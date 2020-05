Carole Baskin, famosa por “Tiger King”, ahora vende máscaras faciales con estampado de leopardo

Preocupación por los animales de una serie de Netflix 2:00

(CNN) – La fundadora de Big Cat Rescue, Carole Baskin, está uniendo dos necesidades que nos ayudan a superar esta pandemia: las máscaras faciales y, por supuesto, “Tiger King”.

Baskin, quien apareció en las inmensamente popular serie documental de Netflix “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, está vendiendo oficialmente máscaras con motivos de gatos.

Las mascarillas vienen en dos estilos, uno negro y otro con estampado de leopardo, pero los dos incluyen una sonriente boca de gato con bigotes y el lema de Baskin: “Hey all you cool cats and kittens”, cuya traducción en español es “Hola, a todos, gatos y gatitos geniales”.

Las máscaras, disponibles en tread365.com, cuestan 11 dólares cada una. Parte de los ingresos serán destinados a apoyar a los grandes felinos, obviamente, pero también a los servicios de emergencia, según la descripción del producto.

Big Cat Rescue, el santuario de animales de Baskin en Tampa, Florida, fue cerrado al público debido a la pandemia. Sin embargo, eso no le ha impedido proporcionar actualizaciones diarias a sus fanáticos en el perfil oficial de Facebook del santuario, y rechazar parte del drama de la serie documental.

“No hay palabras para lo decepcionante que es ver que la serie… tenía el único objetivo de ser lo más salaz y sensacionalista posible para atraer a los espectadores”, escribió Baskin en una publicación titulada “Refutando a Tiger King de Netflix”.

Con 64 millones de miembros en todo el mundo viendo “Tiger King”, según Netflix, los creadores de Etsy y otros minoristas en línea han estado aprovechando la tendencia al vender máscaras faciales que presentan a Joe Exotic y la sonrisa icónica de su exesposo, John Finlay.

Ahora, los fanáticos pueden obtener una máscara producida por uno de los protagonistas de la serie.

