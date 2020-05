Lo que sabemos sobre el asesinato de Ahmaud Arbery

(CNN) — Después de moverse a paso lento durante más de dos meses, el caso del asesinato de Ahmaud Arbery, desde una perspectiva investigativa, ha alcanzado una gran velocidad.



Los manifestantes permanecieron en el interior durante semanas debido a las restricciones de coronavirus de Georgia, y dos fiscales se retiraron del caso, citando vínculos con uno de los hombres del condado de Glynn ahora acusados ​​de asesinato.

No hubo mucho movimiento en el asesinato del joven de 25 años hasta este martes, cuando un video que muestra el tiroteo fatal en Satilla Shores fue publicado en el sitio web de la estación de radio Brunswick. El caso, que, para los observadores, parecía estancado, cobró vida.

El tercer fiscal del caso dijo que ese día presentaría pruebas ante un jurado investigador y le pidió a la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) que lo ayudara en el caso. En 48 horas, el GBI anunció que había arrestado a Travis McMichael, de 34 años, el hombre que le disparó a Arbery, y a su padre, Greg McMichael, un exagente de policía e investigador del condado de Glynn.

Greg McMichael, de 64 años, le dijo a la policía que él y su hijo tomaron sus armas y persiguieron a Arbery en su camioneta, creyendo que era responsable de los robos en su vecindario, según un informe policial. Cuando lo confrontaron, el padre le dijo a la policía que Arbery atacó a Travis McMichael, quien lo mató mientras ambos luchaban por alcanzar su escopeta, según el informe.

Los intentos de CNN de llegar a los McMichael no han tenido éxito.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

¿En qué va el caso?

Más o menos en el lugar donde se encontraba la semana pasada, pero con un llamado a la justicia mucho más fuerte. Además de los partidarios de Arbery, quienes desde que se han relajado las órdenes de confinamiento por la pandemia del covid-19 han organizado manifestaciones, celebridades y políticos, incluidos el aspirante presidencial Joe Biden, LeBron James, LL Cool J y Kim Kardashian West, se han unido al coro.

¿De qué están acusados ​​los McMichael?

Los McMichaels enfrentan cargos de asesinato y asalto agravado, dijo el jueves el GBI. Los cargos contra Greg McMichael señalan que él era “parte del crimen”. La ley de Georgia proporciona múltiples escenarios en los que las partes en un delito pueden ser acusadas del delito en sí.

¿Siguen en la cárcel del condado de Glynn?

Sí. En una comparecencia ante el tribunal el viernes, un juez dijo que la fianza se decidiría en una fecha posterior. No está claro si los McMichael están representados por abogados.

¿Por qué los arrestos tardaron tanto?

No está completamente claro, pero las recusaciones de dos fiscales de distrito, uno de los cuales calificó las acciones de los McMichael como “perfectamente legales”, sin duda jugaron un papel importante.

Dos comisionados del condado de Glynn, uno de los cuales, Paul Murphy, habló con CNN, dijeron públicamente que la policía local les dijo que la oficina de la fiscal de distrito del circuito judicial de Brunswick, Jackie Johnson, ordenó a las autoridades que no hicieran un arresto.

Johnson calificó la acusación de falsa y dijo que el Departamento de Policía del Condado de Glynn debería haber solicitado asistencia del GBI antes. Ella se recusó el día después del asesinato, citando la permanencia de 20 años de Greg McMichael como investigadora en la oficina, y los comisionados ahora están tratando de “poner excusas e ignorar los problemas en el Departamento de Policía del Condado de Glynn, de los cuales ellos son, en última instancia, responsables”, dijo ella.

El GBI dijo que nadie solicitó su ayuda en el caso hasta el martes (aunque el al policía del condado había solicitado previamente la ayuda de la agencia por las amenazas que estaba recibiendo y con la filtración del video).

¿Habrá más arrestos?

Los abogados de la familia de Arbery han pedido el arresto de William Bryan, quien filmó el video que muestra el asesinato de Arbery.

Un informe policial del condado de Glynn indica que Greg McMichael le dijo a un investigador que Bryan los estaba ayudando a buscar a Arbery, pero el abogado de Bryan refutó la acusación.

Bryan no es vigilante, no tuvo una relación real con los McMichael, cooperó con la policía y les proporcionó un video del asesinato, dijo el abogado Kevin Gough. Sin embargo, ha sido vilipendiado, recibió amenazas de muerte y perdió su trabajo, dijo el abogado.

El GBI no ha acusado a Bryan de un delito, pero el director Vic Reynolds dijo a los periodistas: “Investigamos a todos los involucrados en el caso, incluida la persona que filmó el video”.

¿Cuándo es el juicio?

Eso se establecerá en futuras audiencias judiciales. Antes de llevar a alguien a juicio, él o ella deben ser acusados, y el fiscal de distrito del circuito judicial atlántico Tom Durden no podrá presentar pruebas ante un jurado investigador hasta que se levanten las restricciones de coronavirus de la Corte Suprema del estado el 12 de junio.

¿El juicio será en el condado de Glynn?

Dependerá del equipo legal de los McMichael decidir si presionar por un cambio de sede, lo que finalmente será decidido por un juez.

¿Quién lo procesará?

Los defensores han pedido al fiscal general estatal Chris Carr que designe un fiscal especial, pero Carr nombró a Durden el mes pasado después de que los otros dos fiscales se retiraran.

En su carta la semana pasada anunciando su decisión del jurado investigador, Durden escribió: “Al no tener conocimiento previo del incidente ni relación alguna con ningún investigador o testigo, acepté la citación para revisar el caso y tomar las medidas que creí apropiadas”.

Durden no ha devuelto las llamadas de CNN para hacer comentarios.

¿Por qué se recusó el segundo fiscal?

El hijo del fiscal de Distrito del Circuito Judicial de Waycross, George Barnhill, trabajó en el Circuito Judicial de Brunswick, del que se retiró Greg McMichael. Su hijo y McMichael una vez ayudaron con un enjuiciamiento contra Arbery, dijo Barnhill sin dar más detalles en una carta el mes pasado a Carr.

Aunque Barnhill no vio conflictos de interés en el manejo del caso Arbery, acordó recusarse a pedido de la madre de Arbery, dijo.

Al renunciar, expuso una defensa de los McMichael, diciendo: 1) el padre y el hijo tenían “causa probable sólida de primera mano” como civiles para detener a Arbery; 2) aparentemente solo buscaban “detener y retener a este sospechoso criminal hasta que llegara la policía”; 3) los “registros de salud mental y condenas previas” de Arbery explican su presunta agresión; 4) “A McMichael se le permitió usar fuerza letal para protegerse”; y 5) Arbery puede haberse disparado a sí mismo mientras luchaba por apoderarse de la escopeta.

¿Qué historial de salud mental y de condenas tenía Arbery?

El padre de Arbery, Marcus Arbery, negó que su hijo tuviera problemas de salud mental y le dijo a CNN: “No hay nada malo en él”.

The Brunswick News informó que Arbery fue acusado de supuestamente llevar una pistola a un juego de baloncesto de la escuela secundaria de 2013, cuando Arbery tenía 19 años, y el equipo legal de la familia reconoció el arresto de Arbery en 2018 por cargos de robo en tiendas.

“La referencia a… una supuesta conducta de la escuela secundaria o robo en una tienda es absurda y no tiene nada que ver con su asesinato”, dijo el abogado de familia S. Lee Merritt.

¿Cuál es la defensa de los McMichael?

No está claro, pero a juzgar por el relato de Greg McMichael, como se describe en el informe policial (y, en menor grado, en la carta de Barnhill), confiarán en el estatuto de arresto ciudadano y en defensa propia, como Greg McMichael argumentó que Arbery “atacó brutalmente “a su hijo armado con una escopeta mientras estaba parado en el camino.

¿Cómo funciona la ley de arresto ciudadano de Georgia?

“Una persona privada puede arrestar a un delincuente si el delito se comete en su presencia o dentro de su conocimiento inmediato”, establece la ley. “Si el delito es un delito grave y el delincuente se escapa o intenta escapar, una persona privada puede arrestarlo por motivos razonables y probables de sospecha”.

¿Arbery cometió un crimen ese día?

No ha sido acusado de uno. Su madre dijo que él simplemente había salido a correr.

Mientras Greg McMichael le dijo a la policía que había habido una serie de robos en el vecindario, la teniente de policía del condado de Glynn, Cheri Bashlor, dijo que solo había uno: un arma robada de un vehículo sin seguro frente a la casa de los McMichaels, en más de siete semanas antes del tiroteo.

McMichael también dijo que vio a Arbery dentro de una casa que se estaba construyendo, lo que está respaldada por un video, pero el propietario de la casa le dijo a CNN que no vio a Arbery cometer ningún delito que no sea “traspaso” el día del tiroteo (aunque al menos un crimen no denunciado había sido cometido en el pasado por un perpetrador no identificado, dijo).

El GBI está revisando fotos y videos relacionados con el caso, y señala que había revisado pruebas de fotos y videos antes de los arrestos de los McMichael, pero no pudo decir el sábado si el video desde el interior de la casa fue revisado antes del arresto. Merritt dijo que no mostró nada significativo.

“Este video es consistente con la evidencia que ya conocemos”, dijo Merritt. “Ahmaud Arbery salió a correr. Se detuvo en una propiedad en construcción donde no realizó ninguna actividad ilegal y permaneció solo por un breve período”.

¿Podría el asesinato ser tratado como un crimen de odio?

Georgia no tiene tal disposición, aunque algunos legisladores están tratando de cambiar eso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos puede acusar a los implicados ​​bajo una ley federal de delitos de odio.

¿Intervendrán las autoridades federales?

“Nuestra oficina no hace comentarios sobre investigaciones activas, ni siquiera aborda si esas investigaciones se están llevando a cabo o no”, dijo Barry Paschal, portavoz de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Georgia.

El domingo, Carr solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigara el manejo del caso. La solicitud incluye investigar las comunicaciones entre los fiscales de distrito de los circuitos de Brunswick y Waycross, dijo Carr.

El Departamento de Justicia está considerando la solicitud y “evaluando todas las pruebas” para determinar si los cargos federales por delitos de odio son apropiados, dijo la portavoz Kerri Kupec.

Jason Morris de CNN, Dakin Andone, Angela Barajas, Martin Savidge, Melissa Alonso, Hollie Silverman, Erica Henry y David Shortell contribuyeron a este informe.