Observatorio Ciudadano eleva a 431 el número de casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua

Gobierno de Daniel Ortega se niega a cerrar escuelas 2:43

(CNN Español) — Tres pacientes permanecen hospitalizados por covid-19 en Nicaragua, según informó el viernes el Ministerio del Poder Ciudadano para la salud, a través de una nota de prensa. La Organización Mundial de la Salud reporta hasta ahora 14 casos y 4 fallecidos.

Mientras tanto, un informe del Observatorio Cuidadano covid-19 dice que son ya 431 los casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua. El documento toma en cuenta los casos reportados por el Ministerio de Salud.

Este informe es elaborado por un consejo multidisciplinario de más de 70 profesionales que incluye epidemiólogos, expertos en salud pública e informática que cuentan con enlaces en los 17 departamentos del país y las regiones caribe, norte y sur del país.

Los informes, advierte el observatorio, no sustituyen la labor del Ministerio de Salud. Solo se verifican los casos sospechosos reportados en los departamentos, pues no tienen acceso a laboratorios para comprobar los contagios.

Los datos pueden servir de pauta a los ciudadanos para implementar medidas de prevención.

El Ministerio del Poder Ciudadano para la salud no ha reaccionado oficialmente a este informe del observatorio ciudadano.

CNN ha solicitado información sobre el número de pruebas que realiza el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero no han respondido a nuestra solicitud.

En un discurso pronunciado en cadena Nacional de televisión el 30 de abril, el presidente Daniel Ortega minimizó el número de casos y de muertos por covid-19, y destacó que en el país fallecieron durante estos meses cientos de personas por accidentes de tránsito y enfermedades crónicas y no por coronavirus. “Es imposible que no haya fallecidos, es imposible que no haya personas que se contaminen. ¿Por qué?, porque estamos conectados. El mundo está conectado”, dijo Ortega.