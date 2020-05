Cámara de Representantes vota este viernes un paquete de ayuda del covid de US$ 3 billones y un cambio histórico de las reglas para permitir el voto remoto

Las recomendaciones de Xavier Serbiá para superar la crisis 5:36

(CNN) — La Cámara de Representantes vota este viernes un paquete de ayuda para el covid-19 con un valor de más de US$ 3 billones y un cambio histórico en las reglas para permitir a los legisladores votar a distancia durante la pandemia.

Los demócratas han argumentado que el amplio paquete de ayuda, que asigna fondos para los gobiernos estatales y locales, las pruebas de coronavirus y una nueva ronda de pagos directos a los estadounidenses, se necesita con urgencia para abordar la crisis en curso. La legislación, que refleja las prioridades demócratas y no fue producto de negociaciones bipartidistas, sería el mayor paquete de ayuda en la historia de Estados Unidos.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han expresado su oposición al paquete de ayuda y al cambio de reglas para la votación remota. Los líderes de los demócratas de la Cámara han expresado su confianza en que ambas medidas se aprobarán en la Cámara el viernes. Sin embargo, no se espera que el paquete de ayuda sea aceptado por el Senado, debido a la oposición republicana, y la Casa Blanca ha emitido una amenaza de veto, citando “disposiciones equivocadas” buscadas en la legislación.

¿Cómo proteger legalmente a su empresa en la reapertura? 1:11

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, defendió el proyecto de ley este jueves contra los ataques de que la ley es partidista y dijo: “Estamos poniendo nuestra oferta sobre la mesa. Estamos abiertos a la negociación”.

Los republicanos han criticado la propuesta de cambio de reglas para permitir la votación remota y el trabajo del comité remoto como una toma de poder partidista que anulará la tradición institucional. Los líderes demócratas dicen que la votación remota garantizará que los legisladores puedan continuar legislando de manera segura y efectiva durante la pandemia.

Además, la mayoría de los republicanos han descartado el paquete de ayuda porque según ellos es una lista liberal de deseos y lo declararon muerto a su llegada al Senado. Dicen que es demasiado pronto para avanzar con otra respuesta legislativa de gran alcance a la pandemia sin esperar primero a ver los resultados de los billones de dólares en ayuda que ya se han aprobado.

Con las cuatro medidas anteriores de alivio del coronavirus, los demócratas de la Cámara colaboraron con los republicanos del Senado y la administración Trump para negociar acuerdos bipartidistas. Pero no está claro si se puede llegar a un consenso bipartidista sobre otro paquete y cuándo, a pesar del hecho de que el público estadounidense y la economía estadounidense continúan sintiendo el impacto devastador de la enfermedad.

Los líderes demócratas dicen que aprobar su nuevo paquete de ayuda, al que llaman la Ley de Héroes, sirve como una forma de delinear sus prioridades para lo que se debe abordar a continuación cuando intentan presionar a los republicanos para que avancen con ayuda adicional.

Reserva Federal de EE.UU. impulsará la economía

Los líderes demócratas se enfrentan al rechazo dentro de sus propias filas

Además de las críticas de los republicanos, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes han enfrentado resistencia dentro de sus propias filas tanto por parte de los progresistas como de los moderados.

La representante demócrata Kendra Horn, elegida por primera vez para la Cámara, una moderada que cambió su asiento en la Cámara estatal de Oklahoma de rojo a azul en 2018, se opuso a la medida este jueves.

“Los proyectos de ley sin apoyo bipartidista son perjudiciales para el pueblo estadounidense, especialmente durante un momento de crisis”, dijo en un comunicado. “Este no es el momento para el juego partidista, es el momento de encontrar un terreno común y brindar ayuda donde más se necesita”.

La representante de Michigan Elissa Slotkin, que también fue elegida por primera vez para esta legislatura, en un distrito indeciso, le dijo a CNN el jueves que tiene “preocupaciones” con el costo de US$ 3 billones y dijo estar “indecisa” cuando se le preguntó sobre si votaría a favor del plan el viernes.

La legislación proporcionaría casi US$ 1 billón para los gobiernos estatales y locales, un fondo de US$ 200.000 millones para el pago de riesgos de trabajadores esenciales, US$ 75.000 millones adicionales para los esfuerzos de pruebas, rastreo y aislamiento del covid-19, y una nueva ronda de pagos directos a los estadounidenses de hasta a US$ 6.000 por hogar, según la Comisión de Asignaciones de la Cámara.

Pero la legislación presentada a principios de esta semana excluyó ciertas disposiciones que los progresistas habían impulsado, como los pagos mensuales recurrentes, lo que llevó a algunos legisladores progresistas a expresar su frustración.

Los líderes del grupo progresista del Congreso —los representantes Pramila Jayapal del estado de Washington y Mark Pocan de Wisconsin— enviaron una carta a Pelosi a principios de esta semana pidiendo que se demore la votación hasta la próxima semana para darles más tiempo para revisar el plan.

Pero en una carta a los demócratas de la Cámara el martes, Pelosi indicó que planeaba seguir adelante con la votación del viernes, pidiendo a los miembros que “apoyen la legislación y estén presentes el viernes”.

¿Son suficientes los billones que vienen de Washington? 9:16

Cómo cambiarían las reglas para permitir la votación remota

Para algunos miembros, la votación del viernes podría ser el último voto en persona al que asistirán por algún tiempo.

La decisión de los demócratas de la Cámara para permitir la votación remota se produce después de semanas de conversaciones sobre la posibilidad de cambiar las reglas de la Cámara para permitir que las comisiones negocien virtualmente y que los miembros voten mientras están lejos de Washington durante la pandemia. Se mantendrá como uno de los cambios de reglas más importantes que la Cámara ha implementado en la historia reciente.

El cambio de reglas autorizaría la implementación temporal de la votación remota por poder en caso de una emergencia de salud pública debido al coronavirus. También permite procedimientos de comisiones remotas durante la pandemia. Una vez promulgada, la autorización para la votación remota y el trabajo de las comisiones remotas permanecería vigente por un período de 45 días, después de lo cual podría extenderse si la emergencia de salud pública persiste.

Según el cambio de reglas, los legisladores que no pueden o no quieren viajar durante la pandemia podrían designar representantes enviando cartas al secretario de la Cámara. Los representantes deberán “recibir instrucciones escritas exactas” de los miembros que los utilizan como representantes, de acuerdo con la Comisión de Reglas de la Cámara.

Cualquier miembro puede servir como representante solo para hasta 10 legisladores. Los republicanos habían expresado su preocupación con la propuesta inicial sobre la posibilidad de que los miembros emitan un número ilimitado de votos por poder para sus colegas.

La resolución también da luz verde a opciones de alta tecnología para la votación remota en el futuro después de que se desarrolle y certifique un sistema, ordenando al presidente de la Comisión de Administración de la Cámara que estudie la viabilidad de usar tecnología para votar de forma remota en la Cámara. El líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, demócrata de Maryland, sugirió que los miembros algún día podrían utilizar tecnologías como FaceTime para llamar a los empleados de la Cámara para emitir sus votos.

“El Congreso debe actuar para salvar su capacidad de actuar”, dijo Hoyer a los periodistas sobre el cambio de las reglas de votación por poder a principios de este mes. “Debemos proporcionar una manera de avanzar de manera efectiva en nombre de la Constitución y el pueblo estadounidense”.

EE.UU. sin camas suficientes y más de la pandemia 1:38

Los miembros conservarán el distanciamiento social durante los votos de este viernes

Al igual que con las votaciones anteriores de la Cámara durante la pandemia, se les pedirá a los legisladores que se adhieran a los protocolos de distanciamiento social cuando regresen a la Cámara el viernes. Washington sigue bajo una orden de confinamiento, que se extendió recientemente hasta el 8 de junio.

Una notificación enviada a todos los miembros por el médico y el sargento de armas que atiende a los legisladores, les aconseja que mantengan el distanciamiento social de dos metros en cualquier momento que estén en el Capitolio. El uso de cubiertas faciales es “muy recomendable” para los miembros y el personal durante “cualquier procedimiento cuando no sea posible mantener” esa cantidad de separación.

También recomendaron que los miembros eviten usar los ascensores en el Capitolio, que en circunstancias normales se llenan de legisladores cuando los miembros viajan hacia y desde el piso de la Cámara para votar.

La votación se realizará en grupos alfabéticos de aproximadamente 72 miembros cada uno para minimizar el número de personas en el piso de la Cámara en un momento dado. También se les pedirá a los miembros que salgan de la Cámara rápidamente después de votar, para evitar grandes congregaciones y permitir que la votación proceda lo más rápido posible.

— Betsy Klein de CNN contribuyó a este informe.