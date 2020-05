Un video parece mostrar a Arbery en el sitio de construcción antes del tiroteo, dice su abogado

(CNN) — El fiscal general de Georgia ha solicitado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realice una investigación sobre el manejo del caso Ahmaud Arbery.



“Estamos comprometidos con una revisión completa y transparente de cómo se manejó el caso Ahmaud Arbery desde el principio”, dijo el fiscal general Chris Carr en un comunicado de prensa. “La familia, la comunidad y el estado de Georgia merecen respuestas, y trabajaremos con otros en la aplicación de la ley a nivel estatal y federal para encontrar esas respuestas”.

La solicitud de Carr al Departamento de Justicia incluye una investigación de las “comunicaciones y discusiones” entre los dos primeros fiscales de distrito asignados al caso, que desde entonces se han recusado.

MIRA: Arrestan a dos hombres involucrados en el tiroteo fatal de Ahmaud Arbery, dice el GBI

El tiroteo fatal de Arbery, de 25 años, el 23 de febrero, causó una indignación generalizada en los últimos días después de que apareció un video que parecía mostrar la confrontación mortal. La ira se agravó por el hecho de que los sospechosos del caso, que son blancos, no habían sido arrestados más de dos meses después de que Arbery, un hombre negro, fuera asesinado.

Los sospechosos, Gregory McMichael, de 64 años, y su hijo Travis McMichael, de 34 años, fueron arrestados el 7 de mayo y enfrentan cargos de asesinato y asalto agravado. Los intentos de CNN de comunicarse con ellos para obtener comentarios no han tenido éxito.

El caso ha ido a tres fiscales

Desde el tiroteo, el caso ha aterrizado en los escritorios de tres fiscales. Los dos primeros se recusaron por sus conexiones con Gregory McMichael.

La semana pasada, el fiscal actual Tom Durden, fiscal de Distrito del Circuito Judicial del Atlántico, dijo que presentaría el caso ante jurado investigador después de que se levantaran las restricciones de coronavirus.

La primera fiscal, Jackie Johnson, se recusó, citando la posición de Gregory McMichael como exinvestigador de la oficina. Ella ha negado las acusaciones de los funcionarios locales de que le dijo a la policía que no hiciera un arresto.

Un segundo fiscal, el fiscal de Distrito del Circuito Judicial de Waycross, George Barnhill, se recusó porque su hijo trabajaba en la oficina del fiscal del Circuito Judicial de Brunswick y una vez trabajó con Gregory McMichael en un procesamiento previo de Arbery, según una carta que escribió a la oficina de Carr el 7 de abril.

En una carta separada a la policía, Barnhill escribió que creía que los McMichaels tenían derecho a ejecutar el arresto ciudadano de Arbery, y agregó que a Travis McMichael se le habría permitido usar “fuerza letal” para protegerse mientras él y Arbery luchaban por el escopeta.

La oficina de Carr dijo el domingo que en el momento en que Barnhill fue designado para el caso, ni su oficina ni el fiscal de Brunswick informaron al fiscal general del estado que Barnhill “ya había intervenido en el caso al revisar la evidencia y asesorar al Departamento de Policía del Condado de Glynn sobre si para hacer arrestos en el caso”.

Cuando Barnhill escribió a la oficina del fiscal general el 7 de abril para recusarse, Barnhill dijo que él y Johnson, el fiscal de distrito de Brunswick, se habían enterado hace varias semanas sobre la conexión entre el hijo de Barnhill y McMichael.

La carta del 7 de abril de Barnhill no proporcionó una razón para la demora en informar al fiscal general del estado de esta conexión, dijo la oficina de Carr. Esa carta tampoco mencionó que Barnhill había entregado previamente a la policía una carta en la que él dijo que no veía motivos para arrestos.

El video parece mostrar a Arbery poco antes del tiroteo

Este domingo, el video de vigilancia de un sitio de construcción parece mostrar a Ahmaud Arbery poco antes de que lo mataran a tiros mientras corría en un vecindario del sur de Georgia en febrero.

El video, obtenido por la afiliada de CNN WJXT del propietario, muestra a un hombre con una camiseta blanca entrar a una casa que está en construcción.

Las hojas están esparcidas por el piso entre montones de madera y otros materiales de construcción.

Lee Merritt, abogado de la familia de Arbery, dijo en un comunicado que su oficina había revisado el video y cree que muestra a Arbery.

“Este video es consistente con la evidencia que ya conocemos”, dijo Merritt en un comunicado, junto con su coabogado Benjamin Crump y L. Chris Stewart.

“Ahmaud Arbery salió a correr. Se detuvo en una propiedad en construcción donde no realizó ninguna actividad ilegal y permaneció solo por un breve período”.

“Ahmaud no tomó nada del sitio de construcción”, dijo. “No causó ningún daño a la propiedad”.

El GBI (La Oficina de investigación de Georgia) no confirmó a CNN si el video de vigilancia era parte de la investigación.

Incluso si Arbery ingresó al sitio de construcción, dijeron los abogados de su familia, no había motivos para dispararle y matarlo.

MIRA: El caso de Ahmaud Arbery: asesinado mientras corría, el video del hecho y la exigencia de justicia en Georgia

“Las acciones de Ahmaud en esta casa vacía en construcción no fueron de ninguna manera un delito grave según la ley de Georgia”, dijo su declaración.

“Este video confirma que el asesinato del Sr. Arbery no estaba justificado y que las acciones de los hombres que lo persiguieron y lo emboscaron fueron injustificadas”.

“Reiteramos”, agregó el comunicado, “Ahmaud Arbery no participó en NINGÚN delito grave, no tenía sustancias ilegales en su sistema, no estaba armado pero recibió tres disparos con una escopeta a corta distancia”.

‘Esto fue un linchamiento’

En el video que parece mostrar la confrontación mortal, a Arbery se le ve corriendo por una carretera a las afueras de Brunswick, Georgia, como lo hacía a menudo, según aquellos que conocieron al exjugador de fútbol de la escuela secundaria, cuando se encontró con dos hombres en un camioneta.

Arbery y uno de los hombres se pelearon por una escopeta mientras suenan los disparos. Arbery cae al suelo.

Gregory McMichael le dijo a la policía que él y su hijo persiguieron a Arbery porque creían que parecía un sospechoso de recientes entradas forzosas a propiedades en el vecindario, según un informe policial.

Ese video fue filmado por un hombre llamado William “Roddie” Bryan, según dijo su abogado, Kevin Gough. Aunque el informe policial cita a Gregory McMichael diciendo que Bryan intentó “bloquear” a Arbery, Gough le dijo a CNN que su cliente no estaba actuando en conjunto con los McMichael el día del tiroteo.

Cualquier implicación de que su cliente era un vigilante era inexacta, dijo Gough.

Según la ley de Georgia, una persona solo puede realizar el arresto de un ciudadano si ha presenciado un delito, si ese delito es un delito grave y si el sospechoso está escapando.

Aunque McMichael citó robos anteriores como una razón por la que él y su hijo persiguieron a Arbery, un teniente de la policía del condado de Glynn le dijo a CNN que solamente se había informado de un robo de automóviles en el área en más de siete semanas antes del tiroteo, cuando se informó de un arma robado de un vehículo desbloqueado afuera de la casa de los McMichael.

Varios políticos, activistas y celebridades han rechazado el asesinato en los últimos días, incluida la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien le dijo a CNN que sin el video, ella no creía que hubiera habido arrestos.

“Creo que si no hubiéramos visto ese video, no creo que hubieran sido acusados”, dijo Bottoms a Jake Tapper de CNN en el show “State of the Union” el domingo. “Y es desgarrador que sea 2020 y este fue un linchamiento de un hombre negro”.

Eliott C. McLaughlin y Martin Savidge de CNN contribuyeron a este informe.