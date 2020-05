“Regresa”, el álbum debut de Buscabulla sobre su regreso a un Puerto Rico después del huracán María

Luis Alfredo del Valle y Raquel Berrios del duo puertorriqueño Buscabulla. (Crédito: Mara Corsino)

(CNN Español) – La melodiosa y sutil voz de Raquel Berrio, con un tono onírico, contrasta con la realidad de las letras y sentimientos de sus canciones: melancolía, ansiedad, una catarsis personal, una respuesta a aquellos que cuestionaron desde su arte hasta la decisión de ella y su pareja, Luis Alfredo del Valle, de regresar a Puerto Rico luego del paso del huracán María.

Raquel y Luis Alfredo vivieron en Brooklyn por más de una década y allí es donde nació Buscabulla. Aún sin haber lanzado su primer álbum de estudio, en específico dos años antes en 2018, el duo ya había pisado el escenario de Coachella, uno de los festivales musicales más importantes de Estados Unidos. Y lo hicieron cantando en español.

La pareja lanzó el viernes 8 de mayo su primer LP, “Regresa”, que cuenta la travesía de regresar a Puerto Rico, al tiempo que ciento de miles de residentes abandonaban la “Isla del Encanto”, destruída por el huracán María, la segunda tormenta más mortífera en Estados Unidos en 100 años, dejando al menos 2.975 muertos.

“Las canciones se empezaron un poco a crear un poco antes de mudarnos, cuando ya se veía que la mudanza iba a ocurrir y poco a poco. La mayor de las canciones ocurrieron una vez (nos mudamos), y ya como (con) la transformación (que) en nosotros ocurrió y las emociones, los sentimientos de haber vuelto”, explica la vocalista Raquel Berrios a Zona Pop CNN.

Uno de esos temas que refleja los sentimientos de su regreso es “NTE” (No te equivoques), una canción que según Berrios habla sobre el cuestionamiento que hicieron personas cercanas a la decisión de la pareja de abandonar Nueva York.

“Tiene un poco de como el sentimiento de desafiar. El mudarnos a Puerto Rico un poco se sentía como un desafío, algo que la gente nos decía que no hiciéramos. Algunos (nos decían) que no corriéramos ese riesgo. También es una canción basada como artistas hoy en día es bien difícil ser dueño de su propia narrativa. Con las redes sociales se siente que ya los artistas no tienen tanto control, así que era una canción diferente, de diferentes situaciones, donde me sentía que se me estaba retando, como mi narrativa, mis decisiones”, explica la cantante.

Una historia similar pero desde otro punto de vista cuenta el segundo sencillo del álbum, “Vámono”.

“La canción sale de esa energía que uno siente al llegar por primera vez a un lugar y sentirte emocionado e inspirado, de como echar pa’lante y hacer las cosas. Que tienes esperanza de que las cosas van a ser grandes y pues más o menos de ahí viene también como dentro de ese mundo donde las cosas no son perfectas. Las cosas están en tensión en el país (Puerto Rico). Claramente hay mucho sufrimiento y aún así, dentro de eso encontrar un lugar como de catarsis”, dice Luis Alfredo del Valle, compositor del tema.

La producción fue grabada y producida por la misma pareja en un estudio en su casa en Augadilla, un poblado en el noroeste de la isla.

“Nuestro sonido siempre ha sido casero. Hay dos o tres cosas que vamos a un estudio a grabar, pero casi siempre todo se termina, se conceptualizada y se desarrolla dentro de la casa, y yo creo que eso es parte del encanto. Creo que eso es parte de lo que le da la identidad”, dice del Valle.

Y esa facilidad de producir su música en su propio hogar le dio a la pareja la libertad de hacer canciones frente a una computadora o hasta dentro de un carro.

La pareja, como muchos alrededor del mundo, cumplen con órdenes de distanciamiento social y han aprovechado esa oportunidad para preparar el lanzamiento de la producción, y grabar en su casa el video musical del tercer corte promocional “Nydia”.

También finalizan un documental sobre la concepción de esta producción, el cual será lanzado próximamente.

Berrios confiesa que aunque el tiempo es escaso, espera poder escribir temas inspirados en la cuarentena.

“Puede ser que ya empezamos a escribir el segundo disco”.

