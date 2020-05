Yuri incursiona en la música urbana con “Todo el año”, y nos cuenta por qué apuesta por diversos géneros

Yuri presenta el tema "Todo el año" junto a Nio García.Un tema 100% urbano y que emociona a la cantante poder entrar a este género.

(CNN Español) — Con más de 40 años de carrera artística, y tras haber incursionado en géneros como pop, ranchero y romántico, la cantante mexicana Yuri decide adentrarse en el género urbano con el tema “Todo el año”, al lado del boricua Nio García.

“Ya había grabado con Yandel hace cuatro años el tema ‘Al Bailar’, que era un género urbano pop. ‘Todo el año’, que grabé junto a Nio García, es más urbano. Tiene mucho éxito y hace poco grabó el hit que lo despegó a la fama internacional, el tema “Te boté”, junto a Nicky Jam y Ozuna, grandes de la música urbana, y ahora, junto a esta Yuri popera, hermana del ‘Osito Panda’”.

Zona Pop

¿Hay nervios, miedo, emoción?

Yuri

“Hay emoción. Soy una persona a la que le encanta salir de la zona de confort, me gusta divertirme e incursionar en otros géneros. Gracias a Dios me salen bien, porque nadie se ha quejado. Me meto mucho en el género, en este caso, en la música urbana, en donde tienes que cantar de una manera diferente, pero, en mi caso, sin cambiar mi esencia. Los ochenteros tenemos una forma de cantar muy moderna y con mucho vibrato, y las personas que me dirigieron me lo quitaron. Mi voz es más juvenil porque canto con un chico joven, mi voz normal no empata con la música urbana y la tuve que adaptar. El look tuve que adaptarlo y ver cómo se visten las cantantes de música urbana. Todo eso lo estudié. Nio y yo nos pusimos de acuerdo para ver cómo nos íbamos a vestir”.

Yuri se encargó de los más importantes elementos para la realización de este tema, incluyendo el videoclip que se estrena al mismo tiempo, donde participó en el concepto creativo, imagen y producción ejecutiva.

“Sobre la canción, uno de mis managers, Jorge Juárez, me presentó el tema de Luis Jiménez y me encantó, la grabé y llegamos a Nio García. Le explicaron quién era yo y dijo que se montaba y le encantó la idea. Nos conocimos en Cuba, junto a José Rojas, el director del video. Conocimos las locaciones y decidimos cuáles iban a ser”, dice Yuri.

En esta ocasión, no hay una historia como tal en el video. “Son escenarios espectaculares. Nos fuimos a un teatro abandonado de los años cincuenta que es espectacular, y a una hacienda que fue un restaurante muy famoso a 35 minutos de La Habana”, añadió la cantante.

Zona Pop

¿Qué aprendiste de Nio García?

Yuri

“Definitivamente me gusta aprender de la gente joven. Hice un tema donde me dirigieron Jesse & Joy, a quienes quiero y admiro mucho. Jesse me dirigió la voz. Muchos me cuestionaban cómo me iba a dirigir un muchachito, y canté como nunca había cantado. Ahora estoy con Nio y su energía, que trae como chamaco. A esa edad nos queremos comer al mundo entero. Eso agarro de las nuevas generaciones, esa pasión de comerse al mundo que, creo, los ochenteros no podemos perder. Eso es importante para estar vigente. Su energía, cómo se conectan a la redes.

Zona Pop

¿Con quién sueña hacer un dueto Yuri?

Yuri

“Soy una mujer de mucha fe. Sueño con hacer un dueto con muchas cantantes mexicanas que admiro y quiero mucho. Me gustaría hacer uno con las poperas mexicanas, como Alejandra Guzmán, Gloria Trevi y Thalía, quienes están en su mejor momento. Con Olga Tañón, quien está igual de loca que yo. Creo que podríamos hacer algo maravilloso, me gusta cómo canta y cómo baila. Soy la cantante mexicana que más duetos ha hecho, tanto grabados como no grabados, entre ellos Alejandro Fernández, Don Vicente Fernández, Ana Gabriel, Joan Sebastián y Maná, entre muchos. He tenido el privilegio de enlazar mi voz con las grandes voces y los grandes cantantes del mundo entero.

“Todo el año” se estrena este martes, 5 de mayo, en todas las plataformas musicales, incluido el video en YouTube. Te invitamos a escuchar la entrevista completa, en donde además podrás escuchar cómo vive esta cuarentena con su familia, y cómo la ha disfrutado al máximo. También habla de lo que piensa de la adaptación de su tema “La maldita primavera” por “La maldita tragadera”, y la próxima adaptación que ella misma hará del tema “¿Qué te pasa?”.

