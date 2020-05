Italia entra “a pleno régimen” en la fase 2

Italia: la Serie A propone fecha de regreso 0:49

(CNN Español) — El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, manifestó su satisfacción por los “alentadores” datos de la evolución de la epidemia en el país. Dijo que la nación afronta la fase de reapertura “con ganas de volver a empezar pero con prudencia”. Desde el 30 de abril los nuevos contagios diarios no superan las 2.000 personas y desde el 3 de mayo no llegan a los 1.500. Las cifras actuales son semejantes a los primeros momentos del estallido de la pandemia en Italia, a principios del mes de marzo.

Giuseppe Conte anunció que a partir del 18 de mayo se “entrará a pleno régimen en la fase dos”. Esto implicará que a partir de ahora no habrá que justificar a la policía los desplazamientos que se realicen dentro de la propia región. Si el 3 de junio los datos “siguen siendo alentadores”, también se podrá viajar a otras zonas del país. También aseguró que en esa fecha los italianos podrán moverse dentro de la Unión Europea y que “quienes lleguen a Italia no deberán permanecer en cuarentena”.

Asimismo, señaló que a partir del 18 de mayo se podrá visitar a amigos siempre y cuando no se creen aglomeraciones. Se podrán celebrar actos religiosos y abrirán museos, pequeños negocios como tiendas de ropa o peluquerías, centros estéticos y restaurantes, siempre y cuando “las regiones verifiquen que la curva epidemiológica está bajo control y se cumplan los protocolos de seguridad”.

Anunció que pronto se experimentará la app “Immuni”, que avisará a los usuarios si han entrado en contacto con personas positivas con coronavirus.

Las regiones tendrán un protagonismo central en esta fase de reapertura porque podrán establecer medidas adicionales. En Roma, la alcaldía señaló que los museos abrirán el 19 y que solo se podrá entrar bajo reserva. También apuntó que en las playas cercanas a la capital se podrán hacer deportes individuales pero no tomar el sol o pasar el día en familia. Las multas van desde los US$ 25 a los US$ 500 para quienes incumplan los protocolos en los arenales cercanos a Roma.

El gobierno anunció que a partir del 25 de mayo abrirán gimnasios, centros deportivos y piscinas y el 15 de junio se podrá ir al teatro o al cine.

Falta de turistas trae perdidas millonarias a Italia 3:16

La nueva ruta marcada por el ejecutivo en la reapertura tiene algunos cambios con la precedente. En un principio peluquerías, centros de estética y restaurantes solo podrían abrir a partir de junio. El presidente reconoció que el daño económico creado por las restricciones es grave y que las ayudas dispuestas por el Estado para los pequeños y medianos negocios “no serán la solución de todos los problemas”.

Confcommercio, la Confederación General Italiana de Empresas, que aglutina a 700.000 sociedades, señaló el 13 de mayo que se teme la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo y que en verano solo un 20% de los italianos podrán ir de vacaciones a causa de la crisis económica generada por la pandemia.