Thomas Bach: El aplazamiento de los Juegos Olímpicos costará US$ 800 millones

Un esgrimista fabrica máscaras protectoras por covid-19 3:21

(CNN Español) — El Comité OIímpico Internacional (COI) calculó las pérdidas por el aplazamiento de los Juego Olímpicos de Tokio en US$ 800 millones de dólares.

El anuncio fue hecho por el presidente del organismo, Thomas Bach, durante una reunión del Comité Ejecutivo. Esta cifra fue calculada para los organizadores, las federaciones y comités olímpicos internacionales.

“Estos US$ 800 millones consisten en dos partes principales. Hay una parte de US$ 650 millones que se refiere al costo para la organización de los Juegos Olímpicos pospuestos para el COI y un paquete de ayuda de hasta US$ 150 millones para el movimiento olímpico, en particular las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales”, agregó Bach.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, programados para comenzar en julio, fueron postergados hasta julio de 2021 por el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés debido a la pandemia de coronavirus.

Bach declinó hablar sobre un nuevo retraso en los juegos y dijo: “Estamos a un año y dos meses de distancia, no debemos alimentar ninguna especulación sobre ningún desarrollo futuro”.