Camila Fernández ‘coquetea’ con el R&B con su más reciente sencillo, “Te acostumbraste”

(CNN Español) — Tras el éxito de “Bueno fuera”, la cantante mexicana Camila Fernández está de regreso con un nuevo sencillo, “Te acostumbraste” con el que hace un acercamiento más profundo a un género que actualmente le apasiona, el R&B.

Cualquiera podría pensar que al apellidarse Fernández, como su abuelo Vicente y su papá Alejandro, tendría el camino más fácil, o seguiría los pasos de la música mexicana.

Sin embargo, la intérprete dice seguir los propios consejos de su abuelo, quién la motivó a buscar su propio sonido y hacerse diferenciar en la industria musical.

“Eso quise hacer desde que comenzó mi carrera. Mi abuelo me dijo: ‘debes buscar ser original’, y hoy en día eso está dando frutos. He experimentado con muchos ritmos, pero para las baladas me voy a aferrar al R&B, y para bailar se vienen sorpresas increíbles”, afirma la cantante, que cursó estudios en el reconocido instituto Berklee College of Music en Boston.

“Te Acostumbraste” es un sencillo lleno de melancolía, que cuenta la historia de un amor no superado y el intento fallido de olvidarlo con alguien más.

Daniel Sobrino y la productora, DJ y cantautora colombiana Ali Stone coescribieron la canción con Fernández. Stone estuvo a cargo de la producción.

“Es a quien le quede el saco. Es una canción escrita por tres autores, que cuenta la historia de alguien que está con dos personas al mismo tiempo, que se arrepintió de estar con alguien y que, al final, se quedó como el perro de las dos tortas. Le dimos ese tono de balada rica para acompañarte en cualquier momento y circunstancia de la vida. Gracias a Ali que se metió a la producción, con unos músicos maravillosos y con unas cantantes que nos dieron la inspiración”, explica la cantante.

Zona Pop

¿En qué te inspiras para escribir temas?

Camila

“Tengo una libretita con la que vivo aferrada, que tiene todas mis letras y ya me la voy a acabar. Me llegó mucha inspiración ahorita en este encierro. Tenía miedo de que me fuera a suceder lo contrario, de sufrir algún bloqueo, que suele pasar, donde no puedes sacar nada. Pero me llegó la inspiración de más. Sale la inspiración de todo, hasta de series e historias. No he visto a mi novio y eso es una gran inspiración. La encuentras en todo lados y con todas las personas a tu alrededor”.

Zona Pop

¿Cómo estás haciendo la producción de un disco en pleno encierro?

Camila

“Mi papá (Alejandro Fernández) tiene un micrófono que le voy a robar para grabar las canciones (risas). Está difícil grabar un disco en plena cuarentena, pero nada es imposible. Los sencillos irán saliendo uno por uno, y la idea es sacar todo el disco completo a finales de este año. Ya terminé todas las canciones que conformarán el disco. Ya tenía material, solo necesitaba terminarlo”.

Te invitamos a que escuches el episodio en el que Camila nos abrió las puertas de su cuarto. ¿A qué cantantes de R&B escucha? ¿De dónde surge el gusto por este género? Este nuevo sencillo marca una nueva faceta en su carrera y, sin importar la cuarentena en la que vive, el 2020 promete ser un año de suma importancia para ella.

