López Obrador asegura que “ya falta poco” tras anunciar un posible descenso de casos de covid-19 en México a partir de la semana próxima

(CNN Español) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes en su conferencia de prensa matutina que, según modelos matemáticos, México se encuentra en el punto de máximo contagio por covid-19, pero que, de acuerdo con esas mismas proyecciones, se espera un posible descenso de casos positivos a mediados de la próxima semana.



“Tenemos las proyecciones de los técnicos, de los matemáticos, que estamos arriba, pero en unos días, según las proyecciones, cuando mucho a mediados de la semana próxima, empezará un descenso en los sitios de más afectación”, afirmó.

El mandatario señaló que estas proyecciones se basan en una poca movilidad en las ciudades por lo que llamó a la población a no relajar la disciplina, no confiarse y

a cuidarse más: “Ya falta poco, que nos ayuden, ya han pasado muchos días y ya se estamos viendo la luz al final del túnel para regresar a la nueva normalidad”

En la rueda de prensa, el mandatario también fue cuestionado acerca de una convocatoria aparecida en redes sociales para participar en una supuesta fiesta en la capital mexicana y en la que acudirían personas contagiadas de covid-19 con el fin de propagar la enfermedad entre los asistentes y provocar lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”.

“Hay muchas convocatorias en redes sociales, también por otros medios. Pero la gente está muy informada, tenemos un pueblo, muy responsable. Ya no es fácil manipular al pueblo. Ya la gente ha despertado por eso no debemos preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias. La gente sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene”.

El término “inmunidad de rebaño o colectiva” se ha manejado entre la comunidad científica como una posible estrategia para detener el avance del coronavirus, y se genera, según señalan, cuando una parte de la población está protegida frente a una determinada infección y actúa como barrera para impedir la trasmisión del virus.

“No creo que la gente acuda a esa convocatoria, dijo López Obrador quien descartó un aumento en los casos positivos por ese tipo de llamados: “Una golondrina no hace verano, desde luego hacer el llamado para que nos portemos bien. Esos que están convocando que recapaciten”.

El presidente de México también descartó que exista un problema de saturación en los hospitales públicos del país durante la que llamó “etapa pico” y aseguró que se tiene disponibilidad de camas.

“En general tanto en camas de hospitalización tenemos disponible el 50 por ciento para covid-19. Tenemos disponibles como cinco mil camas en general. Y para emergencias, para terapia intensiva, lo mismo, como dos mil camas disponibles, creo que hasta más”, comentó el mandatario.