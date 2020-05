Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba nueva ley de cuarentena

Crisis de microempresas en El Salvador por coronavirus 2:09

(CNN Español) — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 56 de 84 votos posibles la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por el covid-19.

La nueva normativa, aprobada la madrugada de este martes, declara al país centroamericano como zona epidémica sujeta a control sanitario para combatir el daño y evitar la propagación del coronavirus.

La Ley ordena el resguardo domiciliar y faculta a las fuerzas de seguridad para ubicar a las personas que violen la cuarentena, trasladarlas al centro más cercano para que en un plazo de 12 horas sean evaluados por personal del Ministerio de Salud a fin de establecer si presentan algún síntoma.

De esa evaluación, según la Ley, dependerá si la persona es enviada a un centro de contención o cuarentena domiciliar.

Según el decreto podrán seguir trabajando empleados de restaurantes, transporte público, gasolineras, empresas de seguridad, sistema financiero, hospitales, veterinarias, agricultores, medios de comunicación, diputados, Corte Suprema de Justicia y empleados públicos vinculados con la atención de la emergencia.

El partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no votó porque, según su análisis, la Ley viola derechos fundamentales de la población.

Préstamo por US$ 1.000 millones

La Asamblea Legislativa también autorizó, con 56 de 84 votos posibles, al Ejecutivo para que contrate un préstamo por US$ 1.000 millones, adicionales a los US$ 2.000 millones que ya habían sido aprobados.

Según el diputado Carlos Reyes, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con esta inyección de dinero “lo que estamos haciendo es darle dinero al Ejecutivo para que pueda pagar proveedores, ya que el gobierno tampoco está recibiendo dinero en impuestos”.

Según Reyes, fue una decisión difícil pero que su partido apoyó porque hay un compromiso con el gobierno que en 15 días se comenzará habilitar el funcionamiento progresivo de algunos sectores productivos.

Parte del dinero, según los diputados, también será utilizado para entregar subsidios a empleados de la micro, pequeña y mediana empresa que no han recibido salarios a raíz de la emergencia.

El partido FMLN no apoyó la contratación de este nuevo préstamo porque el gobierno no ha presentado un informe detallado de cómo será usado y además consideran que los mecanismos de entrega de subsidios no han sido efectivos.

El Ejecutivo una vez haya contratado el préstamo deberá pedir la ratificación de la Asamblea que deberá aprobarlo como mínimo con 56 de los 84 votos.