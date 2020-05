Regresar al trabajo: ¿Cuáles son tus derechos?

Tips para mejorar la seguridad digital del teletrabajo 2:08

(CNN Business) — Algunos empleados no ven la hora de volver a trabajar. Otros podrían tener cierto recelo sobre su regreso por temor a enfermarse, tener que tomar el transporte público o por no tener a alguien que cuide de los niños.

Tengo emociones encontradas sobre un posible retorno. Regresar a la oficina con suerte significa que ya superamos lo peor, pero me preocupa la aglomeración en el metro y luego tomar un elevador en un edificio de gran altura y estar adentro todo el día.

Entonces, ¿qué derechos tienen los empleados cuando se trata de regresar al trabajo? Hablé con abogados de empleo para averiguarlo. Esto es lo que dijeron:

¿Qué pasa si no me siento cómodo al regresar al trabajo?

El temor de contraer covid-19 no es una razón legal para negarse a ir a trabajar.

Sin embargo, si tiene una discapacidad o una condición de salud preexistente, podría estar bajo la protección de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades que requiere que los empleadores discutan las posibles adaptaciones.

¿Tengo que usar una mascarilla?

Sí, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ha dicho que un empleador puede exigir a los empleados que usen equipo de protección personal (EPP), incluidas máscaras faciales, durante una pandemia.

Si no cumple con los requisitos de EPP de sus empleadores, puede ser enviado a casa.

Sin embargo, un empleado que tiene una discapacidad o condición de salud que dificultaría el uso de EPP debe tener una adaptación razonable según la ADA.

¿Qué pasa si no quiero que me controlen la temperatura?

Los empleadores pueden verificar las temperaturas de los trabajadores, pero los resultados están sujetos a requisitos de confidencialidad. Si rechaza uno, puede que le impidan el acceso al edificio.

¿Un empleador tiene que notificar al personal si un empleado es diagnosticado con covid-19?

No, pero eso no significa que no deberían, y muchos lo son. Si revelan un caso positivo, un empleador no puede revelar la identidad de la persona sin su consentimiento.

La dura entrada de la Generación Z en el mercado laboral

Es un mercado laboral difícil para cualquiera en este momento.

Pero la Generación Z está recibiendo una bienvenida muy hostil al mundo laboral.

Hace solo unos meses, los miembros más antiguos de la Generación Z probablemente pensaban que conseguir un trabajo sería bastante fácil. Ahora se están graduando en un mercado laboral devastado por una pandemia.

Hay menos empleos y pasantías, especialmente en campos como la hospitalidad, los viajes y el comercio minorista, que generalmente brindan un gran número de roles de nivel de entrada, informa Zamira Rahim de CNN.

Y este comienzo brusco podría tener efectos duraderos en el salario futuro y las perspectivas laborales.

¿Cansado de tu oficina en casa? Prueba tu automóvil

¿Deseas tener un lugar tranquilo para retirarse cuando trabajas desde casa?

Algunas personas han trabajado desde sus automóviles, ya sea por un cambio de escenario, para tomar una larga llamada en conferencia, para obtener una mejor señal de celular e Internet, o simplemente para encontrar un respiro tranquilo en su hogar / trabajo / escuela / guardería.

Tiene sentido que un automóvil no sea un mal lugar para realizar algún trabajo. Los automóviles están hechos para tener interiores más silenciosos y los asientos están diseñados para largos períodos de estar sentados, explicó un diseñador de automóviles.

Si estás buscando convertir tu automóvil en una oficina móvil, conectarse al Bluetooth del vehículo para recibir llamadas puede ayudar a minimizar cualquier ruido ambiental, como el del tráfico o el viento. Incluso puedes instalar un escritorio ajustable en algunos automóviles.

Recuerda: nunca mantengas un automóvil en funcionamiento en un garaje o en cualquier otro espacio cerrado.

Alivio para los prestatarios de préstamos estudiantiles

Las tasas de interés de los préstamos federales para estudiantes están cayendo y rápido.

Los rendimientos de los bonos se están hundiendo, lo que significa que el gobierno puede pedir dinero prestado más barato, y el Tío Sam está transfiriendo los ahorros a los estudiantes.

Esto es lo que puedes esperar:

Préstamos federales directos de Stafford: los prestatarios de pregrado pueden esperar una tasa de interés de 2,75% este año académico. Eso es menos del 4,53% durante el año escolar pasado.

Préstamos federales de posgrado: tasas de interés del 4,3%, por debajo del 6,08%.

Préstamos PLUS: los padres y estudiantes graduados pueden esperar ver una tasa de 5,3%, bajada del 7,08%.

El ahorro total promedio en los cargos por intereses oscilará entre US$ 669 para estudiantes universitarios y US$ 2.797 para estudiantes graduados que soliciten préstamos PLUS federales más grandes a tasas más altas, con base en un plazo de 10 años, según Credible, un sitio web de comparación de créditos.

Sesiones de terapia a través de TikTok

Las sesiones de terapia en persona no están sucediendo, pero eso no ha impedido que algunos profesionales encuentren nuevas formas de ayudar a las personas a superar esta crisis … en explosiones muy cortas.

Los psicólogos y terapeutas están utilizando TikTok, una aplicación que permite a las personas crear y compartir videos cortos, para discutir sobre la salud mental, combatir los mitos de covid-19 y ofrecer ayuda sobre cómo manejar la preocupación y la ansiedad.

“Es importante conocer al público donde está y ayudar a disipar algunos de los mitos o disminuir algunos de los temores o conspiraciones”, comentó el Dr. David Puder, un psiquiatra que se unió a TikTok en enero. Ahora tiene más de 100.000 seguidores.

La pausa del café

¿Recuerdas aquellos días en que trataste de dar 10.000 pasos? Parece bastante imposible en estos días cuando pasamos tanto tiempo en casa sentados en nuestros escritorios de trabajo improvisados, tomando (otra) llamada Zoom o preparándonos para un maratón de Netflix.

Y ese sedentarismo no es bueno para nuestra salud.

Puede ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y metabólicas y también conducir a la depresión, dolor crónico y un mayor riesgo de lesiones físicas, escribe Dana Santas, especialista certificada en fuerza y acondicionamiento y profesora de yoga registrada.

Y para comenzar a moverte, he aquí un entrenamiento de audio de seis minutos de Jeanette Jenkins, fundadora de The Hollywood Trainer, que incluye estiramientos que se pueden hacer en tu escritorio (¡así que no más excusas!).