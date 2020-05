Bolsonaro afirma que video analizado demuestra que no interfirió en la Policía Federal

Las tres crisis que frenarían la reelección de Bolsonaro 1:35

(CNN Español) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro dijo este martes que el video de una reunión ministerial demuestra que no interfirió en la Policía Federal. El encuentro del 22 de abril fue grabado y exhibido como parte de la investigación sobre los dichos del ahora exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro.

Según la Agencia Brasil, el presidente aseguró que el contenido de la grabación que se filtró a los medios es falso: “Este video es ahora la última carta de los medios que usan la falacia y mentiras para tratar de pensar que intenté interferir con la Policía Federal”.

MIRA: Bolsonaro continúa desestimando la amenaza del covid-19 mientras los casos en Brasil se disparan

Según el exministro Moro, Bolsonaro habría presionado durante esta reunión ministerial para destituir al entonces director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo.

Su despido, el 24 de abril, desembocó en la salida del exministro de Justicia.

El video de la reunión ministerial se exhibió en el Instituto de Criminalística en Brasilia. Estuvieron presentes Moro y sus abogados, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), Oficina del Fiscal General (AGU) y los delegados federales que trabajan en la investigación.

“No hay ninguna palabra en el video sobre la Policía Federal o el superintendente”, dijo Bolsonaro a periodistas cuando salió del palacio presidencial este martes. “No lo estoy y nunca me he preocupado por la Policía Federal, la Policía Federal nunca investigó a nadie en mi familia, cero, esto no existe en el video”.

MIRA: Colombia fortalece medidas de aislamiento preventivo en frontera con Brasil ante brote de covid-19

Por su parte, Rodrigo Sánchez Ríos, abogado del exministro Moro, consideró que el contenido audiovisual debería hacerse público. “Vimos hoy el video de la reunión interministerial que tuvo lugar el 22 de abril. El material confirma plenamente las declaraciones del exministro Sergio Moro en la conferencia de prensa del 24 de abril y en la declaración dada a la Policía Federal el 2 de mayo. Es extremadamente relevante y de interés público que salga todo este video. No menciona ningún tema sensible a la seguridad nacional”.

CNN no tuvo acceso al video.

La investigación tiene como relator al ministro Celso de Mello, del Supremo Tribunal Fedral (STF), quien el sábado pasado dijo que “pronto” decidirá sobre la divulgación pública, “total o parcial” del video.