Las 5 cosas que debes saber este 6 de mayo: Lo que sabemos de la Operación Gedeón

¿Es posible el regreso a la normalidad en EE.UU.? Así de fácil te puedes contagiar de coronavirus en un restaurante. Lo que sabemos de la llamada Operación Gedeón en Venezuela. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Lo que sabemos de la llamada Operación Gedeón en Venezuela

El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó supuestas pruebas de la participación de dos ciudadanos estadounidenses en la que, el domingo, su gobierno había denunciado como una incursión marítima y armada en el estado La Guaira, a una hora de Caracas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, señala que ha sido informado sobre el reporte de ciudadanos estadounidenses capturados por Venezuela y el régimen de Maduro, pero dice que el incidente no está relacionado con su Gobierno. Esto es lo que se sabe de la supuesta incursión fallida.

2

No sabemos el impacto de la reapertura

No te dejes engañar, dicen los expertos: el número de nuevos casos y muertes poco después de la reapertura de un lugar (como varios estados de EE.UU.) no refleja el cambio en las restricciones. No sabremos el impacto de la reapertura de los estados durante semanas. Aquí te explicamos las varias razones.

3

Ansiedad en tiempos de coronavirus

Confinamientos forzados. Aislamiento de amigos y seres queridos. Pérdida de empleo, de ingresos y de estabilidad económica. Duelo y pérdidas en muchos niveles, desde eventos como cumpleaños y graduaciones hasta enfermedades graves y muerte. Conoce 5 señales de que tu ansiedad por coronavirus se ha vuelto grave y amenaza tu salud mental, y qué hacer al respecto.

4

¿Es posible el regreso a la normalidad en EE.UU.?

Trump no puede hacer que Estados Unidos vuelva a la normalidad, no importa cuánto lo intente, indica la analista política de CNN Gloria Borger en un artículo. Conoce sus razones.

5

El cerebro registra así nuestros recuerdos mientras dormimos

Por primera vez, los científicos pueden ver cómo el cerebro registra nuestros recuerdos cuando dormimos. Pequeños electrodos colocados en el cerebro de personas paralizadas permiten una mirada fascinante de cómo el cerebro reproduce nuestros recuerdos durante el sueño para el almacenamiento a largo plazo.

————–

A la hora del café

Frontier Airlines te permitirá pagar para mantener el asiento central vacío en el vuelo

El asiento del medio en un avión ya es un lugar indeseable. Pronto, los pasajeros de los vuelos de Frontier Airlines podrán pagar más para mantener vacío el asiento central de su fila.

Cómo evitar que tus lentes se empañen cuando usas una máscara o tapabocas

Es un problema molesto: tan pronto como te pones la máscara facial o barbijo y sales por la puerta, tus gafas se empañan. Aquí la solución.

Hay evidencia de antiguos ríos en Marte

Los investigadores están “leyendo las rocas” del planeta rojo y sus estudios muestran que el planeta tuvo agua líquida en su superficie hace miles de millones de años.

¿Mal aliento detrás de la máscara para protegerte del coronavirus? 10 razones y soluciones

¿Estás fallando con regularidad la “prueba del olor”, en la que a escondidas soplas entre tus manos para revisar si tienes mal aliento? Revisa estas diez posibles razones de por qué podrías sufrir de halitosis.

————–

La cifra del día

30.000

Nike donará 30.000 zapatillas a trabajadores de la salud que luchan contra el covid-19.

————–

La cita del día

“Queremos agradecer a los migrantes mexicanos porque se dio a conocer el aumento de las remesas. Llegaron a US$ 4.000 millones”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a migrantes en Estados Unidos que envían remesas en medio de la crisis sanitaria por covid-19.

————–

Y para terminar…

Así de fácil te puedes contagiar de coronavirus en un restaurante

Un estudio de China muestra cuán contagioso puede ser el nuevo coronavirus en lugares como restaurantes, donde las personas pasan periodos prolongados. Es por esto que los expertos temen las reaperturas.