Coronavirus: medicamento inspirado en un tratamiento antiguo puede ser “el gran paso” contra covid-19

(CNN) – Al menos cinco equipos de Estados Unidos han clonado anticuerpos del covid-19, lo que allana el camino para tratamientos innovadores que podrían ser lo que un investigador denomina “un puente de inmunidad” antes de que una vacuna esté disponible.

El tratamiento se llama terapia de anticuerpos monoclonales, y dichos anticuerpos provienen de personas que se han recuperado del coronavirus. Luego, los investigadores toman la sangre, seleccionan los anticuerpos más potentes y los convierten en un medicamento.

Una compañía, Regeneron Pharmaceuticals, espera tener un tratamiento disponible para pacientes al final de este verano.

“Creo que la terapia de anticuerpos monoclonales representa una promesa enorme como el próximo gran paso contra el covid-19”, señaló el Dr. Peter Hotez, especialista en vacunas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Baylor, quien no participa en la investigación.

La terapia de anticuerpos monoclonales es una versión moderna del plasma de convaleciente, en el que una persona que se ha recuperado del coronavirus dona sangre a alguien que está actualmente enfermo.

Incluso si el plasma de convaleciente es efectivo –algo que todavía se estudia– tiene dos deficiencias.

Primero, una persona solo puede donar una cantidad de sangre determinada. Segundo, el donante podría no tener suficientes anticuerpos fuertes para que el procedimiento sea efectivo.

Ahora, para desarrollar un tratamiento de anticuerpos monoclonales, los investigadores analizan miles de anticuerpos con el objetivo de encontrar los mejores. Luego, los clonan potencialmente en cantidades ilimitadas.

Muchas otras enfermedades se tratan con anticuerpos monoclonales, como múltiples formas de cáncer, VIH, asma, lupus y esclerosis múltiple, pero, por supuesto, no hay garantía de que pueda funcionar para el covid-19.

“Una de las cosas sobre la búsqueda es que se trata un poco de encontrar una aguja en un pajar. Todos estamos buscando el anticuerpo mágico que sea el santo remedio”, explicó el Dr. James Crowe, quien lidera el esfuerzo de anticuerpo monoclonal contra el covid-19 en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Regeneron espera comenzar los ensayos clínicos para un tratamiento de anticuerpos contra el coronavirus en humanos el próximo mes, y, si todo sale bien, tal vez tenga un medicamento listo para su distribución generalizada a finales del verano.

“Generamos miles de [anticuerpos] y luego seleccionamos los más potentes y poderosos para convertirlos en un coctel de anticuerpos”, indicó el presidente de la compañía, el Dr. George Yancopoulos.

Como cualquier tratamiento en desarrollo, podría no funcionar. Pero si lo hace, trataría el coronavirus y posiblemente también ayudaría a prevenir la infección por un tiempo.

Es probable que una vacuna ofrezca una inmunidad más amplia, pero es probable que su desarrollo tarde más, con las primeras estimaciones establecidas para enero.

“Creo que los anticuerpos estarán listos primero y serán el puente hacia una inmunidad más prolongada, la cual será conferida por las vacunas”, sostuvo Crowe, director del Centro de Vacunas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

“Una ojiva nuclear dirigida”

A mediados de enero, investigadores de la Universidad Rockefeller en la ciudad de Nueva York escucharon a los Institutos Nacionales de Salud: debían ponerse a trabajar porque esperaban tener clonados los anticuerpos contra el coronavirus en la primavera.

Aproximadamente dos meses después, la investigadora de la Universidad de Rockefeller Jill Horowitz estaba entregando volantes frente a un supermercado en New Rochelle, Nueva York, para invitar a las personas recuperadas del coronavirus a aprender más sobre el estudio en curso.

La ciudad y, especialmente una sinagoga, fueron golpeadas por un brote de coronavirus.

“Soy judía y ortodoxa, y conozco gente de Young Israel. Tengo amigos en New Rochelle. Nuestros hijos fueron a la escuela juntos, entonces podía entrar a la comunidad y presentar mi caso”, explicó Horowitz, directora ejecutiva de operaciones estratégicas en el laboratorio de inmunología de Rockefeller.

En total, más de 100 personas donaron sangre para el estudio, muchas de ellas de la comunidad de New Rochelle. Algunas de sus historias se contarán en el próximo documental “Rebel Blood The Race to Cure Covid-19”.

El científico que lidera el esfuerzo de anticuerpos monoclonales en Rockefeller lo compara con una batalla, señalando que el plasma de convaleciente se ha utilizado durante más de un siglo.

“Si estás pensando en una guerra, y las estás librando con una droga que salió durante la primera parte del siglo XX, el anticuerpo monoclonal es como una ojiva nuclear dirigida en comparación”, explicó el Dr. Michel Nussenzweig, profesor en Rockefeller.

Investigaciones de varios equipos estadounidenses

Otros equipos en Estados Unidos también dicen que han clonado anticuerpos, incluidos Vanderbilt, Regeneron, Lilly Pharmaceuticals y Distributed Bio.

Regeneron prevé comenzar los ensayos clínicos el próximo mes y espera proporcionar “cientos de miles de dosis” a los pacientes para finales del verano, aseguró Yancopoulos.

La compañía ya produce anticuerpos monoclonales para varias enfermedades, como cáncer, artritis y asma.

“Estamos utilizando la misma tecnología exacta ahora para llegar a un enfoque específico a la medida del covid-19”, añadió Yancopoulos.

Otras compañías establecieron un plazo más largo. Por ejemplo, Crowe, el médico de Vanderbilt, dijo que anticipa que será alrededor del primer trimestre del próximo año cuando su equipo tenga un tratamiento de anticuerpos monoclonales para el covid-19 listo para distribuir.

Según dijo, es una buena señal de que varios equipos están trabajando en anticuerpos monoclonales.

“Creo que cuantos más grupos estemos trabajando en ello, mejor, y más oportunidades de gol tenemos para obtener una prevención o tratamiento efectivo”, concluyó.

