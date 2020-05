Fiscalía de Ecuador investiga a 16 personas por presunto sobreprecio por fundas para cadáveres

(Crédito: Francisco Macias/Getty Images)

(CNN Español) — Tras una serie de allanamientos en Guayaquil y Quito, la Fiscalía General de Ecuador informó este lunes sobre las detenciones de 16 personas como parte de una investigación por “posible sobreprecio” en la compra de fundas para cadáveres por US$ 872.000.



Según la Fiscalía, cuatro personas fueron detenidas para la formulación de cargos en las próximas horas y otras 12 personas para investigaciones y recabar indicios relacionados con la compra de las fundas para el Hospital Los Ceibos del Seguro Social en Guayaquil.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aseguró en un comunicado que la compra se realizó “con total transparencia” bajo la modalidad de “contratación en situación de emergencia” en el contexto de la pandemia de coronavirus. La adquisición consiste en 4.000 bolsas para cadáveres

El IESS dijo que hubo cuatro ofertas presentadas con un valor indicado para cada desde US$ 148 hasta US$ 160 y que una comisión analizó y recomendó la “oferta más beneficiosa” para el hospital en función del costo y las especificaciones técnicas.

Jorge Wated, jefe del grupo de tarea para el levantamiento de cuerpos en Guayas, designado por el presidente Lenín Moreno, señaló que de acuerdo con consultas realizadas a una clínica privada y al Departamento de Criminalística, una bolsa para embalar cadáveres puede costar entre US$ 12 y US$ 26,50.

“He consultado a una clínica privada y el valor que pagan es de US$ 26,50, Criminalística entre US$ 12 y US$ 15, he buscado en internet y aún no encuentro nada en US$ 148, ni en 100, ni en 90, ni en 80, etc.”, alertó Wated.

CNN se contactó con el departamento de Comunicación del IESS para consultar a la institución sobre la discrepancia en el costo de las bolsas para cadáveres y respondió que el proceso de contratación “está en revisión” y que el IESS está a la espera de las directrices que se deben tomar para este asunto por parte de Jorge Wated, el nuevo delegado del presidente Moreno al Consejo Directivo del IESS designado este lunes.

El presidente escribió en su cuenta de Twitter que su gobierno no permitirá actos de corrupción. “Caiga quien caiga. Exijo todo el peso de la justicia para quienes roban dineros públicos en compras de insumos médicos y más grave aún, aprovechándose del dolor ajeno en la emergencia”, dijo.

CNN consultó sobre esta compra a la Contraloría General del Estado, que hace vigilancia a los procesos de contratación durante la emergencia sanitaria y la Dirección de Comunicación indicó que la institución realiza un examen especial al Hospital de Los Ceibos, que incluye el proceso precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, servicios, consultorías, medicamentos, insumos y equipos médicos. La Dirección de Comunicación de la Contraloría indicó además que la institución se pronunciará con más detalle cuando tenga los resultados del examen especial.