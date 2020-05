Mantenerse a salvo no se trata solo de higiene y distancia, sino también de tiempo

Modelo muestra la propagación del covid-19 en el aire 2:16

(CNN) — A estas alturas, es probable que hayas escuchado los principales consejos para evitar el coronavirus: usar una máscara, lavarte las manos con jabón, mantenerte al menos a 2 metros de los demás, si te reúnes con otros, estar en un lugar exterior.

Aún así, hay un aspecto más de la infección que ha recibido menos atención. La evidencia creciente sugiere que la infección por covid-19, como con otras enfermedades, está relacionada con estar un tiempo prolongado expuesto al virus. Cuanto más tiempo permanezcas en un entorno que pueda contener el virus, mayor será el riesgo de enfermarte.

El Dr. Erin Bromage, un inmunólogo comparativa y profesor de biología en la Universidad de Massachusetts Dartmouth, lo resumió con una ecuación breve:

“Infección exitosa = Exposición al virus x Tiempo”.

La fórmula simplificada de Bromage fue parte de una publicación de blog que explica maneras de reducir el riesgo de contraer covid-19 que se ha leído más de 15 millones de veces en las últimas dos semanas, dijo a CNN.

La idea principal es que las personas se infectan cuando se exponen a una cierta cantidad de partículas virales. El estornudo o la tos de una persona infectada puede alcanzar ese umbral viral, lo que libera una gran cantidad de partículas virales al aire. Pero una persona infectada que habla o incluso que solo respira libera algunos virus en el aire, y durante un largo período de tiempo en un espacio cerrado, eso podría infectar a otros.

“Cuanto más tiempo pases en ese entorno, es decir, minutos u horas allí, cuanto más virus respires, más se puede acumular y luego establecer una infección”, dijo Bromage. “Por lo tanto, siempre es un equilibrio entre la exposición y el tiempo. Si tienes un alto nivel de exposición, es poco tiempo (para la infección, y si tienes un) bajo nivel de exposición, es más tiempo antes de que esa infección pueda establecerse”.

La importancia del tiempo expuesto a un virus es relevante para todas las enfermedades infecciosas, desde sarampión hasta tuberculosis y covid-19, dijo el Dr. Kent Sepkowitz, especialista en enfermedades infecciosas en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York.

De hecho, es la teoría subyacente detrás del rastreo de contactos, que trata de localizar y contactar a cualquier persona que haya pasado un tiempo prolongado cerca de una persona infectada.

Bromage dijo que su fórmula simple sugiere que un corto viaje de compras conlleva un riesgo comparativamente bajo de infección, pero los empleados en esas mismas tiendas por turnos de ocho horas tienen un mayor riesgo.

“Incluso si hay virus en ese entorno, es de esperar que no hayas tenido ese tiempo extendido necesario para llegar a esa dosis infecciosa. Sin embargo, los empleados están en ese entorno todo el día”, dijo. “Entonces, lo que no nos infectaría a ti y a mí porque no llegamos a ese número de dosis infecciosa, tiene un efecto mucho más fuerte o mayor en un empleado que recibe esa dosis baja todo el día”.

Clases de gimnasia, restaurantes y prácticas de coro como ejemplos

Varios estudios de caso de brotes de covid-19 en los últimos meses muestran los peligros de pasar mucho tiempo en un espacio cerrado con una persona infectada, incluso en una práctica de coro en el estado de Washington, un restaurante en China y un gimnasio en Corea del Sur.

En el estado de Washington, una sola persona infectada asistió a una práctica de coro de dos horas y media el 10 de marzo, según un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De los 61 asistentes, 53 personas, o el 87% del grupo, desarrollaron covid-19 después, según el informe.

Nadie informó contacto físico entre los asistentes de la práctica, pero se sentaron juntos. El informe dijo que las sillas estaban separadas unos 25 centímetros, pero había asientos vacíos entre algunos de los miembros. El coro se dividió en dos grupos durante parte de la práctica, y los miembros se acercaron para esa sesión de 45 minutos, dijeron.

Otro ejemplo de los peligros de la exposición prolongada se produjo en un restaurante en Guangzhou, China, el 24 de enero. Durante el almuerzo que duró aproximadamente una hora, una persona infectada transmitió el virus a cuatro personas en su mesa, dos personas en una mesa cercana y tres personas en otra mesa cercana.

El estudio concluyó que la transmisión del virus fue provocada por la ventilación con aire acondicionado en el restaurante y se recomendó a los restaurantes aumentar la distancia entre las mesas y mejorar su ventilación.

Finalmente, los investigadores en Corea del Sur vincularon más de 100 infecciones por coronavirus a un taller de cuatro horas para instructores de acondicionamiento físico a partir de mediados de febrero, según una investigación publicada en Emerging Infectious Diseases, una revista de los CDC.

Casi 30 instructores participaron en el taller original, que se realizó en Cheonan, Corea del Sur. Entrenaron intensamente durante cuatro horas, y aunque ninguno tenía síntomas en ese momento, ocho instructores finalmente dieron positivo para el virus.

Menos de un mes después, los investigadores habían identificado 112 casos de coronavirus relacionados con clases de baile en una docena de instalaciones diferentes. La mitad de los casos fueron el resultado de la transmisión directa de los instructores a los estudiantes, y algunas personas infectaron a otros fuera de la clase.

Las clases vinculadas a la transmisión tuvieron entre cinco y 22 estudiantes y tuvieron lugar en espacios pequeños durante casi una hora. De 217 estudiantes expuestos a instructores infectados, 57 de ellos, o aproximadamente uno de cada cuatro, terminaron dando positivo.

¿Cuánto tiempo es demasiado?

Debido a que experimentar con virus en humanos no es ético, los datos son limitados sobre exactamente cuánta exposición y tiempo se necesitan para una infección. El número también varía según la persona, ya que las personas mayores o inmunocomprometidas tienen umbrales más bajos de infección.

“Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración del tiempo que constituye una exposición prolongada”, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en su sitio web. “Las recomendaciones varían según el tiempo de exposición, pero se pueden usar 15 minutos de exposición cercana como definición operativa”.

Sepkowitz dijo de manera similar que los tiempos de exposición más cortos son más seguros, pero no existe una regla rápida y dura de cuánto tiempo es demasiado largo.

“Todos tienen un poco de riesgo por minuto, y es algo acumulativo”, dijo.

La otra parte de la ecuación de Bromage, el tema de la “exposición al virus”, también varía según las acciones dentro de ese espacio cerrado. Por ejemplo, dijo que los lugares más ruidosos son más riesgosos porque las personas infectadas emiten más virus cuando hablan en voz alta o cuando cantan, como en el caso de estudio de coro en Washington.

Los lugares más tranquilos con menos partículas en el aire también pueden ser de menor riesgo. En el estudio de caso de acondicionamiento físico de Corea del Sur, uno de los instructores infectados enseñó pilates y yoga, y ninguno de sus estudiantes contrajo el virus.

“Presumimos que la menor intensidad de pilates y yoga no causó los mismos efectos de transmisión que los de las clases de baile de fitness más intensas”, dijeron los investigadores.

Arman Azad de CNN contribuyó a este informe.