¿Por qué hacerse una prueba de anticuerpos de covid-19 todavía no significa mucho?

Anticuerpos monoclonales, la esperanza de los científicos 2:37

(CNN) — Imagina que estás a punto de hacerte un análisis de sangre para ver si has estado expuesto al covid-19, la enfermedad mortal causada por el nuevo coronavirus.

Esperas que la prueba te diga que sí, has estado expuesto, ¿verdad? Que tu sangre está llena de hermosos anticuerpos, los soldados llamados a luchar cuando un enemigo conocido invade nuestros sistemas nuevamente.

Puede que te atrevas a esperar que el descubrimiento de anticuerpos en tu sangre signifique que serás inmune al virus en el futuro; que nunca lo volverás a contraer ni se lo contagiarás a nadie más.

Ese es el santo grial, por supuesto, el boleto para visitar libremente a tus padres, amigos y seres queridos nuevamente, para volver a trabajar en la oficina de nuevo: básicamente, para recuperar tu vida.

Pero no. No tan rápido. No es así de sencillo.

¿Cómo pueden los anticuerpos ayudar en la pandemia? 1:05

En la realidad actual, las pruebas que dan positivo para anticuerpos contra el covid-19 no significan nada de eso. De hecho, puede no significar mucho, al menos en este momento.

Todavía hay demasiadas incógnitas, tanto sobre la precisión de las pruebas de anticuerpos disponibles como sobre la naturaleza del virus en sí.

“Está claro que todavía no estamos donde necesitamos estar. Es una verdad brutal, pero hay que decirla”, dijo el corresponsal médico jefe de CNN, Dr. Sanjay Gupta, en el episodio del 5 de mayo de su podcast “Coronavirus: Realidad vs. Ficción“.

“Y esta es exactamente la razón por la que sigo aconsejando a las personas que se comporten como si tuvieran el virus”, dijo Gupta.

¿Qué es una prueba de anticuerpos?

Una prueba de anticuerpos solo se puede administrar recolectando sangre, ya sea a través de un pinchazo en el dedo o de una vena. Está diseñado para detectar anticuerpos, las proteínas en forma de Y llamadas inmunoglobulinas que circulan en nuestra sangre para ayudar a combatir infecciones en nuestros cuerpos.

Producidos por las células blancas de la sangre, los dos “brazos” del anticuerpo están diseñados para reconocer y combatir las bacterias y los virus que se han encontrado en el pasado, por lo tanto, con suerte para evitar que estos gérmenes se arraiguen nuevamente.

Incluso si nunca has tenido ningún síntoma de covid-19, la presencia de anticuerpos en tu sangre demostraría que tu cuerpo ha encontrado el virus.

Para ser claros, las pruebas de anticuerpos no son las pruebas de “hisopo” que están destinadas a determinar si actualmente eres portador del virus. Las llamadas pruebas de rt-PCR, o pruebas de diagnóstico molecular, generalmente recolectan moco desde la nariz o la parte posterior de la garganta. Usualmente se tardan unos días en informar los resultados.

Una nueva prueba identificaría anticuerpos al covid-19 3:00

Hay docenas de tales pruebas en uso o desarrolladas en Estados Unidos en este momento, pero pocas son altamente precisas. Eso significa que pueden fallar al detectar un virus activo, lo que genera una falsa sensación de seguridad.

Un estudio reciente pero no publicado de cinco pruebas de diagnóstico comúnmente utilizadas por la Clínica Cleveland encontró que el 15% entregó falsos negativos. En China, un estudio encontró que el número de falsos negativos era casi del 40%.

Tampoco las pruebas de anticuerpos son similares a la prueba de antígeno recién aprobada para uso de emergencia por la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos la semana pasada. Esa prueba de diagnóstico, también realizada a través de un hisopo nasal, puede informar los resultados más rápidamente que las pruebas de rt-PCR, pero no es tan sensible, lo que significa que será aún más probable que pierda la exactitud para detectar el covid-19.

Además, las pruebas de antígeno y rt-PCR solo pueden dar una “instantánea” de tu estado en ese momento específico. Si estuviste expuesto al covid-19 al día siguiente, podrías enfermarte fácilmente y no saberlo.

¿Cuán precisa es la prueba de anticuerpos?

Primero, veamos el tiempo. Los anticuerpos simplemente no aparecen de la noche a la mañana. Puede tomar semanas acumular un nivel suficiente en la sangre para ser detectado incluso por la prueba más sensible. Entonces, si te haces la prueba antes de que tu cuerpo haya respondido completamente, puede darte un falso negativo.

Eso si desarrollas anticuerpos.

Para entender eso, considera todo el concepto detrás de las vacunas. Se supone que las vacunas dan la cantidad suficiente de virus vivos o muertos para que el cuerpo desarrolle una respuesta inmune, pero no lo suficiente como para enfermarlo.

Pero cada persona es diferente. Algunas personas no reaccionan a la vacuna en absoluto, o su respuesta inmune no es lo suficientemente rápida o adecuada para protegerla.

Las pruebas de anticuerpos también están plagadas de errores. Al igual que las pruebas de diagnóstico, “las pruebas de anticuerpos no han sido tan precisas como deberían ser”, dijo Gupta. Por su propia naturaleza, tales pruebas pueden producir fácilmente falsos negativos y positivos.

“Con la prueba de anticuerpos, lo que realmente esperas evitar es un falso positivo”, dijo Gupta. “Entonces, alguien podría sentir que tiene los anticuerpos, sentir que está protegido, salir a la comunidad, ir a un hospital, a un hogar de ancianos y propagar el virus”.

Las pruebas también deben poder diferenciar entre infecciones pasadas por SARS-CoV-2 y el otro conjunto conocido de seis coronavirus humanos, cuatro de los cuales causan el resfriado común y circulan ampliamente.

Luego está la falta de supervisión. La necesidad de pruebas ha creado un mercado libre para todos en el que las empresas están creando pruebas sin ningún tipo de supervisión científica.

“Hay muchas pruebas de anticuerpos que no han sido revisadas o validadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Ha sido un gran problema”, señaló Gupta.

Según la FDA, actualmente hay en uso más de 130 pruebas de anticuerpos no deseadas, junto con las docenas de pruebas de diagnóstico. La agencia anunció recientemente que estaba endureciendo su política para evitar que las pruebas no comprobadas e incluso fraudulentas ingresen al mercado al exigir que los fabricantes de pruebas comerciales cumplan con los nuevos estándares de precisión y presenten información que pruebe la calidad de las pruebas.

Si tengo anticuerpos contra covid-19, ¿seré inmune?

Por supuesto, la gran pregunta es: si tu sangre muestra anticuerpos contra el covid-19, ¿eres inmune al virus si te expones a él en el futuro? Los científicos esperan que ese sea el caso, ya que históricamente ha sido cierto para otros virus como la varicela y la poliomielitis.

Pero hasta ahora, no hay evidencia de eso con el SARS-CoV-2.

“No está claro si esos anticuerpos pueden proporcionar protección”, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. en su sitio web. “Esto significa que no sabemos en este momento si los anticuerpos te hacen inmune al virus”.

La Organización Mundial de la Salud es más directa. A fines de abril, la OMS publicó un informe científico que decía: “Actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de covid-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección”.

Si bien los estudios de muestras de sangre tomadas de personas que se han recuperado de covid-19 muestran una respuesta inmune al virus, algunos tienen “niveles muy bajos de anticuerpos neutralizantes en la sangre”, dijo la OMS.

Es posible que la inmunidad deba producirse a nivel celular, así como a través de anticuerpos que circulan en la sangre, advirtió la agencia.

“El cuerpo también produce células T que reconocen y eliminan otras células infectadas con el virus. Esto se llama inmunidad celular”, explicó la OMS.

Junto con los anticuerpos, la “respuesta adaptativa combinada puede eliminar el virus del cuerpo y, si la respuesta es lo suficientemente fuerte, puede prevenir la progresión a una enfermedad grave o la reinfección por el mismo virus”, indicó la OMS.

Pero considera esto: incluso si tenemos la suerte de que eso suceda, todavía no sabemos cuánto durará esa inmunidad.

Covid-19: ¿Cómo estudiar el fenómeno de la reinfección? 1:11

Sin ‘pasaporte de inmunidad’ todavía

¿Cuál es la conclusión de los resultados de tu prueba de anticuerpos? En pocas palabras, realmente no importa si tu resultado es positivo o negativo, porque hasta que las pruebas mejoren y conozcamos más sobre el virus, tú (y todos los demás) aún están en riesgo.

“En este punto de la pandemia, no hay suficiente evidencia sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un ‘pasaporte de inmunidad’ o ‘certificado libre de riesgo'”, afirmó la OMS.