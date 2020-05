Jair Bolsonaro sobre controvertido video: “No hay nada

Corte Suprema de Brasil ordena divulgar video de Bolsonaro 0:56

(CNN Español) — El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo que el video de la reunión ministerial del 22 de abril no proporciona evidencia de su presunta interferencia con la Policía Federal. La reacción de Bolsonaro se conoció a través de un despacho de la Agencia Brasil que cita sus declaraciones al salir del Palacio de Alvorada este viernes en la noche. Bolsonaro dijo: ¨¿dónde está la parte de este video de dos horas donde al menos hay indicios de que habría interferido con la Policía Federal, la superintendencia de Río de Janeiro o la dirección general del FP? No hay nada”.

Más temprano la Corte Suprema de Brasil decidió divulgar la reunión del Consejo de Ministros del 22 abril, una pieza que se considera clave en la investigación que intenta esclarecer si el presidente Jair Bolsonaro intentó interferir políticamente en la Policía Federal y también se mostró partidario de arrestar a alcaldes que decretaran medidas de aislamiento social. En el video se puede escuchar al presidente Bolsonaro hablar de una posible intervención en todos los ministerios y abogando para que el “pueblo se arme” y así evitar la posible llegada de una dictadura a Brasil.

El ministro del Tribunal Supremo Federal, Celso de Mello, decidió divulgar la totalidad de la reunión del Consejo de Ministro cortando únicamente los tramos que se referían a otros países. El Tribunal Supremo abrió la investigación para esclarecer si las acusaciones de Sérgio Moro al dejar el cargo de ministro de Justicia eran verdaderas, tras acusar al presidente Jair Bolsonaro de injerencia política. Moro mencionó dicho vídeo en sus declaraciones a la Policía. Según el exjuez, en dicha reunión quedaría demostrado que el mandatario nacional amenazó con destituirle si no cambiaba al director general de la Policía Federal.

Bolsonaro se defendió al decir que no había realizado ningún acto indebido y negó interferir políticamente en las investigaciones de la Policía. Y en la noche, según Agencia Brasil dijo: “Ningún ministro mío es responsable de lo que se dijo allí, porque fue una reunión privada de ministros, no fue una reunión abierta. La responsabilidad es con el ministro Celso de Mello”. Al día siguiente a la reunión ministerial del 22 de abril el director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, dejó su cargo por decisión propia, según el presidente Jair Bolsonaro. Moro aseguró que el funcionario no había pedido formalmente su dimisión y había dimitido presionado por la presidencia de la República.