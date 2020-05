Ovnis: esto es lo que dicen los reportes de la Marina de EE.UU. sobre el avistamiento de “fenómenos aéreos no identificados”

Los videos de ovnis no sorprendieron a este exsenador 3:41

Washington (CNN) — “Informes de riesgo” recientemente publicados que detallan encuentros entre aeronaves de la Marina de EE. UU. y “fenómenos aéreos no identificados” revelan detalles sobre incidentes que emergieron cuando el Pentágono desclasificó oficialmente y lanzó videos de tres encuentros a finales del mes pasado.

“La aeronave desconocida parecía ser de tamaño pequeño, aproximadamente del tamaño de una maleta y de color plateado”, dice un informe que describe un incidente del 26 de marzo de 2014.

Durante ese encuentro, uno de los aviones F / A-18 de la Marina “pasó a menos de 1000′ del objeto, pero no pudo determinar positivamente la identidad de la aeronave”, agrega el informe, que dice que el piloto “intentó recuperar el contacto visual con la aeronave, pero no pudo”.

CNN obtuvo el miércoles los documentos del Centro de Seguridad de la Marina, que anteriormente estaban etiquetados como “Solo para uso oficial”. Estos aparecen después del lanzamiento oficial del Pentágono a fines del mes pasado de tres videos cortos que muestran “fenómenos aéreos no identificados” y que previamente habían sido hechos públicos por una compañía privada.

Los informes fueron publicados por primera vez por Drive, un sitio web que cubre noticias de automóviles y asuntos militares, que obtuvo los documentos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

Los videos muestran lo que parecen ser objetos voladores no identificados que se mueven rápidamente mientras se graban con cámaras infrarrojas. Dos de los videos contienen las reacciones de aviadores navales que muestran asombro ante la rapidez con que se mueven los objetos. Una voz especula que podría ser un dron.

Los objetos podrían ser drones

Los informes recientemente publicados parecen compartir esta evaluación al describir muchas de las aeronaves no identificadas como “sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés)”, el nombre oficial que da el Pentágono a las aeronaves no tripuladas.

De acuerdo con el informe de otro incidente de noviembre de 2013, un piloto de un F / A-18 de la Marina “pudo ubicar visualmente una aeronave pequeña. La aeronave tenía una envergadura de aproximadamente 5 pies y era de color blanco sin otras características distinguibles”.

“Debido al pequeño tamaño, se determinó que el avión era un UAS”, dijo el informe.

Otro incidente del 27 de junio de 2013 indica que la “aeronave encontrada era de color blanco y aproximadamente del tamaño y forma de un dron o misil”, según el informe.

Pero los informes dicen que aunque se considera que los objetos voladores no identificados son drones, los militares no pudieron identificar quién estaba operando la aeronave no tripulada, lo que representa un desafío importante de seguridad para los aviones de entrenamiento de la Marina en el área que es espacio aéreo restringido al entrenamiento militar y que se extiende frente a la costa este de Virginia.

“Después del vuelo, la agencia de control contactó a numerosos operadores locales de UAS, pero ninguno afirmó tener conocimiento” de la aeronave no identificada, según el informe de noviembre.

“Siento que puede ser solo cuestión de tiempo antes de que uno de nuestros aviones F / A-18 tenga una colisión en el aire con un UAS no identificado”, advirtió uno de los autores de un informe.

“En muchos sentidos, los” drones “presentan un mayor riesgo en el aire que los aviones tripulados. A menudo son menos significativos visualmente y menos aparentes que los aviones tripulados”, dijo el informe.

También existe la posibilidad de que los drones puedan ser operados por un adversario como Rusia o China que pueden haber estado buscando recopilar información sobre las operaciones del ejército de EE. UU.

La Marina ahora cuenta con pautas formales sobre cómo sus pilotos pueden informar cuando creen que han visto posibles ovnis.

Los videos de los encuentros fueron lanzados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por el ex músico de Blink-182 Tom DeLonge que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

La verdad está ahí afuera

El Pentágono ha estudiado previamente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos como parte de un programa clasificado cerrado desde entonces a instancias del exsenador Harry Reid de Nevada. El programa se lanzó en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, porque evaluaron que había prioridades más altas que necesitaban financiación.

Sin embargo, Luis Elizondo, exjefe del programa clasificado, dijo a CNN en 2017 que él personalmente cree que “hay pruebas muy convincentes de que podemos no estar solos”.

“Estas aeronaves, las llamaremos aeronaves, muestran características que no se encuentran actualmente en el inventario de EE. UU. ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento”, dijo Elizondo sobre los objetos que investigaron. Él dice que renunció al Departamento de Defensa en 2017 en protesta por el secreto que rodea el programa y la oposición interna a financiarlo.

El presidente Donald Trump calificó el video del Pentágono recientemente publicado como un “gran video” y le dijo a Reuters que se preguntaba “si es real”.

“Me pregunto si es real”, dijo Trump sobre los videos. “Ese es un gran video”.