OPINIÓN | Un templo de Shakespeare se enfrenta al final

Crédito: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Nota del editor: Holly Thomas es escritora y editora con sede en Londres. Encuéntrala en Twitter como @HolstaT. Las opiniones expresadas en este comentario son propias de la autora. Ver más artículos de opinión sobre CNNe.com/opinion.

(CNN) — El coronavirus ha cerrado muchas instituciones queridas, ya sea directamente por la amenaza de la enfermedad o indirectamente, por la devastación económica causada por el brote.

Desde los museos hasta los cafés, desde la Torre Eiffel hasta el Coliseo, muchas de las cosas que dieron vida antes de la pandemia, su color y riqueza, han cerrado temporalmente o en algunos casos permanentemente. Tal puede ser el caso del Globe Theatre, una réplica casi idéntica del teatro original de Shakespeare, que anunció esta semana que debido a una crisis de financiación, es posible que no pueda volver a abrir.

Esto, por supuesto, sería una tragedia para su personal, y para el sector del turismo, que sentirá los efectos económicos más allá de Londres y los amantes del teatro experimental y diverso. También sería una triste ironía, ya que el Globe de Shakespeare representa muchos de los elementos de la vida más extrañados durante la pandemia de coronavirus. Es un empujón visceral, y crea un sentido único de conexión entre el público y los actores que viven juntos en el teatro y también con aquellos de siglos atrás.

A medida que el polvo se deposita en medio del daño de esta pandemia, también resultaría una pérdida lamentable para cualquiera que haya llegado a atesorar al Globe como una de las gemas del paisaje de Londres, y una ventana a su historia.

Junto a su imponente vecino, la gigantesca Tate Modern con estructura de acero, y reflejada por la catedral palaciega de San Pablo en el lado opuesto del río Támesis, el teatro Globe parece pequeño y casi frágil. En comparación con gran parte del libro emergente de arquitectura icónica que bordea el río, desde el palacio gótico de Westminster hasta la antigua Torre de Londres, lo es. Pero la presencia del Globe en el Southbank bordeado de árboles y con postes de luz es un testimonio de determinación a lo largo de los siglos.

Reabierto en 1997 después de un lapso de más de 300 años desde que los puritanos lo demolieron en 1644, el edificio del Globe actual es nuevo e intachable. Pero su apariencia y anatomía, incluso para los estándares británicos, son anticuadas. La estructura redondeada, en forma de tambor, está hecha de vigas de yeso y roble, y es el único edificio en Londres que cuenta con un techo de paja, lo que lo pone en marcado y hermoso contraste con la torre vidriosa Shard a pocos minutos a pie, y los rascacielos de la ciudad de Londres, justo sobre el puente Millennium. Se encuentra a solo unos minutos a pie de las fundaciones originales del Globe, y fue construido para verse y sentirse lo más parecido posible a su antepasado.

El nacimiento del teatro original The Globe fue acertadamente dramático. Fue reconstruido de madera robada, o rescatada, según su lealtad, de un teatro en Shoreditch, en el ocaso del reinado de la reina Isabel I. En medio de una disputa de arrendamiento que pudo haber visto el teatro reclamado por un propietario, su compañía de jugadores, los hombres de Lord Chamberlain, con los que Shakespeare tenía una participación financiera, lo desmantelaron haz por haz en secreto, transportándolo sobre el río Thames, y reconstruyéndolo en la orilla sur como The Globe. Se inauguró en 1599, el año en que se cree que Shakespeare terminó de escribir “Enrique V.”

Todas las obras de Shakespeare a partir de entonces fueron escritas con el teatro The Globe en mente, para que, como hoy, las actuaciones resuenen mejor en ese espacio. Funcionó de manera brillante, y el teatro y su negocio sobrevivieron a la plaga bubónica que asoló Londres, cerrando sus puertas en 1603 y 1606. La estructura original se incendió en 1613 después de una explosión durante una actuación de Enrique VIII, pero fue reconstruida de inmediato, y reabrió sus puertas en 1614. Al igual que la catedral medieval de San Pablo, que fue reconstruido a principios del siglo XVIII después del Gran Incendio de Londres, luego reparado nuevamente después de ser bombardeado durante el ataque, The Globe se ha reanimado y reinventado a través de los siglos.

La forma en que funciona el Globe moderno, o antes de que la cuarentena cerrara sus puertas, emula deliberadamente sus iteraciones de 1599 y 1614. Está construido como un estadio, con un pequeño techo alrededor de las paredes pero sin techo que cubra el medio, un desafío para los actores que, a diferencia de los teatros interiores, siempre pueden ver al público. Esto, además de la proximidad física de los jugadores con el público, muchos de los cuales, los “merodeadores”, observan parados en el patio apoyados contra el escenario, fomenta un nivel de intimidad pública con extraños que ahora es imposible. Una línea perfectamente entregada en el lugar correcto es como golpear una trampa: reverbera, acumula poder en el espacio similar a un tambor y golpea con más fuerza para la cercanía de la congregación al hablante.

Como era el caso en la época de Shakespeare, cuando el mismo bardo lideraba el cargo, la innovación y la reinvención se celebran en The Globe. Las estaciones examinan temas como el movimiento MeToo, y el teatro promueve, y practica, el reparto ciego de género, raza y discapacidad. La compañía produce talleres y recursos sobre temas, desde la intimidad entre personas del mismo sexo en Shakespeare, hasta prácticas originales en The Globe, podcasts y música de The Sam Wanamaker Playhouse, el teatro del siglo XVII que se agregó en 2014. Como su predecesor isabelino, The Globe se ha convertido en un centro comunitario, asumiendo aprendices locales e iniciando carreras en las artes que van mucho más allá de la actuación.

Para todos los teatros, y especialmente las asociaciones elitistas de Shakespeare, hay poca ceremonia sobre asistir a una obra de teatro en The Globe. Al igual que en la época isabelina, los precios de los boletos varían, pero comienzan desde US$ 6 en el patio de pie. La experiencia moderna está un poco más desinfectada en un sentido literal, aunque ahora también se siente relativa, pero de pie dentro de sus paredes, no es difícil imaginar el piso del patio del siglo XVII cubierto de barro, costras de pasteles y corazones de manzana. Es solo un pequeño salto mental de allí a una ciudad moderna temprana que disfrutó del hostigamiento de osos y ejecuciones públicas, algunas actividades las cuales tuvieron lugar en la Torre de Londres, accesible a menos de un kilómetro río arriba a través de Traitor’s Gate, si fueras uno de los desafortunados condenados.

La ambición de actualizar y reinventar las obras de teatro más eminentes en inglés, en un entorno que transporta audiencias a través del tiempo, fue extraordinario de realizar y creó una sección transversal casi única de arte, turismo e historia viva. La pérdida de todos los teatros y los trabajos y medios de vida que los acompañan es una tragedia. Pero perder The Globe no sería solo una baja para el arte. Sería el abandono de uno de los habitantes más queridos y longevos de Londres.