Video muestra a un hombre gritando “pandemia falsa” contra un agente por usar una máscara facial en Florida

Un hombre desafía a la pandemia en Miami Beach 0:36

(CNN) – Una diatriba de casi dos minutos cargada de groserías contra un agente de cumplimento del código en un supermercado de Miami Beach, es el ejemplo más reciente de las tensiones crecientes en Estados Unidos por el uso de mascarillas faciales para detener la propagación del coronavirus.

“Esta es una bandera falsa, una pandemia falsa”, se oye gritar a un hombre no identificado en la grabación de una cámara corporal que llevaba por el agente. Los hechos ocurrieron este domingo.

“Está violando mis derechos constitucionales [aquí dice algunos improperios] y mis derechos civiles”, vocifera el hombre. El video fue presentado esta semana por funcionarios de Miami Beach, en Florida.

Aunque la desinformación y las teorías de la conspiración han florecido acerca del covid-19, este nuevo coronavirus se ha extendido por todo el mundo desde diciembre, infectando a más de 3,9 millones de personas y provocado al menos a 273.000 muertes.

Así evitan las mascarillas la propagación de partículas 3:10

El hecho de que funcionarios públicos implementen –y las personas cumplan– los consejos de los expertos en salud sobre usar protectores faciales de tela, en lugares donde es difícil mantenerse a 2 metros de distancia de los demás, se ha convertido en un punto crítico en todo Estados Unidos. Más allá del estrés generalizado que provoca la pandemia, hay una división política frente al papel del gobierno, la ciencia e incluso la verdad.

A principios de abril, Miami Beach ordenó el uso de máscaras faciales para clientes y empleados de supermercados y tiendas, con el objetivo de protegerse contra el coronavirus. La ciudad está en el condado de Miami-Dade, uno de los tres condados exentos del plan de reapertura de la Florida que comenzó este lunes.

Cierran parque en Miami Beach por irresponsables 0:27

El agente de cumplimiento del código estaba realizando un control de rutina el domingo en una tienda de Publix cuando el video fue grabado por su cámara corporal. No está claro qué sucedió justo antes de que comenzara la grabación o qué provocó el intercambio de palabras. CNN se ha comunicado con Publix para obtener comentarios al respecto.

Los funcionarios de la ciudad de Miami Beach dieron a conocer el video, en el que también se ve al hombre amenazando con presentar una demanda colectiva y gritando: “Son terroristas” y “No existe una pandemia”.

El agente le dice al hombre que la tienda es propiedad privada y que debe utilizar una máscara para poder entrar, pero el individuo continúa gritando que le están violando sus derechos.

Después de aproximadamente un minuto, un cliente que está utilizando una máscara interrumpe y le grita al hombre que se vaya, de acuerdo a lo que se ve en el video.

“Aléjate si no te importa una mie***. Tenemos derecho a que a nosotros nos importe”, vocifera el cliente. “Usted se va”.

EE.UU.: Arrestan a hombre por limpiarse con ropa de empleada 0:23

El agente de cumplimiento del código luego se comunicó por radio, aunque el hombre que le gritó no fue citado ni reprendido en el incidente, señalaron funcionarios de la ciudad de Miami Beach.

“Gritar o maldecir a los trabajadores de la ciudad que se están poniendo a sí mismos en riesgo y solamente hacen su trabajo es realmente inaceptable”, sostuvo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber. “La ciudad no va a comenzar a arrestar a las personas por no usar máscaras o por violar las reglas de distanciamiento social. Pero necesitamos que sigan estos procedimientos, incluso si no están de acuerdo con ellos”, añadió.

El gobernador Ron DeSantis y el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, señalaron durante una conferencia de prensa este miércoles que el sureste de la Florida pronto estará preparado para reabrir. Pero los funcionarios de Miami Beach citaron otros casos, además del incidente en Publix, sobre la aparente resistencia a las reglas y las recomendaciones destinadas a mantener seguros a los residentes.

Este lunes, la ciudad cerró el popular South Pointe Park –solo cinco días después de reabrirlo– debido al rechazo de los residentes ante las pautas de salud pública de los guardaparques, según las autoridades.

Reabren la Florida con algunas restricciones 3:05

Los guardaparques han reportado que visitantes aseguraron que romperían la cinta de precaución y que clientes enojados les dieron: “Vete a la mie***”, relataron los líderes de la ciudad. A un guardaparque de ascendencia cubana se le dijo “vuelve a tu país comunista”, añadieron.

“Nuestras inspecciones sobre la protección facial y de distanciamiento social no siempre son bienvenidas, pero lo estamos haciendo por el bien común”, sostuvo el director de Cumplimiento del Código de Miami Beach, Hernán Cardeno. “Me enorgullece liderar a un equipo de profesionales de cumplimiento del código que están en la primera línea todos los días en nuestra comunidad, simplemente tratando de garantizar que el público cumpla con las medidas de seguridad vigentes durante esta pandemia global”, completó.