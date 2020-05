Cómo celebrar el 4 de mayo o Día de Star Wars: ‘Que la fuerza te acompañe’, siempre, incluso durante la pandemia

Fanática de Star Wars obtiene brazo biónico de R2-D2 1:13

(CNN) — Esperanza, amistad, unión para luchar contra una amenaza mortal, una fuerza invisible que conecta a todos. Los temas de Star Wars son los mismos que los de nuestras vidas en este momento.



Así como “el diablo puede citar las Escrituras para su propósito”, como escribió William Shakespeare en “El mercader de Venecia”, la saga de La Guerra de las Galaxias es tan amplio y profundo, que puede caber casi cualquier cosa en él.

Pero solo porque Star Wars tiene una respuesta para todo, no significa que no sea la respuesta ahora. ¿Alguna vez la sabiduría de Yoda parecía más relevante personalmente cuando advierte que “el miedo es el camino hacia el lado oscuro” que en este momento de nuestras vidas?

Star Wars, sacada del mismo guiso narrativo que las historias míticas más antiguas, es el viaje del héroe en el que todos estamos en este momento.

Pero Star Wars también es afortunadamente escapista. Es a la vez donde estamos, y algo muy lejos de eso.

Así que aprovecha el día de Star Wars este año. Disfruta el hecho de que finalmente tenemos una celebración que no están paralizadas por los bloqueos de coronavirus y el distanciamiento social.

En el planeta más alejado del centro de la pandemia

¿Quieres celebrar Star Wars para olvidar todas tus coronapreocupaciones? Comienza con las clásicas.

Las películas siempre están esperando, como viejos amigos con los que no puedes pasar el rato en este momento. Míralos de nuevo o simplemente ponlos de fondo mientras pasa el día, solo por la comodidad nostálgica. Este es un lugar feliz demostrado.

Los programas de televisión de La Guerra de las Galaxias también están a poca distancia, como los vecinos amigables a los que simplemente saludas de lejos en estos días pero que son muy agradables de ver. Si no has visto todavía “The Mandalorian” o la serie animada, disfrútalos ahora.

Si has estado esperando presentarles las películas a sus hijos, y tienen al menos 5 años, ahora es un buen momento para comenzar la capacitación.

¿Quieres celebrar más? Disfruta de la nostalgia infantil de encontrar tu figura de acción favorita en eBay y pedirla. O compra una novela de Star Wars o una de las muchas versiones de no ficción de la saga, desde secciones transversales visuales hasta imágenes de filmación y filosofía.

Si este es tu primer Día de Star Wars y no eres un fanático de toda la vida, mi amigo Christian Blauvelt escribió “Star Wars Made Easy”, que te pondrá al día.

¿Más ideas? Baja por una madriguera de YouTube de trivia, parodias y fandom de Star Wars, comenzando con el emocionante supertrailer de 5 minutos de Topher Grace de las primeras 10 películas.

O únete a un grupo de Facebook o un hilo de Reddit para descubrir más cosas entre los extraños que te conocen al menos de una manera fundamental que tal vez incluso tu cónyuge no.

O tráelo a la realidad mezclándolo con el coronavirus que Star Wars toma sobre cómo Kylo Ren usa una máscara y no visita a su anciana madre, y Vader usa el estrangulador de la Fuerza mientras se distancia. O tal vez te identificas con la vida solitaria de Yoda en Dagobah, comiendo lo que puedas encontrar alrededor de tu cabaña.

Estamos viviendo Star Wars ahora

En lugar de que el día sea un puro escape, puedes profundizar en tu apreciación del poder del mito.

Se dice que George Lucas se inspiró en los escritos del erudito de los mitos Joseph Campbell, quien escribió “El héroe de las mil caras”. El ejecutivo y autor de Hollywood Christopher Vogler dividió el viaje del héroe de Campbell en 12 pasos narrativos en su libro “El viaje del escritor: estructura mítica para los escritores”.

¿Alguno de estos suena como un viaje metafórico que has hecho recientemente?

El mundo ordinario (piensa antes del coronavirus)

El llamado a la aventura (un desafío que afecta nuestro mundo ordinario)

Negar la llamada (falta de voluntad para cambiar, generalmente causada por miedo)

Conociendo al mentor (una fuente de experiencia y sabiduría para ayudarnos a enfrentar el desafío)

Cruzando el umbral (enfrentando el desafío)

Pruebas, aliados, enemigos (aprender las reglas de la nueva realidad, obtener ayuda, los desafíos más pequeños dentro de los más grandes)

Aproximación a la cueva interior (enfrentando mayores desafíos)

La prueba (sobrevivir al borde del fracaso)

Recompensa (superar el desafío)

El camino de regreso (volviendo al mundo ordinario)

La resurrección (cómo la experiencia nos ha cambiado)

Regresar con el elixir (lo que aprendemos del viaje, incluida la sabiduría o el amor, que nos curará)

Muchos personajes de Star Wars viajan por ese viejo camino mítico, o partes de él. Somos Luke, Leia, Han, Rey, Poe, Obi-wan, a veces Vader, y con suerte no el general Grievous. Estamos en un viaje lleno de desafíos y aliados y volveremos a la normalidad, pero también cambiamos.

Como Star Wars, nuestro viaje es, a su vez, divertido, dramático, aburrido, provoca ansiedad y tiene un alcance épico. También sigue y sigue, aparentemente sin fin.

Pero lo superaremos juntos. Y encuentra razones para celebrar lo que es genial, como Star Wars.

Que la Fuerza nos acompañe, siempre.