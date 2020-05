Inteligencia compartida entre aliados de EE.UU. indica que el brote del virus probablemente vino de un mercado, no de un laboratorio chino

Estados Unidos investiga el origen del coronavirus 4:20

Washington (CNN) — Información de inteligencia compartida entre las naciones de Five Eyes indica que es “altamente improbable” que el brote de coronavirus se haya propagado como resultado de un accidente en un laboratorio, sino que se originó en un mercado chino, según dos funcionarios occidentales que citaron una evaluación de inteligencia que parece contradecir las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Mike Pompeo.

La alianza Five Eyes está compuesta por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, y los países comparten una amplia gama de inteligencia en uno de los acuerdos multilaterales más estrictos del mundo.

“Creemos que es muy poco probable que haya sido un accidente”, dijo un funcionario diplomático occidental con conocimiento de la inteligencia. “Es muy probable que ocurriera de forma natural y que la infección humana se debiera a la interacción natural entre humanos y animales”. Los países de la coalición de intercambio de inteligencia Five Eyes se están uniendo en torno a esta evaluación, dijo el funcionario, y un segundo funcionario, de un país de Five Eyes, estuvo de acuerdo con ella. Estados Unidos aún tiene que hacer pública una evaluación formal.

La evaluación de los miembros del grupo exclusivo de intercambio de inteligencia parece socavar las afirmaciones contundentes de Trump y Pompeo en los últimos días, ya que han insistido aún más en la afirmación de que el brote se originó en un laboratorio en Wuhan, China, en lugar de un mercado húmedo en la misma región.

Es probable que aumente la presión sobre la administración Trump para que proporcione evidencia que respalde su afirmación, lo que no ha hecho hasta ahora a pesar de la retórica cada vez más agresiva del presidente y su principal diplomático.

Una tercera fuente, también de una de las naciones de Five Eyes, le dijo a CNN que el nivel de certeza expresado por Pompeo y Trump está muy lejos del punto en el que está la evaluación actual de Five Eyes. Esta fuente reconoció que todavía existe la posibilidad de que el virus se haya originado en un laboratorio, pero advirtió que todavía no hay nada que lo convierta en una teoría legítima.

La fuente agregó que “claramente el mercado es donde estalló”, pero aún no está claro cómo llegó el virus al mercado.

Pero sin una mayor cooperación y transparencia por parte de los chinos, es imposible decirlo con total certeza, agregó el primer funcionario.

La tercera fuente dijo que también es posible que Estados Unidos no esté compartiendo toda su información de inteligencia. Si bien la gran mayoría se comparte entre los miembros de Five Eyes, hay paquetes de información que cada país guarda para sí mismo.

En una entrevista con National Geographic publicada el lunes, el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que no cree que el virus se haya originado en un laboratorio.

“Si nos fijamos en la evolución del virus en los murciélagos y lo que hay ahí fuera (la evidencia científica) se inclina muy, muy fuertemente hacia esto, no podría haber sido manipulado artificial o deliberadamente”, dijo Fauci a la revista, y agregó que él no cree que el virus haya escapado de un laboratorio a la sociedad.

“… Todo sobre la evolución gradual en el tiempo indica fuertemente que (este virus) evolucionó en la naturaleza y luego saltó entre especies”.

La evaluación sigue a las repetidas afirmaciones de Trump y Pompeo de que hay evidencia de que el virus se originó en el Instituto de Virología de Wuhan.

“Puedo decirle que hay una cantidad significativa de evidencia de que esto vino de ese laboratorio en Wuhan”, dijo Pompeo a ABC News el domingo.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos emitió un comunicado el jueves diciendo que todavía está trabajando para “determinar si el brote comenzó a través del contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio en Wuhan”. La declaración dice que el virus covid-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Estado no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

Un alto funcionario de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI) dijo el lunes por la noche que Estados Unidos tiene evidencia para ambas teorías.

“Compartimos regularmente información de inteligencia con nuestros socios sobre una variedad de amenazas y con covid no es diferente”, dijo el funcionario de alto rango a CNN. “La Comunidad de Inteligencia (CI) respalda la afirmación de que la ODNI lanzó el jueves pasado y subrayamos tres puntos: CI cree que el virus comenzó en China. Tenemos dos teorías y tenemos evidencia de ambas. Estamos de acuerdo en que no parece haber sido intencionado”.

El lunes anterior, un tabloide nacionalista controlado por el Partido Comunista Chino rechazó las afirmaciones de la administración Trump de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio, a medida que la guerra de palabras sobre la pandemia se intensifica entre Washington y Beijing.

Respondiendo a los comentarios de Pompeo de que había “evidencia enorme” para apoyar la teoría, el periódico estatal Global Times de China dijo en un editorial que el exdirector de la CIA había “sorprendido al mundo con acusaciones sin fundamento”.

“Dado que Pompeo dijo que sus afirmaciones están respaldadas por ‘evidencia enorme’, entonces debería presentar esta supuesta evidencia al mundo, y especialmente al público estadounidense al que continuamente intenta engañar”, dijo el editorial.

“La verdad es que Pompeo no tiene ninguna evidencia, y durante la entrevista del domingo, estaba faroleando”.

CNN contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores de China para comentar sobre las afirmaciones de Pompeo, pero no recibió una respuesta. El país está en medio de un feriado de cinco días que se extiende hasta el martes.

Científicos de todo el mundo han condenado las teorías de conspiración que sugieren que el coronavirus no tiene un origen natural, señalando estudios que sugieren que se originó en la vida silvestre.

China ha enfrentado críticas en su país y en el extranjero por su manejo del virus, especialmente durante el brote inicial. Fue acusado de silenciar a los denunciantes y retrasar la información al público sobre la gravedad de la crisis.

Pero los críticos alegan que la administración Trump ha incrementado los esfuerzos para culpar a China por la propagación global del virus, ya que enfrenta cada vez más críticas en su país por su propio manejo de la pandemia. Hasta la fecha, EE. UU. ha registrado más de 1,1 millones de casos y al menos 68.000 muertes relacionadas con covid-19.