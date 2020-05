Este es el último día en EE.UU. para solicitar el depósito directo de pagos de estímulo económico, sino, espera un cheque físico

Por qué algunos en EE.UU. aún no reciben ayuda por el covid-19 3:06

(CNN) — Las personas que aún no han recibido un pago de estímulo del gobierno federal se enfrentan a una fecha límite el miércoles 13 de mayo para obtener un depósito directo; de lo contrario, deberán esperar un cheque en papel.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dice que las personas tienen hasta el mediodía del miércoles para enviar información de la cuenta bancaria para depósito directo. Las personas a quienes se les debe dinero pero cuyos detalles de cuenta bancaria no están en el archivo, eventualmente recibirán un cheque por correo, pero esto podría tomar semanas.

“Se está acabando el tiempo para tener la oportunidad de recibir estos pagos varias semanas antes mediante depósito directo”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig en un comunicado el viernes.

Más del 85% de las personas que son elegibles para el dinero de estímulo ya han recibido el efectivo. Alrededor de 130 millones de pagos se realizaron a partir de la semana pasada. Muchas de esas personas no tuvieron que actualizar la información de su cuenta bancaria porque el IRS ya la tenía archivada en una declaración de impuestos de 2018 o 2019.

Las personas que hayan actualizado la información de su cuenta bancaria antes del 29 de abril también deberían haber recibido el dinero. Pero muchas personas que lo habían hecho, tan temprano como el 15 de abril, dicen que una falla en el sistema los ha hecho esperar.

El gobierno se está preparando para aumentar la cantidad de cheques que envía por correo. La próxima ronda de pagos comenzará a llegar hasta fines de mayo y hasta junio, dijo el IRS.

La agencia está priorizando dar cheques a las personas con ingresos más bajos primero. Ya se han emitido pagos a personas que presentaron una declaración de impuestos de 2018 o 2019 y ganaron menos de US$ 30.000.

Cómo agregar información de la cuenta bancaria

Una herramienta en línea del IRS llamada “Obtener mi pago” permite que las personas carguen la información de su cuenta bancaria si la agencia no la tenía registrada en una declaración de impuestos de 2018 o 2019.

La página solicitará información básica, incluido tu número de Seguro Social, así como el ingreso bruto ajustado como se informa en tu declaración de impuestos más reciente.

Una vez que agregues la información de tu cuenta bancaria, la herramienta debe actualizarse con una fecha de pago programada. Si se ingresa antes del mediodía del martes, una fecha de pago debe estar disponible el sábado. Si es después del mediodía del martes, el usuario tendría que esperar hasta el sábado siguiente.

¿Qué pasa si normalmente no declaras impuestos?

Los beneficiarios del Seguro Social, los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementaria, así como algunos veteranos de bajos ingresos que reciben beneficios de pensión que generalmente no presentan una declaración de impuestos no necesitan cargar la información de su cuenta bancaria. Su pago de estímulo se les enviará automáticamente, sin embargo, normalmente reciben esos beneficios.

Pero hay millones de otras personas de bajos ingresos que normalmente no están obligadas a declarar impuestos. No se enfrentan a la fecha límite del miércoles, pero deben tomar medidas antes de recibir su dinero.

Deben usar una herramienta en línea separada para los no declarantes que solicite información básica incluyendo nombres, fecha de nacimiento y números de Seguro Social para la persona que presenta la declaración y sus dependientes. No tendrán que proporcionar ninguna información de ingresos.

¿Quién no es elegible?

La elegibilidad se basa en gran medida en los ingresos, y excluye a las personas que ganan más de US$ 99.000 al año, los jefes de familia con un hijo que gane más de US$ 136.500 y las parejas casadas sin hijos que ganen más de US$ 198.000.

Las familias que ganan un poco más aún pueden ser elegibles si tienen hijos. El límite de eliminación depende de cuántos hijos tengan. Para una familia típica de cuatro, la cantidad se elimina por completo para aquellos con ingresos superiores a US$ 218.000.

Aquellos que pueden ser reclamados como dependientes a efectos fiscales, como muchos estudiantes universitarios, tampoco son elegibles para los pagos, así como los inmigrantes indocumentados que no tienen números de Seguro Social.

Los pagos van hasta US$ 1.200 para individuos y US$ 2.400 para parejas, más US$ 500 por cada persona que dependa de ellos.