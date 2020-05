Supera la escasez de carne por coronavirus adoptando una de las dietas más saludables del mundo

1 de 16 2 de 16 | La Intervención Mediterránea-DASH para el Retraso Neurodegenerativo, conocida como la dieta MIND, es un plan amigable para el cerebro desarrollado por investigadores de la Universidad Rush de Chicago y la Escuela de Salud Pública de Harvard en Boston. Puesto que la mayoría de las personas experimentan algún tipo de pérdida de memoria a medida que envejecen, incluso si no sufren Alzheimer, no es una dieta mala para cualquiera que espera vivir más en su vejez. 3 de 16 | La dieta, conducida por la investigación médica, es un híbrido entre la dieta mediterránea y la dieta DASH, las que han demostrado que tienen un impacto positivo en todo el cuerpo y en la salud cerebral. La dieta MIND puede ser un poco más sencilla de seguir que las otras dos, puesto que tienes que comer menos fruta y pescado. En un estudio observacional, las personas que se apegaron más a la dieta MIND observaron un 53% menos en el riesgo de desarrollar Alzheimer, inclusive las personas que comieron la dieta MIND la mayoría (en lugar de "todo") del tiempo, vieron un 35% de reducción en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Este es un resultado que es considerado "significativo". 4 de 16 | Los carbohidratos son permitidos en esta dieta, en especial la variedad de granos enteros. Debes incluir tres porciones al día. Estudios anteriores han demostrado una conexión entre el consumo elevado de fibra y una vida más larga. 5 de 16 | En la dieta MIND se permite una copa de vino al día. El vino es una buena fuente de antioxidantes, lo cual también es bueno para la salud de tu corazón. El resveratrol en el vino tinto también ayuda a prevenir daños a los vasos sanguíneos. 6 de 16 | Las aves de corral también son parte del menú de la dieta MIND, dos o más porciones a la semana. Apégate a los alimentos horneados, asados o a la parrilla, pero aléjate de lo frito. 7 de 16 | La dieta MIND permite comer refrigerios. Sugiere comer nueces cinco veces a la semana. Se ha demostrado que comer pistachos reduce la presión arterial en algunas personas. Estudios anteriores han demostrado que el maní es conocidos por ser una buena fuente de resveratrol, un compuesto con antioxidantes que ayuda a la salud del cerebro y del corazón. 8 de 16 | Come tres porciones de granos a la semana. Los granos son una buena fuente de fibra, lo cual es importante para la digestión y también te ayuda a sentirte satisfecho, lo que significa que no querrás comer tanto. Un estudio en Japón descubrió que un alto consumo de soya estaba asociado a una menor incidencia de demencia y una larga vida. 9 de 16 | Tú sabías que las verduras de hoja eran parte del menú de la dieta MIND. Intenta incluir seis porciones a la semana. Estudios recientes muestran que las verduras de hoja son buenas para tu salud vascular. También son buenas para tu digestión. 10 de 16 | La dieta MIND también sugiere dos porciones semanales de arándanos, fresas y otros miembros de la familias de las bayas. De acuerdo a estudios anteriores, se ha demostrado que los arándanos, una rica fuente de antioxidantes y flavonoides, mejoran la memoria, la cognición y la memoria espacial. 11 de 16 | También es importante incluir una porción de otros vegetales al día. Los vegetales proporcionan nutrientes que tu cuerpo necesita, son naturalmente bajos en grasa y son una buena fuente de fibra. Beneficio indirecto: la vitamina A en los vegetales mantienen tu piel con una apariencia más sana y joven. 12 de 16 | Cuando cocines tus vegetales o las aves bajas en grasas y el pescado, intenta usar aceite de oliva. Debe ser el aceite que uses para todo. Estudios anteriores han demostrado que las personas han mejorado sus funciones cognoscitivas al usarlo. Se considera como grasas buenas, posee antioxidantes y también puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón; además, estudios anteriores han demostrado que previene la propagación de las células cancerosas. 13 de 16 | Lo que la dieta MIND no incluye es el postre, al menos de la variedad de pasteles. Los dulces son calorías vacías y aunque te hacen feliz por un momento, la grasa y el azúcar no son buenos para tu salud. Evítalos si es posible. 14 de 16 | A la cultura francesa, amante de la mantequilla, no le gustará esta noticia, pero la mantequilla no es parte de la dieta MIND. Puedes consumir una pequeña cantidad al día, pero podrías querer remplazarla con la saludable grasa del aceite de oliva. 15 de 16 | El queso también esta en la lista de los alimentos prohibidos. La dieta MIND sugiere mantener el hábito del queso una vez a la semana, si acaso. Según estudios anteriores, el queso bajo en grasa puede ser una mejor opción si no puedes romper el hábito. 16 de 16 | Tristemente, la comida rápida tampoco está en la dieta MIND, y tampoco los alimentos fritos. Una vez más, no vale la pena romper tu dieta saludable a causa de calorías vacías y grasas.

(CNN) — La escasez de carne debido a la pandemia de coronavirus está causando que las tiendas racionen las ventas de pollo, cerdo y carne de res a sus clientes.

Pero hay una forma deliciosa y saludable de reducir el consumo de carne, mientras es costosa y escasa: comienza a cocinar como si vivieras en uno de los 21 países bañados por el sol que rodean el mar Mediterráneo.

“A pesar de que se llama dieta mediterránea, en realidad no es una dieta”, dijo el dietista registrado en Atlanta Rahaf Al Bochi, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, en una entrevista previa con CNN.

“No te dice qué comer y qué no comer. Es un estilo de vida que fomenta el consumo de todos los grupos de alimentos pero da más peso a los que tienen los mayores beneficios para la salud”, dijo Al Bochi.

Eso significa un énfasis en las plantas: frutas, verduras, granos, nueces y semillas. El pescado y otros mariscos se consumen al menos dos veces por semana. El queso y el yogurt aparecen diaria a semanalmente en porciones moderadas; el pollo y los huevos están bien en ocasiones, pero el consumo de otras carnes y dulces es muy limitado.

¿Una dieta en la cual la carne es tan rara como los dulces? Para cualquiera que piense que una comida se basa en una porción de carne roja, cerdo o pollo, la idea de una dieta basada en plantas puede parecer abrumadora.

“No tiene que ser un cambio completo de la noche a la mañana”, dijo la dietista registrada Kelly Toups en una entrevista previa, “o ser todo o nada para que puedas comenzar a cambiar tu salud. Cuando se trata de una alimentación saludable, cada mordida cuenta”.

Toups es directora de nutrición de Oldways, una organización de nutrición sin fines de lucro dedicada a guiar a las personas “hacia la buena salud a través del patrimonio”.

En la dieta mediterránea, comerás muchas verduras y usarás todo tipo y color de ellas para obtener la gama más amplia de nutrientes, fitoquímicos y fibra. Cocinar, asar o decorar con hierbas y un poco de aceite de oliva virgen extra.

Mantente alejado del aceite de coco y palma, advierte Al Bochi, pues aunque son de origen vegetal, esos aceites son ricos en grasas saturadas que elevarán el colesterol malo.

La dieta mediterránea podría prevenir la depresión, según un nuevo estudio

Agrega granos enteros y frutas a cada comida, pero usa nueces y semillas como guarnición o refrigerio pequeño debido a su alto contenido de calorías y grasas.

Comer de esta manera, según la investigación, tiene muchos beneficios para la salud.

Estudios han demostrado que llevar una dieta mediterránea es benéfico para reducir el riesgo de diabetes, colesterol alto, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y algunos tipos de cáncer. También se ha demostrado que comer de esta manera fortalece los huesos, mejora la salud del cerebro y evita la demencia y la depresión. Y es bueno para la pérdida de peso saludable.

“Desde el punto de vista de la salud, es genial porque las personas generalmente reducirán de peso sin esforzarse tanto”, dijo la dietista registrada Stella Volpe, quien preside el Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Drexel. “Los alimentos a base de plantas son más bajos en energía y calorías”.

¿Logra esta dieta disminuir el riesgo de cáncer del seno? 0:34

Los granos integrales son un comienzo fácil

Uno de los pasos más fáciles de dar al comenzar la dieta mediterránea, dice Toups, es reemplazar los granos refinados con granos integrales. Elige pan y pasta de trigo integral, y reemplaza el arroz blanco con arroz integral o salvaje.

Para asegurarte de que lo que compras es en realidad grano entero, el Consejo de granos enteros de Oldway ha desarrollado un “sello de granos enteros” negro y dorado que los fabricantes pueden usar voluntariamente, y cada sello enumera la cantidad de granos enteros en ese producto. El sello está en 12.000 productos en más de 58 países. Los consumidores pueden buscar productos por países para encontrar lo que necesitan.

“Si estás comparando dos barras de pan diferentes, por ejemplo, una podría tener 18 gramos de grano entero por rebanada, y una podría tener 22”, dijo Toups. “Entonces, si eres nuevo en los granos integrales, tal vez quieras comenzar desde abajo y empezar a subir”. (Comer mucha fibra de una sola vez puede causar estreñimiento).

¿Cuáles son los beneficios de la quinua? 3:15

Conocidos como “granos antiguos”, los granos han cambiado poco a lo largo de los siglos y son también una característica clave de la dieta mediterránea. La quinua, el amaranto, el mijo, el farro, la espelta, el kamut (un grano de trigo que se descubrió en una tumba egipcia) y el teff (un grano etíope del tamaño de una semilla de amapola) son algunos ejemplos de granos antiguos.

Cada uno tiene un sabor y textura diferentes, por lo que Toups sugiere probar uno al mes en casa o en un restaurante.

“La cocina mediterránea ha sido una tendencia popular desde hace un tiempo”, dijo Toups. “Es bastante fácil probar diferentes granos y alimentos mediterráneos porque este tipo de ingredientes se han vuelto muy populares en los restaurantes convencionales”.

Se sugieren al menos seis porciones de granos, tal vez más, cada día, y al menos la mitad de ellos deben ser integrales, dice Toups. Si te preocupa el efecto de los carbohidratos en tu cintura, la experta sugiere que consideres los beneficios a largo plazo.

“Definitivamente recibimos preguntas sobre estas dietas bajas en carbohidratos”, dijo Toups. “El hecho de que algo pueda ayudarte a perder peso rápidamente no significa que sea saludable para tu cuerpo hacerlo de esa manera. También puedes perder peso al contraer malaria, pero eso no significa que debas hacerlo”.

Reto para cadenas de distribución en EE.UU. por covid-19 2:40

Reconsidera tus proteínas

Para maximizar los beneficios de la dieta mediterránea, las fuentes variadas de proteínas son clave. Eso funciona muy bien para reducir los productos cárnicos.

“No necesitas comer carne y aves todos los días para obtener sus requerimientos de proteínas”, dijo Al Bochi. “Los frijoles y las lentejas también son excelentes fuentes de proteínas. También te dan fibra, vitaminas y muchos antioxidantes”.

Una manera fácil de comenzar, dice Al Bochi, es cocinar una comida cada semana a base de frijoles, granos integrales y vegetales, usando hierbas y especias para darle fuerza. Cuando una noche a la semana es muy fácil, agrega dos y, a partir de ahí, prepara tus comidas sin carne.

Para hacerlo fácilmente, Al Bochi sugiere abastecer tu despensa con ingredientes fáciles de usar. Algunas de sus fuentes de proteínas favoritas son las lentejas, los frijoles enlatados y los garbanzos. Las lentejas tardan solo 25 minutos en cocinarse en la estufa, dice, sin necesidad de remojo durante la noche; los frijoles y los garbanzos enlatados solo necesitan enjuagarse antes de que puedan ponerse en sopas y ensaladas o usarse para hacer quesadillas o hamburguesas.

Cuando comas carne, hazlo en pequeñas cantidades. Para un plato principal, eso significa no más de 3 onzas de pollo o carne magra. Mejor aún: usa trozos pequeños de pollo o rebanadas de carne magra para condimentar una comida a base de vegetales, como un salteado.

Dos porciones semanales de pescado graso como el salmón, el arenque, las sardinas y el atún blanco son imprescindibles en la dieta mediterránea debido a su alto contenido de ácidos grasos omega-3 saludables, una clave para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Sí, existe el riesgo de que algunos peces contengan mercurio y otros contaminantes, pero la Asociación Estadounidense del Corazón dice que los beneficios de comer pescado son mayores que los riesgos.

La asociación sugiere comer una amplia variedad de mariscos para minimizar cualquier efecto adverso. El camarón, el salmón, el abadejo, el atún ligero enlatado y el bagre tienden a tener los niveles más bajos de mercurio, dice el grupo, mientras que el pez espada, el tiburón, la caballa y el blanquillo tienen los niveles más altos y deben evitarse, especialmente en niños y mujeres embarazadas.

Los productos lácteos también son una gran fuente de proteínas. Se recomienda comer yogur griego para el desayuno o un cubo de queso como refrigerio en la dieta mediterránea, siempre que sea con moderación.

“En el Mediterráneo, el queso se come en pequeñas cantidades, como una pizca de parmesano rallado en una sopa o plato de verduras”, dijo Toups, “y no en una pizza de cuatro quesos”.

Para ayudar con la planificación del menú, tanto Al Bochi como Oldway tienen recetas en sus sitios web. Oldway también ha creado una guía práctica que contiene guías de compras, consejos útiles y un mes de recetas diseñadas para eliminar la parte más dura de la transición.

No te saltes el desayuno

El plan mediterráneo de Oldway fomenta el desayuno. De lo contrario, tu cuerpo piensa que la comida es escasa y ralentiza su metabolismo, lo que contribuye al aumento de peso.

Elige entre tostadas integrales, bagels, pita o muffins ingleses, usa queso suave, hummus, aguacate o cualquier mantequilla de nueces. También puede sustituir los cereales completos, como la avena o la granola, con hasta una taza de leche, yogur y leche de soya o nueces.

Agrega una fruta pequeña a mediana o una taza de bayas, en lugar de jugo de fruta, ya que la fibra te ayudará a llenarte. Para que esa plenitud dure hasta el almuerzo, el plan sugiere agregar un huevo, yogur o un puñado de nueces a la comida.

Si no tienes prisa por la mañana, el desayuno puede ser un asunto mucho más grande. Una envoltura para el desayuno, una tortilla o frittata vegetariana, o un panqueque integral con bayas frescas y yogur son buenas opciones.

También puedes ser creativo: ¿Por qué no tomar la sopa que te quedó de la noche anterior o un plato grande de verduras asadas para el desayuno?

“Muchas personas en el Mediterráneo comen pequeños platos de comida para el desayuno”, dijo Al Bochi. “Unas pocas aceitunas, un poco de queso, un poco de miel y fruta, cosas así”.

Repiensa el postre

El postre diario dentro de una dieta mediterránea también es diferente de la típica selección estadounidense.

“Comer fruta que es de temporada es el postre preferido en la región mediterránea”, dijo Al Bochi, “en lugar de nuestros pasteles, galletas y pasteles típicos”.

Galería: Un dulce recorrido por el mundo a través de sus postres

1 de 17 | Nueva Zelandia: Pavlova — Este postre fue inventado (según el Diccionario Inglés Oxford) en Nueva Zelandia y fue nombrado en honor a la bailarina rusa Anna Pavlova. Este merengue se sirve con crema batida y frutas de verano. Explora la galería para ver otras delicias que son considerados tesoros nacionales. 2 de 17 | Suecia: Pastel Princesa Sueca — Este pastel sueco es un es un domo de torta esponjosa, mermelada, natilla y crema, cubierta con una hoja de verde de mazapán. El Vete-Katten de Estocolmo es uno de los mejores lugares para disfrutar de la experiencia sueca fika (una pausa para tomarse un café acompañado de una torta). 3 de 17 | Uruguay: Postra Chaja — Creado en 1927 por el dueño de una casa de té, el postre chaja es una torta uruguaya con capas suaves, crema y (usualmente) duraznos encerrados en una cáscara de merengue. 4 de 17 | Singapur / Malasia: Torta Pandan — Es esencialmente una torta de chifón y tiene una infusión de jugo de color verde de la palma de pándano, dándole una dulce fragancia boscosa y un alarmante tono radioactivo. Esta torta es muy popular en Singapur y Malasia. 5 de 17 | Indonesia: Lapis Legit — Con unos niveles de mantequilla que podrían provocar un ataque cardiaco y yemas de huevos, esta dulce, húmeda y exquisita receta indonesia se sirve como un delicioso postre de vacaciones. 6 de 17 | Gran Bretaña: Tarta Victoria — Muy pocas cosas completan una sesión de té en las tardes como una perfecta rebanada de la tarta victoria hecha en casa. Nombrada en honor a la reina Victoria, este pastel con mermelada de frambuesa y a veces con crema, ha sido regularmente elegida como la favorita del país. 7 de 17 | Dinamarca / Noruega: Kransekage — El Kransekage en danés (o kransekake en noruego) está compuesto de pasteles de diferentes tamaños, hechos con almendras molidas. 8 de 17 | Australia: Lamington — El clásico Lamington australiano fue nombrado en honor a un gobernador de Queensland. Consiste en una torta esponjosa plana realzada con una cubierta de chocolate y con coco. 9 de 17 | Alemania: Torta Bosque Negro — Nativas de Alemania, las tortas bosque negro están tradicionalmente hechas con media copa de brandy de cereza llamada kirschwasser. Su nombre en alemán es “Schwarzwalder kirschtorte”. 10 de 17 | Italia: Tiramisú — Significa “recógeme” en italiano y es un postre dulce hecho de capas de de dedos esponjosos inmersos en café, con una carga de queso batido con huevos y azúcar. 11 de 17 | Francia: Madelenas — Pocos otros pasteles hacen conjurar memorias de fallidos intentos de leer obras maestras de la literatura como una madelena, un pastel con forma de filete que usualmente se sirve con té. 12 de 17 | Turquía: Baklava — Siempre hay algún salón con baklava al final de una comida turca. Las de la provincia de Gaziantep están hechas de capas de hojaldre rellenas de crema de sémola y pistacho. Este postre turco se convirtió en el primero en ser reconocido como un plato protegido por la Unión Europea en 2013. 13 de 17 | Estados Unidos: Cheesecake — El cheesecake, que ganó su popularidad en Nueva York, está hecho de queso, azúcar y huevos en una base de galletas aplastadas. 14 de 17 | Austria: Kaiserschmarrn — El Kaiserschmarrn es un plato especial que a veces puede ser pedido como comida principal en Austria. Los esponjosos pancakes son cortados en pequeños pedazos y se bañan en salsa de frutas. El Cafe Central de Viena sirve un kaiserschmarrn súper grande. 15 de 17 | México: Tres Leches — El postre de tres leches es popular en varias ciudades de Latinoamérica. Es una torta empapada en leche condensada, leche evaporada y leche regular cubierta de crema batida. 16 de 17 | Japón: Dorayaki — Una pequeña torta en forma de disco rellena con una pasta de habichuelas coloradas. El doroyaki japonés es el postre favorito del creador del personaje de caricaturas Doraemon. 17 de 17 | Hong Kong: Ma Lai Go — El ma lai go, o bizcocho al vapor, hace parte del repertorio de platos de la tradicional comida caontonesa dim sum. El bus ma lai go es un caramelo adictivo con una satisfactoria textura masticable.

Si te cansas de comer fruta fresca cruda, sé creativo: cocina las peras en jugo de granada con un poco de miel, luego reduce la salsa y sirve sobre yogur griego. Asa piña u otras frutas y rocía con miel. Haz un sorbete de fruta, incluido el aguacate (que es realmente una fruta). Rellena un higo o u otra fruta con queso de cabra y espolvorea con algunas nueces. Crea una manzana crujiente de arroz integral o incluso una tarta de fruta integral.

Algunas culturas en el Mediterráneo agregan una copa de vino tinto a su comida diaria.

Si no eres bebedor de vino, no comiences: aunque investigaciones han demostrado tradicionalmente un beneficio protector de enfermedades cardíacas y diabetes, los estudios recientes cuestionan esa suposición, y el jurado no está de acuerdo con los beneficios generales del alcohol de cualquier tipo.

Pero si te gusta el vino, está bien darse un capricho con un vaso pequeño de vino tinto a la hora de la cena como parte de la dieta mediterránea, dice Al Bochi. También está bien agregar ocasionales dulces de panadería u otros placeres culpables. Después de todo, no hay comida que esté realmente prohibida.

“La gente tiene esta mentalidad de ‘OK, necesito cortar el azúcar, cortar los carbohidratos'”, dijo Al Bochi. “Pero le animo a pensar, ‘¿qué puedo agregar a mi dieta?’ ¿Dónde puede agregar más frutas y verduras? ¿Dónde puede agregar más frijoles, lentejas y granos integrales? ¿Dónde pueden agregar algunas de esas grasas saludables?”.

“Entonces esa es la mentalidad a la que animo”, dijo. “Un enfoque más positivo para crear comportamientos saludables”.

Movimiento, alegría y socialización

Curiosamente, el principio subyacente de la dieta mediterránea no se trata de alimentos. En cambio, el mayor énfasis se pone en el ejercicio, comer atentamente con amigos y familiares y socializar durante las comidas.

“Alentamos al menos 20 minutos por comida”, dijo Al Bochi. “Entiendo que puede ser difícil de implementar para muchas personas, pero comienza con algo pequeño. Apaga la televisión, guarda el teléfono celular, concéntrate en conversaciones significativas, mastica lentamente y pausa entre bocados. Ese podría ser el comienzo de tu viaje consciente al comer”.

En cuanto al ejercicio, no tiene que ser en un gimnasio.

“El estilo de vida mediterráneo es caminar con amigos y familiares”, dijo Toups. “En lugar de pensar en el ejercicio como algo que tienes que hacer, simplemente camina o baila o muévete de manera alegre”.

Nota del editor: Esta historia fue publicada inicialmente por CNN el 3 de enero de 2019, pero fue actualizada y publicada.