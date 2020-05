Fauci advertirá al Senado del “sufrimiento y muerte innecesarios” si el país se reabre demasiado rápido

Nombran una cerveza en honor al Dr. Fauci en EE.UU. 2:19

(CNN) — El doctor Anthony Fauci, un miembro clave del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, planea decirle a una comisión del Senado, el martes, que el país corre el riesgo de “sufrimiento y muerte innecesarios” si los estados se abren demasiado rápido, le dijo a The New York Times, este lunes por la noche.

“Si omitimos los puntos de control en las pautas para ‘Abrir Estados Unidos de nuevo’, entonces corremos el riesgo de múltiples brotes en todo el país”, dijo Fauci en un correo electrónico a The New York Times, refiriéndose al plan del Gobierno federal para que los estados reabran. “Esto no solo resultará en sufrimiento y muerte innecesarios, sino que en realidad nos retrasará en nuestra búsqueda de volver a la normalidad”.

El testimonio que planea dar Fauci alimentará a una audiencia en la que los senadores finalmente tendrán la oportunidad, este martes, de enfrentar la efectividad del manejo de la pandemia de covid-19 por parte del gobierno del presidente Donald Trump, en lo que podría ser una de las únicas audiencias públicas con miembros del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca.

La audiencia será la primera oportunidad de los demócratas desde marzo para interrogar a expertos médicos líderes, incluidos Fauci y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inlglés), Robert Redfield, sobre la respuesta de la administración Trump.

“El hecho es que el presidente (Donald) Trump se ha centrado más en luchar contra la verdad que en combatir este virus, y los estadounidenses han pagado tristemente el precio”, planea decir este martes la senadora por Washington Patty Murray, la principal demócrata en la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, según extractos de su declaración de apertura.

“Desde la última vez que esta Comisión escuchó a estos testigos, el 3 de marzo, hemos visto más de 900 muertes en mi estado natal de Washington, más de 80.000 muertes a nivel nacional, y los números continúan aumentando”, planea decir Murray. “Aún así, el presidente Trump está tratando de ignorar los hechos e ignorar a los expertos que han dejado en claro que no estamos cerca de dónde debemos estar para reabrir de manera segura”.

La audiencia, en la que los líderes de las comisiones y los cuatro testigos gubernamentales aparecerán de forma remota a través de una videoconferencia, se produce cuando los estados de todo el país han comenzado a tomar medidas para revertir los cierres de negocios y las órdenes de confinamiento que fueron impuestos hace dos meses para tratar de disminuir la tasa de infección de coronavirus, aunque la pandemia está lejos de terminar.

Tres de los testigos y el presidente de la Comisión de la audiencia titulada “Covid-19: Regreso al trabajo y las escuelas de manera segura”, aparecen de forma remota porque se autoaislaron o se pusieron en cuarentena después del contacto con personas que realizaron la prueba y dieron positivo por coronavirus.

Es probable que la audiencia ilustre aún más la división dentro del país entre republicanos y demócratas sobre sus puntos de vista sobre la pandemia, cómo la administración ha manejado la crisis y el mejor camino a seguir en medio de advertencias de expertos en salud pública de que podrían surgir casos positivos si las órdenes de confinamiento en casa se revierten demasiado rápido.

El presidente de la Comisión, Lamar Alexander, y otros republicanos en el panel ven la audiencia del martes como un escaparate de lo que la administración ha estado trabajando, y esperan que la reputación de científicos como Fauci otorgue credibilidad al trabajo que están haciendo, según dijo una fuente familiarizada con sus puntos de vista.

Fauci se ha convertido en una de las voces principales y más creíbles de la administración Trump durante la pandemia como funcionario de salud pública de carrera que lidera el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que ha estado dispuesto a romper con Trump en cuestiones como las pruebas y el levantamiento de las órdenes de confinamiento en casa.

Los demócratas esperan que Fauci le dé al público su honesta evaluación el martes, incluso si eso significa criticar al presidente.

“Esta será una de las primeras oportunidades para que el doctor Fauci le cuente al pueblo estadounidense la verdad sin adornos sin que el presidente esté al acecho”, dijo el lunes el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

Es probable que los demócratas cuestionen por qué las opiniones de los expertos se están descartando

Es probable que se plantee una amplia gama de cuestiones en la audiencia del martes.

Murray planea preguntarles a los funcionarios sobre los informes de que la Casa Blanca ha interferido con las recomendaciones de expertos en salud pública, los esfuerzos del Gobierno federal para aumentar las pruebas y cómo la administración está planeando con anticipación distribuir una vacuna contra el coronavirus, según un asesor. Y los demócratas están seguros de plantear la denuncia del doctor Rick Bright, el destituido director de la oficina involucrado en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus que dijo haber sido despedido de su cargo por expresar cautela hacia un tratamiento que fue favorecido por Trump.

El senador Bill Cassidy, un republicano de Louisiana en la Comisión, dijo que su principal preocupación son las escuelas y el plan del Gobierno federal para reabrirlas en el otoño. “No he visto un plan sobre cómo reabrimos las escuelas. Así que esa es mi preocupación”, dijo Cassidy a CNN el lunes.

Y el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, dijo que planea interrogar a los testigos sobre por qué Estados Unidos “lo ha hecho mucho peor” que otros países para enfrentar la pandemia y “qué sugiere eso para los próximos pasos que necesitamos tomar”.

“Tenemos un presidente que le dice al público estadounidense que deben ser guerreros y salir en medio de todo el peligro, cuando los principales funcionarios de salud de la nación están tratando de tomar las decisiones correctas sobre su propia salud”, dijo Kaine.

La audiencia podría ser una de las únicas oportunidades de los demócratas para interrogar a Fauci y otros altos funcionarios después de que la Casa Blanca haya dicho que harían excepciones limitadas a la política de que los funcionarios del grupo de trabajo de la Casa Blanca debieran dedicar su tiempo a combatir el coronavirus, sin testificar ante el Congreso.

Cuando se le preguntó, la semana pasada, por qué no permitiría que Fauci testificara ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Trump dijo: “Porque la Cámara es una trampa. La Cámara es un grupo de enemigos de Trump”.

Los testigos se han estado preparando de forma remota

Además de Fauci y Redfield, el comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos, el doctor Stephen Hahn, y el almirante Brett Giroir, vicesecretario de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos, testificarán en la audiencia de este martes. Asesores de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca, así como de la Oficina de Asuntos Legislativos de Salud y Servicios Humanos están trabajando con los testigos antes de la audiencia.

Giroir hizo una presentación en la Casa Blanca, el lunes durante la conferencia de prensa de Trump, promocionando las capacidades de prueba de coronavirus en EE.UU.

“No importa cómo lo veas, Estados Unidos está liderando el mundo en pruebas”, dijo Giroir. “Ningún otro país del mundo se acerca en términos de números totales”.

Los cuatro testigos testificarán de forma remota, y Alexander y Murray también aparecerán por videoconferencia. Hahn y Redfield se autoaislaron debido a su contacto con alguien que dio positivo por coronavirus, y Fauci ha dicho que observará una “cuarentena modificada” después de lo que describió como contacto de “bajo riesgo” con Katie Miller, secretaria de Prensa del vicepresidente Mike Pence, que dio positivo por coronavirus, la semana pasada.

Una persona familiarizada con la preparación para la audiencia dijo que la Casa Blanca y los asesores de Salud y Servicios Humanos que ayudan a los cuatro testigos a prepararse lo están haciendo de forma remota: no están llevando a cabo sesiones de preparación en persona, dado que tres de los cuatro testigos están en alguna forma de aislamiento

Alexander está en cuarentena de 14 días después de que un miembro del personal en su oficina dio positivo por coronavirus. Alexander trabajó con su personal el lunes para asegurarse de que se sienta cómodo con la tecnología remota que la Comisión utilizará el martes.

Alexander dijo en un comunicado, el domingo, que habló con el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, sobre otorgar una excepción para la audiencia del martes a la política de la administración sobre funcionarios que no testifican de forma remota

