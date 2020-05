OPINIÓN | Jóvenes activistas son la clave para un futuro mejor

Nota del editor: Samuel J. Abrams es profesor de política en el Sarah Lawrence College y profesor visitante en el American Enterprise Institute. Jeremi Suri es Presidente Distinguido de Mack Brown para el Liderazgo en Asuntos Globales y Profesor de Relaciones Públicas e Historia en la Universidad de Texas, en Austin. Las opiniones expresadas aquí son propias de los autores. Lea más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — Con covid-19 aislando a los jóvenes de sus pares en todo el mundo, muchos observadores se preocupan por la aparición de una “generación perdida”. La lista de los principales candidatos presidenciales estadounidenses, dominada por los baby boomers que envejecen en 2020, ofrece poca evidencia de que las voces jóvenes se presenten como una fuerza política viable.

Aunque hay muchas razones para preocuparse por la salud mental y el desarrollo social de los jóvenes a la sombra del covid, vemos razones para el optimismo en su nuevo estallido de activismo político coherente, parcialmente facilitado por la pandemia. Los estudiantes universitarios y los recién graduados están bien situados para organizar, conectar y construir un nuevo consenso sobre las reformas políticas. Los jóvenes estadounidenses, en particular, están mostrando compromiso con un centro pragmático de prioridades políticas: atención médica asequible para todos, sostenibilidad ambiental, cooperación internacional, derechos civiles y justicia económica. A pesar de su aislamiento actual, la mayoría de los jóvenes estadounidenses adoptan un liderazgo empático y se dedican a servir a sus comunidades.

En este momento, las condiciones están maduras para un movimiento político dirigido por jóvenes en Estados Unidos y otros países, exigiendo reformas acordes con sus valores. Y a medida que las sociedades intenten salir de las condiciones de encierro del covid-19, las voces jóvenes tendrán la oportunidad de crecer en influencia. En los últimos días, según Pew, los milénicos superaron a los baby boomers como la generación más grande de Estados Unidos, y la Generación Z comprenderá el 10% del electorado votante elegible para las elecciones estadounidenses de 2020. Covid-19 podría ser el choque exógeno a nuestro sistema sociopolítico que realineará las prioridades de la nación y romperá la polarización y la ira que dominan nuestras vidas políticas.

Muchos expertos cuestionan si los jóvenes en Estados Unidos saldrán a votar, cuando tradicionalmente sus números de participación han sido más bajos que los de las cohortes mayores. En las primarias demócratas recientes, su participación fue decepcionante, especialmente para candidatos como el senador Bernie Sanders, quien confió en el entusiasmo de los votantes jóvenes. Si los jóvenes no votan en mayor número, su activismo, aunque sea animado o inspirador, tiene pocas esperanzas de influir en la política.

Pero estos juicios pesimistas también son engañosos. La participación juvenil en las elecciones recientes muestra un claro patrón de aumento durante la temporada de primarias de 2020. Facebook y otras plataformas de redes sociales comparten información ampliamente con los votantes jóvenes sobre por qué deberían votar y cómo pueden registrarse, a pesar de los esfuerzos de algunos estados para suprimir sus votos. La votación por correo también facilitará la participación juvenil, como lo ilustran las elecciones del 7 de abril en Wisconsin. Lo más significativo es que la crisis de covid-19 ha proporcionado un imperativo compartido para que los jóvenes elijan representantes que aborden sus necesidades educativas, de salud y laborales comunes. Podría decirse que los votantes jóvenes tienen más motivación que nunca desde la Guerra de Vietnam.

Al ayudar a los estadounidenses más jóvenes a encontrar su voz y mostrarles cómo importar, se pueden forjar lealtades políticas para una gobernanza efectiva. La pregunta ahora es si alguna de las partes puede reunir el liderazgo, la disciplina y la visión para aprovechar esta apertura y trabajar con esta generación emergente. Debido a su número y su papel vital en la reconstrucción de las sociedades después de la pandemia, los hombres y mujeres jóvenes están perfectamente preparados para liderar la carga por varias razones.

Primero, los jóvenes tienen una historia de encender el cambio político en tiempos de crisis. La década de 1960 es el mejor ejemplo reciente, cuando hombres y mujeres jóvenes se organizaron en torno a las universidades para marchar por los derechos civiles, retirarse de la guerra en Vietnam y reformar las tiranías comunistas en todo el mundo. Llevaron las hipocresías de sus mayores a una luz brillante y transformaron a todas las sociedades importantes en los años posteriores a 1968.

Segundo, aunque los corazones y las mentes de muchos estudiantes universitarios de hoy son abiertos, pragmáticos y moderados, también se han sentido ignorados durante mucho tiempo. Eso debe cambiar en la era del covid. La investigación del American Enterprise Institute (AEI) muestra consistentemente que la mayoría de la generación Z, por ejemplo, siente que tiene una eficacia limitada en comparación con las generaciones anteriores; más que sus homólogos mayores, la generación Z tiende a sentir que celebrar elecciones no hace que el gobierno preste atención a lo que piensa la gente. Desde este punto de vista, la escasez de entusiasmo por las elecciones de 2020 en los campus tiene algún sentido.

Sin embargo, la investigación del AEI también muestra que el izquierdismo ideológico a menudo reclamado de los estadounidenses de 18 a 22 años es exagerado, y este es el caso para los que están dentro y fuera de la universidad. Muchos más miembros de la generación Z de lo que el estereotipo podría sugerir, se identifican como algo más que “liberal”: moderados, conservadores e incluso aquellos que no han pensado mucho en la política están bien representados.

Estos hallazgos dejan bastante claro que no hay un monocultivo de izquierda entre los ciudadanos jóvenes; números significativos se agrupan en el medio, son políticamente abiertos y bastante desconectados, y no están en los extremos en absoluto. Es posible un nuevo consenso, especialmente en torno a los líderes que pueden alcanzar y responder a los valores políticos pragmáticos de la generación Z.

En tercer lugar, y quizás lo más importante, la tecnología permite a los ciudadanos jóvenes conectarse y organizarse de manera más rápida y económica que antes. Con los cierres actuales de la escuela y los negocios, los millennials y la generación Z viven un momento inusual pero oportuno para usar esta tecnología para sus fines. Se centran en conectarse entre sí y crear nuevas oportunidades económicas y sociales.

Tome dos carreras políticas que están en la mente de nuestros estudiantes. La victoria de 2016 de Donald Trump sobre Hillary Clinton para la Casa Blanca y la victoria primaria de Alexandra Ocasio-Cortez en 2018 sobre Joseph Crowley, un titular influyente de 10 períodos en el distrito 14 del Congreso de Nueva York y expresidente de la Cámara Democrática de la Cámara. En ambos casos, los candidatos victoriosos se basaron en gran medida en las redes sociales, en la organización y movilización de base auténticas y en trabajar fuera de las bases de poder tradicionales de sus partidos. Los partidarios de Trump eran mayores, en promedio, que los de Ocasio-Cortez, pero ambos explotaron nuevas tecnologías y motivaciones para la participación política.

El gasto de la campaña reflejó el mantra de Ocasio-Cortez: “Realmente no se puede ganar mucho dinero con más dinero. Hay que vencerlos con un juego totalmente diferente”. En el caso de Ocasio-Cortez, Crowley gastó 18 veces más que Cortez (US$ 1,5 millones a US$ 83.000). En el caso de Clinton y Trump, la secretaria Clinton tuvo un juego de base pobre y su campaña gastó sumas significativas en publicidad televisiva negativa.

La política por otros medios, enfatizando la nueva tecnología y los nuevos votantes, se ha convertido en la nueva normalidad. Las tácticas tradicionales de las grandes sumas de dinero de fines del siglo XX, especialmente la publicidad de horario central, el servicio de banca telefónica y los correos postales controlados centralmente, son menos relevantes.

Este nuevo contexto de campaña abre un espacio crucial para los votantes jóvenes, que son lo suficientemente inteligentes como para mirar más allá de Twitter y su cámara de eco extremo. Los jóvenes estadounidenses se sienten bastante cómodos conectándose en múltiples plataformas, a pesar de las narrativas superficiales de que tienen miedo a la intimidad y a hablar por teléfono. De hecho, los estadounidenses más jóvenes son los más comunicativos en una variedad de medios. Y, a diferencia de la televisión y los medios impresos, que son muy costosos y limitados territorialmente, las tecnologías utilizadas por los ciudadanos jóvenes son económicas y ampliamente accesibles. Sin lugar a dudas, los jóvenes estadounidenses ya están hablando y escuchando más.

Steven Olikara ha estado organizando a los jóvenes durante más de una década como fundador del Proyecto de Acción del Milenio en Washington DC. Nos dijo: “Las crisis como covid-19 exigen un liderazgo cooperativo que inspire esperanza en nuestro futuro. Los líderes del milenio están respondiendo a esa llamada, utilizando tecnología para poner en línea miles de cursos universitarios y recurriendo a las redes sociales para educar a los ciudadanos sobre cómo votar de manera segura en una pandemia “.

Olikara contó cómo la semana pasada un grupo de jóvenes líderes electos en Iowa se unieron a través de las líneas del partido para lanzar una serie de videos en línea a través de las redes sociales, con el objetivo de motivar a otros millennials a votar y participar de otras maneras. Es solo uno de los muchos ejemplos de jóvenes en todo el país que defienden nuestra democracia y se acercan a sus compañeros.

Para los hombres y mujeres jóvenes, en particular, covid-19 ha puesto al descubierto la incompetencia y el aislamiento de la administración Trump. El daño y las consecuencias de esta pandemia se sentirán en todas partes de la nación, independientemente de la fiesta. Las próximas elecciones y sus consecuencias podrían parecerse a las de 1932, un cambio realineante. Las crisis pasadas han catalizado un cambio político significativo, y existen fuertes razones para esperar que el covid-19 tenga un efecto transformador similar. Este no es un buen momento para ser un titular republicano.

El hecho político más importante de nuestro tiempo es que los jóvenes ciudadanos de nuestra nación están en casa en mayor cantidad que nunca en el siglo pasado. Están ampliamente conectados entre sí y buscan hacer oír su voz. Los jóvenes estadounidenses han provocado un cambio real antes, y son en gran medida empáticos y pragmáticos. A pesar de las restricciones de distanciamiento físico, tienen las herramientas y la motivación para conectarse, organizarse y convertirse en verdaderos agentes de cambio. El terremoto juvenil apenas comienza.