¿No has usado Netflix en mucho tiempo? Podrían cancelar tu suscripción

Nueva York (CNN Business) — ¿Has ignorado tu cuenta de Netflix desde la primera temporada de “House of Cards”? Bueno, es posible que debas ver algo pronto, o podrías perder tu suscripción.



Netflix comenzará a preguntar a sus usuarios inactivos si desean mantener su membresía. Si no lo quieren, o si no responden, la compañía cancelará automáticamente su servicio, dijo Netflix este jueves.

“¿Conoces esa sensación cuando te das cuenta de que te apuntaste a algo pero no lo has usado en años?”, dijo Eddy Wu, director de innovación de productos de Netflix, en un comunicado. “En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando”.

La compañía se comunicará con todos los que no han visto “nada en Netflix durante un año a partir del momento en el que se suscribieron”, dijo Wu. La compañía hará lo mismo con cualquiera que haya dejado de ver contenido por más de dos años.

Netflix agregó que comenzará a enviar correos electrónicos o notificaciones de aplicaciones esta semana.

Netflix señaló que las cuentas inactivas “representan menos de la mitad del uno por ciento de nuestra base general de miembros” o “solo unos pocos cientos de miles”.

“Siempre pensamos que debería ser fácil registrarse y cancelar. Así que, como siempre, cualquiera que cancele su cuenta y luego se reincorpore dentro de los 10 meses siguientes aún tendrá sus favoritos, perfiles, preferencias de visualización y detalles de la cuenta justo igual a cuando se fueron”, dijo Wu. “Mientras tanto, esperamos que este nuevo enfoque ahorre a las personas algo de dinero ganado con tanto esfuerzo”.

Netflix está saliendo de uno de sus trimestres más fuertes, y vio crecer su base de suscriptores cuando la pandemia de coronavirus obligó a las personas a quedarse en casa. La compañía agregó 16 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2020, lo que superó sus propios pronósticos.

La compañía de transmisión tiene 183 millones de suscriptores en todo el mundo.

