Michael Jordan y la jugada de 1.000 millones de dólares que casi se perdió

(CNN) — Dicen que “mamá siempre sabe lo que es mejor”.

Pero cuando se enfrentó a dos de las decisiones más importantes de su vida, Michael Jordan escuchó a su madre solo una vez. Prestar atención a su consejo terminaría enriqueciendo al ícono del baloncesto más allá de sus sueños más locos; rechazarlo podría dañar su legado.

Ambos eventos fueron abordados en el último episodio de la exitosa serie documental de 10 partes, ‘The Last Dance’, transmitida por ESPN en Estados Unidos, mientras que Netflix cuenta con los derechos internacionales. El programa narra la épica temporada final de Jordan con los Chicago Bulls.

Si bien su talento sublime nunca ha estado en duda, y sus seis títulos de la NBA en la década de 1990 siguen siendo un logro casi mítico, subsisten algunas preguntas sobre el hombre detrás del mito.

Air Jordan

Hoy parece impensable que la superestrella que vendió millones de zapatillas de baloncesto con Nike ni siquiera estaba interesado en reunirse con la compañía en primer lugar. A principios de la década de 1980, Nike era una nueva empresa emergente en Portland, Oregon, una marca más sinónimo de fabricación de calzado deportivo.

Su agente, David Falk, le pidió a los padres de Jordan que lo persuadieran de subir al avión. “Mi madre dijo ‘vas a ir a escuchar. Puede que no te guste, pero vas a ir a escuchar'”, recordó Jordan en el episodio cinco de la exitosa serie de televisión.

El resto es historia. Nació el “Air Jordan” y tanto Jordan como Nike inmediatamente ganaron el premio gordo.

Como dijo Falk: “Al final del cuarto año, Nike esperaba ganar US$ 3 millones en ventas. Pero al final del primer año, habían ganado US$ 126 millones”. El zapato era icónico y él también, un jugador de equipo comercializado más como un jugador de tenis o un boxeador. Un atleta talentoso y guapo que surgió rápidamente como una sensación global de la cultura pop.

“Michael llegó justo en un momento en que la televisión por satélite y la televisión por cable proliferaban”, dijo el director de The Last Dance, Jason Hehir, a CNN Sport. “Tenía la apariencia, tenía el carisma. Era bien hablado. Era inteligente y probablemente fue el ejecutante más cautivador en la historia de la NBA. Fue una tormenta perfecta”.

Casi todo lo que Jordan ha tocado se convirtió en oro. Su narrativa es inspiradora, su dedicación casi imposible de rivalizar y su entusiasmo contagioso. Al verlo sonreír de oreja a oreja al margen en el juego All Star de 1998, casi puedes sentir la alegría flotando en tus venas.

Jordan ayudó a establecer a Chicago como un equipo importante en el mapa deportivo mundial. Antes de su llegada en el verano del ’84, los Bulls eran conocidos como el “circo ambulante de cocaína” y no solo limpió el equipo, sino que posiblemente ayudó a limpiar la ciudad.

“La reputación de Chicago era una especie de pandilla y políticos corruptos”, reflexionó Hehir. “Era el hogar de Al Capone, el gángster de la mafia. Esa ciudad estaba dividida ferozmente en líneas de color, uno de los focos de prejuicio en el país y Michael unió a la gente”.

Política

El presentador de deportes Dan Roan tenía un asiento de primera fila desde su posición privilegiada en la estación de televisión WGN de Chicago.

“Todos eran fanáticos de los Bulls, sin importar su preferencia política“, dijo Roan a CNN Sport. “No importaba dónde vivieras, era una cuestión de galvanización para la ciudad”.

Si Jordan había trascendido a Chicago, no todos estaban contentos con que él fuera solo un jugador de baloncesto.

En 1990, una contienda por el Senado en Carolina del Norte presentó un dilema para la estrella de la NBA. El primer alcalde negro de Charlotte, Harvey Gantt, demócrata, estaba tratando de vencer al republicano Jesse Helms para convertirse en el primer senador negro del estado.

Helms había hecho una campaña obstinada para tratar de evitar que el Senado aprobara un feriado federal para honrar al ícono de los derechos civiles Dr. Martin Luther King.

“Mi madre me pidió que hiciera un anuncio de servicio público sobre Harvey Gantt”, recuerda Jordan en ‘The Last Dance’. “Dije: ‘Mira mamá, no voy a hablar sobre algo que no sé, pero enviaré una contribución para apoyarlo'”.

Gantt perdió las elecciones, pero fue un comentario de Jordan en el autobús del equipo – “Los republicanos también compran zapatillas” – lo que definió su posición a los ojos de sus críticos. Jordan admite que lo dijo “como una broma”, pero esas palabras lo han perseguido durante décadas.

Si bien el expresidente Barack Obama, originario de Chicago, hubiera preferido que Jordan ingresara en la carrera política, siente cierta simpatía por su postura y dice en la película: “Estados Unidos se apresura a abrazar a un Michael Jordan, una Oprah Winfrey o un Barack Obama, siempre y cuando se entienda que no te vuelves demasiado controvertido en torno a cuestiones más amplias de justicia social”.

Sin embargo, si alguna vez te has preguntado por qué no se habla de Jordan como de Muhammad Ali, podría decirse que esta es la razón.

“Elogio a Muhammad Ali por defender lo que él creía, pero nunca me consideré un activista”, afirma Jordan. “Me consideraba un jugador de baloncesto. ¿Era egoísta? Probablemente”.

Y Jordan no se disculpa. “Doy ejemplos y si te inspira, genial. Y si no lo hace, entonces tal vez no soy la persona que deberías seguir”.

Roan es reacio a unirse a aquellos que critican la falta de voluntad de Jordan para involucrarse en asuntos más allá del baloncesto, señalando que la superestrella rara vez hizo algún tipo de aparición pública. Pero también se apresuró a agregar que “si hubiera podido hacer algunas cosas más sociales, creo que habría sido muy impactante”.

Luego está la cuestión de si Michael Jordan es o no el tipo de chico con el que te gustaría salir. Hay una frase muy conocida en los deportes: “los buenos terminan últimos”, entonces, ¿qué dice eso de Jordan?

“Todo lo que crees que podría decir sobre él”, se ríe Roan, quien llegó a Chicago unos meses antes que Jordan en 1984.

“Fue genial para mí, pero cuando alguien intentaba jugar baloncesto contra él o cuando tenía un problema con alguien en la recepción como el (gerente general) Jerry Krause, Michael podría ser un cliente bastante malo”.

Intensa rivalidad

Roan recuerda vívidamente el momento en que vio a Jordan urgir a su compañero de equipo Scottie Pippen, quien tenía una relación muy desagradable con Krause, para que tomara el volante del autobús y lo atropellara, exclamando: “¡Ahora es tu gran oportunidad!”

Su excompañero de equipo de los Bulls, Horace Grant, describió a Jordan como un demonio en el documental, diciendo: “Si te equivocas, te va a gritar, te va a menospreciar”.

Y el tiempo ciertamente no ha curado la intensidad de la rivalidad de Jordan con oponentes como los Detroit Pistons, “los odié entonces y ese odio continúa hasta el día de hoy”.

Pero durante la producción de ‘The Last Dance’, el director Hehir descubrió que Jordan no era más que amable y considerado.

“Pienso mucho en Michael como un tipo, no fue más que respetuoso conmigo y con mi equipo de cámara y con todo el personal de producción. Nuestro maquilladora estaba embarazada y él regañó a alguien que quería encender un cigarro. Él dice ‘ señora y señor. Quiero decir, en el fondo es un chico de pueblo”.

Para Hehir, la personalidad de Jordan es una de las cosas más fascinantes que tiene él.

“Estaba interesado en captar su perspectiva sobre cómo se siente al ser un” buen tipo” o no ser percibido como tal. Me interesaba si tenía alguna ambivalencia al respecto”.

‘The Last Dance’ es un vals cautivador para la memoria; El drama principal se desarrolló hace 22 años, en un momento más inocente, antes de que todos estuviéramos obsesionados con nuestros teléfonos móviles y las redes sociales.

Es difícil imaginar que la pecera dorada en la que nadaban Jordan, Pippen y Dennis Rodman podría haber sido aún más intensa de lo que realmente era en ese momento.

“Creo que la cobertura de los Bulls hoy sería muy diferente de lo que era entonces”, especuló Roan.

“Todos los que odian por ahí tratando de acumularse. Podría ser lo suficientemente diferente como para afectar la forma en que ganaron sus juegos. Creo que si estuviera jugando hoy, realmente se cerraría, se preocuparía por sus intereses de negocio y jugar al baloncesto. Creo que eso podría ser todo”.

Aunque ‘The Last Dance’ cubre muchos aspectos de la personalidad intrigante de Jordan, en última instancia se trata del deporte, destacando la determinación, el espíritu competitivo que aún arde ferozmente en los ojos de este nuevo abuelo de 57 años.

A pesar de todo el marketing lejos del aro, el propio Jordan sabía que solo se trataba del baloncesto.

“Mi juego fue mi mayor respaldo. Créeme, si estuviera promediando dos puntos y tres rebotes, no habría firmado nada con nadie”, dice.

El director Hehir dice que más allá de cualquiera de los defectos de carácter percibidos por Jordan, nuestra impresión duradera del espectáculo será la de un atleta increíble que desea que su equipo tenga un éxito extraordinario.

“Llegó a la liga y era la única esperanza del equipo”, dice Hehir. “Al final de esa serie del 98, Michael tuvo que llevar al equipo nuevamente. Si escribieras el final de esa serie en un guión, se burlarían de ti una oficina de Hollywood porque es muy cursi, pero en realidad se hizo realidad”.