Los pingüinos antárticos liberan una cantidad extrema de gas hilarante en sus heces

(CNN) — El gas hilarante no es solo algo que te dan cuando vas al dentista. También sale de las heces de los pingüinos.

¿Cómo sabemos esto, te preguntas? Bueno, un nuevo estudio dice exactamente eso.

El estudio publicado en la revista “Science of the Total Environment” examinó los efectos de la actividad de una colonia de pingüinos rey en los flujos de gases de efecto invernadero en el suelo en Georgia del Sur, una isla subantártica al norte de la Antártida. Un hallazgo en particular fue notablemente único: la caca de pingüino, también conocida como “guano”, produce niveles extremadamente altos de óxido nitroso.

Es el químico conocido por la mayoría como gas hilarante.

“Es realmente intenso”, dijo Bo Elberling, autor del estudio, quien señaló que tampoco es una cantidad insignificante: las emisiones miden aproximadamente 100 veces más que un campo danés recientemente fertilizado. De hecho, se emitió suficiente óxido nitroso como para que un investigador se volviera “completamente loco”, mientras “husmeaba entre el guano durante varias horas”, dijo Elberling.

“Los pequeños cilindros de óxido nitroso que ves en las calles de Copenhague no son rivales para esta dosis pesada, que resulta de una combinación de óxido nitroso con sulfuro de hidrógeno y otros gases”, agregó, refiriéndose a los recipientes diseñados para batir crema, pero que a menudo se usan para la droga recreativa.

Cómo se produce el óxido nitroso

Cuando estos pingüinos defecan, alimentados por una dieta de peces, calamares y krill, el nitrógeno se libera de sus heces al suelo. La bacteria en el suelo luego convierte el nitrógeno en óxido nitroso, un gas de efecto invernadero comúnmente conocido como gas hilarante.

“Está claro para nosotros que el nivel de óxido nitroso es muy alto en lugares donde hay pingüinos, y por lo tanto el guano, y viceversa, en lugares donde no hay ninguno”, dijo Elberling en un comunicado.

También hay algunas preocupaciones climáticas.

Por sí solos, estos excrementos y sus emisiones no son suficientes para afectar el presupuesto energético global de la Tierra, dijo Elberling. Pero la investigación muestra cómo los pingüinos influyen en sus entornos, lo que es especialmente significativo a medida que crecen las colonias.

“Una futura expansión de los pingüinos en las zonas costeras polares libres de hielo disponibles recientemente, por lo tanto, puede aumentar notablemente el presupuesto local (gases de efecto invernadero)”, dice el estudio.

La investigación adicional también puede desarrollar una comprensión más profunda de cómo los excrementos afectan la Tierra y su atmósfera, lo que podría ayudar a la lucha contra los gases de efecto invernadero, dijo Elberling.