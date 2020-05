¿Cuáles son los efectos secundarios de usar mascarillas por un tiempo prolongado? Respondemos esta y otras preguntas de nuestros usuarios

Doctora muestra su día a día en la batalla contra el covid-19 5:37

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter.

‘Catarsis’ nos pregunta: Si el coronavirus necesita un huésped para multiplicarse, ¿por qué dura tanto en el medio ambiente?

Es una excelente pregunta. Los virus no son seres vivos, por lo que no se puede decir si un virus está vivo o muerto, sino activo o inactivo.

Lo importante es que la actividad del nuevo coronavirus depende de estar dentro de pequeñas gotitas de saliva o moco de una persona infectada, y de que estas caigan en superficies que tengan cierta humedad y temperatura. Una vez que la gotita de moco o saliva se seca (lo que dependerá de la humedad y temperatura del ambiente), el virus se desactivará.

Un estudio realizado en China, aún no revisado por expertos, sugiere que por cada grado centígrado de aumento de temperatura y cada punto porcentual de aumento de humedad, disminuye el riesgo de contagio de la enfermedad causada por el coronavirus.

Su duración en el medio ambiente dependerá entonces del tamaño de la gota de saliva o moco en que se encuentra y de la temperatura y humedad del lugar en que esta se encuentra.

‘Syd Ale’: Puesto que la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus se transmite mediante las pequeñas gotas que una persona expulsa por la boca al toser o hablar, ¿es posible el contagio por estar cerca de una persona que murió por esta enfermedad?

Los cadáveres pueden ser focos infecciosos por las secreciones que los cubren. Muchas veces la persona recién fallecida tiene saliva, moco o secreciones bronquiales en su organismo, que si son tocados por una persona sana, pueden ocasionar un contagio.

Es por eso que los cadáveres deben ser manipulados por personal especializado, quienes deben hacerlo cumpliendo todas las reglas de higiene estipuladas en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, entidad que establece que los cuerpos pueden ser cremados o enterrados.

‘Doña encerrada’: Estaba escuchando sus podcasts de CNN y tengo una pregunta: si la OMS dice que no hay evidencia de inmunidad permanente una vez contraído el covid 19… ¿por qué es tan importante la vacuna?

¡Excelente pregunta! Una cosa es la inmunidad natural después de sufrir una enfermedad y otra es la inmunidad que brinda la vacuna. Veamos dos ejemplos…

Si un niño sufre varicela, la inmunidad que desarrolla es permanente, es decir, a pesar de volver a entrar en contacto con el virus, la persona no volverá a sufrir la enfermedad. Pero existe una vacuna que da protección duradera contra la enfermedad. En este caso, tanto la enfermedad como la vacuna protegen a la persona.

Pero por ejemplo en el tétanos es diferente. En este caso, una persona que se recobra de la infección no desarrolla inmunidad permanente, es decir, puede volver a infectarse. Pero felizmente existe una vacuna que brinda una excelente protección, la cual debe reforzarse cada 10 años.

Lo mismo podría suceder con el covid-19. Si la infección no brinda una inmunidad permanente, podría desarrollarse una vacuna que necesite refuerzos periódicos.

‘Yo’: Saludos ¿Podría aclarar los efectos secundarios de usar mascarillas pon un tiempo prolongado? Gracias

No hemos podido encontrar investigaciones serias sobre el efecto de usar mascarillas simples sobre el proceso de la respiración. Debido a que este tipo de mascarillas de tela no son herméticas, podríamos pensar que su efecto en la respiración no es importante, pero le repito no hemos encontrado investigaciones que podamos citar.

Lo que sí se ha reportado es que las mascarillas N95, aquellas usadas por profesionales de la salud, no solamente pueden irritar la piel de sus usuarios, sino que pueden también impedir el intercambio gaseoso en las personas que las usan por muchas horas.

