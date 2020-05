Demócratas presentan paquete de US$ 3 billones de ayuda por coronavirus y planean votar esta semana

Beneficiario: No estamos quebrados, y EE.UU. tampoco 0:53

(CNN) – Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron este martes un nuevo y extenso proyecto de estímulo para enfrentar la crisis de covid-19, el cual se espera supere los 3 billones de dólares. Una cifra que representaría el mayor paquete de ayuda en la historia del país.

La legislación asigna más fondos para los gobiernos estatales y locales, así como para pruebas de detección de coronavirus y una nueva ronda de pagos directos a los estadounidenses. Pero también implica un choque inmediato con el Senado controlado por los republicanos, donde los líderes han señalado que aún no se necesita otra iniciativa de fondos de emergencia.

Los demócratas publicaron el texto legislativo del proyecto, de 1.815 páginas, en la tarde de este martes y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló desde el Capitolio sobre la presentación de la iniciativa.

Pelosi apuntó a los republicanos del Congreso que han argumentado que sería mejor evaluar primero cómo se implementa la ayuda ya aprobada antes de avanzar con otro proyecto de ley de alivio.

Por qué algunos en EE.UU. aún no reciben ayuda por el covid-19 3:06

“Sin embargo, para las familias que sufren, el hambre no hace una pausa, el alquiler no hace una pausa, las facturas no hacen una pausa, la dificultad de perder un trabajo o perder trágicamente a un ser querido no toma una pausa”, sostuvo Pelosi, describiendo la crisis como “un desafío histórico” y “una oportunidad trascendental para que podamos satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense, para salvar sus vidas, sus medios de vida y nuestra democracia”.

Pero los líderes republicanos del Senado le advirtieron a Pelosi que el nuevo proyecto de ley ya estaba muerto, incluso antes de que se presentara formalmente.

“Eso no se aprobará. No será apoyado”, aseguró el senador John Barrasso, miembro del liderazgo republicano en esa cámara.

El líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, demócrata de Maryland, afirmó en un aviso, enviado a los miembros este martes, que se planea que la Cámara se reúna el viernes por la mañana para votar sobre la legislación.

Se espera que el paquete cueste más de 3 billones de dólares, según un alto asesor demócrata de la Cámara. Otros tres asistentes también le dijeron a CNN que el valor estaría en el rango de los 3 billones. Esa cifra superaría la medida de estímulo promulgada en marzo, que fue de más de 2 billones de dólares y en ese momento representaba el paquete de ayuda de emergencia más grande en la historia de Estados Unidos.

El proyecto, que los demócratas están llamando Ley de Héroes, proporcionaría casi 1 billón de dólares para los gobiernos estatales y locales, un fondo de 200.000 millones para el pago de riesgos de trabajadores esenciales, 75.000 millones adicionales para pruebas de detección de covid-19, esfuerzos de rastreo y aislamiento, y un nuevo ronda de pagos directos a los estadounidenses de hasta 6.000 dólares por hogar, según detalla una hoja informativa publicada por la Comisión de Asignaciones de la Cámara.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han continuado presionando por un nuevo paquete de estímulo en medio de la fuerte resistencia por parte de los legisladores republicanos y de la Casa Blanca, quienes señalan que quieren esperar a ver el impacto de las medidas de alivio ya promulgadas antes de avanzar con cualquier paquete nuevo.

Sin cierto apoyo republicano, el proyecto de ley de la Cámara no será aprobado en el Senado. Pero la presentación de la legislación ahora les da a los demócratas la oportunidad de exhibir sus prioridades y detallar su visión legislativa sobre cómo ayudar a un país en una situación desesperada por el resultado de la devastadora pandemia.

Así se repartirá el paquete de estímulo por pandemia en EE.UU. 2:32

El senador republicano John Cornyn reiteró este martes que no cree que haya “urgencia” de aprobar otro proyecto de ley de alivio por coronavirus cuando se le preguntó si el Senado probablemente esperaría hasta después del receso del Memorial Day, o Día de los Caídos, para tratar la legislación de la fase cuatro.

“No creo que haya un sentido de urgencia por hacerlo ahora porque gran parte del dinero que ya nos hemos apropiado aún ni siquiera ha salido por la puerta”, sostuvo el republicano de Texas ante los medios. “Entonces, nos tomamos un día a la vez”.

El senador republicano Lindsey Graham sostuvo que el proyecto de ley está “muerto al llegar” al Senado.

Sobre la fase cuatro, Graham dijo “Oh, Dios, no, de ninguna manera” en referencia a si el Senado aprobará otro proyecto de ley de alivio de coronavirus antes del receso del Día de los Caídos. Sin embargo, agregó que “simpatiza” con la idea de que la economía necesitará ayuda adicional para recuperarse.

Los demócratas y republicanos, junto con el gobierno de Trump, se han unido hasta ahora de manera bipartidista para negociar y aprobar tres paquetes de ayuda, así como una medida que los legisladores denominaron un paquete de alivio provisional, el cual fue aprobado después de el programa para ayudar a mantener a las pequeñas empresas a flote durante la crisis se quedara sin fondos.

Pero existe una serie de posibles problemas significativos frente a cualquier acuerdo bipartidista sobre otra ronda de financiación de emergencia.

Los republicanos del Senado han argumentado que reformas de responsabilidad para proteger a los empleadores de una racha de demandas tendrían que incluirse en cualquier legislación próxima, una exigencia que los demócratas han rechazado.

Cuando se le preguntó sobre la prioridad del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de incluir protecciones de responsabilidad para las empresas en cualquier nueva ley de alivio de coronavirus, Hoyer rechazó la idea.

“Nuestro enfoque ha sido proteger a las personas, no proteger a otros de poder lastimarlas y no tener ninguna responsabilidad por eso”, aseguró.

EE.UU.: Senado aprueba paquete de estímulo a pequeñas empresas 1:22

Los líderes demócratas también planean avanzar en un plan de trabajo de votación remota y comité remoto este viernes, indicó Hoyer.

Aseguró que está decepcionado de que los demócratas y los republicanos no hayan llegado a un acuerdo sobre el voto, aunque los líderes de los partidos continúan trabajando por un acuerdo.

“Tengo la esperanza de que lo conseguiremos, pero necesitamos absolutamente llegar allí y rápidamente”, sostuvo. También reiteró que si no hay acuerdo, los demócratas procederán con su propio plan.

Ali Zaslav, Lauren Fox y Ted Barrett, todos de CNN, contribuyeron a este informe.