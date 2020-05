Snoop Dogg usa la canción de “Frozen” para animar a las personas a “dejarlo ir”, e Idina Menzel le responde

(CNN) — No importa su fama y notoriedad, el rapero Snoop Dogg demostró que es como el resto de nosotros. Él también a veces necesita escuchar música en su auto para aliviar el estrés. Pero su elección de música podría sorprenderte.

La semana pasada, Snoop compartió un video en su Instagram escuchando una canción en su automóvil mientras intentaba descomprimir tensión en medio de la pandemia de coronavirus.

“Tenía que venir a sentarme en mi auto y escuchar a esta m****, hombre”, dijo el rapero en el video.

Pero la música que salió de su estéreo no fue el éxito más reciente de rap o una de sus propias pistas del pasado. Fue Let It Go, de Frozen de Disney.

“Estoy sentado en mi auto escuchando Let It Go“, dijo Snoop Dogg mientras movía la cabeza al ritmo de la melodía. “Let it go (déjalo ir). Estaremos fuera pronto”, dijo el cantante a sus seguidores.

El video inesperadamente beneficioso de Snoop Dogg fue un boom en las redes sociales, acumulando más de un millón de visitas y generando varias reacciones en Twitter.

“Snoop necesita estar en el próximo Disney sing along. No cantando. Solo escuchando y reaccionando”, tuiteó una persona.

“Como el resto de nosotros, @SnoopDogg está pasando por todas las sensaciones. Él no es el héroe que pedimos, ni es el héroe que merecíamos. Pero es: el héroe que necesitamos”, tuiteó otra persona.

Incluso Idina Menzel, la actriz que interpretó a Elsa en la película y cantó Let It Go, se unió. El jueves, ella respondió a Snoop Dogg bailando su canción Drop It Like It’s Hot.

“Todos vamos a salir de esto pronto”, dijo Menzel mientras se movía con el éxito del 2004 del rapero. “Como dijiste, Snoop, todos podemos dejarlo caer como si estuviera caliente”, agregó.

Además de sus mensajes para “dejarlo ir” o “dejarlo caer como si estuviera caliente”, tanto Snoop Dogg como Menzel están ayudando a sus seguidores a escapar del estrés de la pandemia al participar en un festival virtual de tres días a través de la aplicación Houseparty.