[OPINIÓN] Coronavirus: este podría ser el peor error de Trump

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America y profesor de práctica en la Universidad Estatal de Arizona. Es editor del Coronavirus Daily Brief y autor del nuevo libro “Trump and His Generals: The Cost of Chaos”. Las opiniones expresadas aquí son suyas. Lea más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — La administración de Trump ha cometido varios errores al lidiar con la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial; si sigue adelante con sus planes de reducir su fuerza de trabajo sobre coronavirus para el Día de los Caídos, esa decisión seguramente se ubicará entre las peores.

Es como si en 1942, tres años antes de que Alemania fuera derrotada, el presidente Franklin Delano Roosevelt hubiese dicho: “Gee, ya es hora de concluir esta guerra agotadora contra los nazis”.

El grupo de trabajo sobre coronavirus ha brindado la muy necesaria experiencia científica y de salud pública al presidente Donald Trump, quien generalmente le da mucha importancia a los hallazgos de sus propias tripas en lugar de a los hallazgos de los expertos. Es comprensible que Trump quiera cambiar la narrativa de luchar contra el virus a abrir la economía, pero la biología no será tan fácil de acorralar.

Considere primero la carnicería que aún está por venir causada por el virus. Un modelo interno de administración de Trump sugiere que podría haber 3.000 muertes por día en junio. Dicho de otra manera, en un par de meses a partir de ahora podemos ver el costo equivalente de un ataque del 11 de septiembre todos los días en Estados Unidos. Michael Osterholm, un destacado experto estadounidense en enfermedades infecciosas, estima que podría haber 800.000 muertes por covid-19 en Estados Unidos durante los próximos 18 meses. Esa es la estimación de gama baja de Osterholm.

Tenga en cuenta también que hay enjambres de preguntas sin respuesta sobre cómo tratar con el coronavirus, que no desaparecerán pese a concluir el grupo de trabajo.

Como se ha observado ampliamente, hay escasez de pruebas para el virus, a pesar de las incesantes afirmaciones en contrario del presidente. Según el Proyecto de Seguimiento de covid, se han realizado más de 7 millones de pruebas, lo que representa solo alrededor del 2% de la población estadounidense.

Para que regrese la vida normal, un estudio de Harvard recomienda 5 millones de pruebas por día en Estados Unidos a principios de junio y 20 millones de pruebas por día a mediados de verano. Estados Unidos no está ni remotamente cerca de ese objetivo.

También existe una gran incertidumbre acerca de la eficacia de las pruebas de anticuerpos disponibles, que si fueran confiables, al menos teóricamente podrían permitir que aquellos que tienen anticuerpos contra el coronavirus regresen a los lugares de trabajo y se socialicen normalmente.

Mientras tanto, no está nada claro qué “inmunidad” al coronavirus realmente se confiere. El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las pruebas de anticuerpos que muestran que ha estado expuesto al virus no necesariamente significa que no pueda volver a infectarse.

Y existe un acuerdo generalizado entre los científicos de que habrá una “segunda ola” de infecciones en el otoño boreal.

El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Trump, Robert Redfield, enfureció al presidente cuando le dijo al Washington Post el mes pasado que esta segunda ola podría “ser aún más difícil que la que acabamos de atravesar”. En Washington, un error a veces se define como decir la verdad en público. Cuando Redfield fue convocado a la Casa Blanca para aclarar su “cita errónea” frente al presidente Trump, Redfield se reafirmó y dijo que la segunda ola “iba a ser más difícil y potencialmente complicada”.

Entonces, ¿qué hacer con las supuestas historias de éxito, como la eficiente ciudad autoritaria de Singapur? Singapur se presentó como un modelo de cómo lidiar con el coronavirus en marzo, pero el mes pasado aparecieron grupos de casos en dormitorios para trabajadores migrantes y Singapur ahora tiene la mayoría de los casos en el sudeste asiático.

Finalmente, aunque es “en papel” posible que haya una vacuna disponible para enero, como la doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, dijo a Fox News el domingo, también es posible “en papel” que Trump finalmente obtenga su ferviente deseo y se le otorgue el Premio Nobel de la Paz por su diplomacia con Corea del Norte.

No apuestes todo en cualquier eventualidad. El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, dijo públicamente el mes pasado que hay una posibilidad “increíblemente pequeña” de tener una vacuna eficaz contra el coronavirus a principios de 2021.

Es este tipo de numerosos problemas sin resolver sobre cómo lidiar con el coronavirus lo que necesita la administración Trump es asesoramiento científico experto continuo sobre. Trump ha dicho que Birx y otros continuarán brindándole orientación científica. Pero la disolución formal de la fuerza de trabajo de coronavirus indica una falta de seriedad sobre la amenaza planteada por covid-19. No lo hagas.