Cómo un síndrome similar al de Kawasaki dejó a este niño de seis años luchando por su vida conectado a un respirador

¿Cómo se manifiesta el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico? 0:46

(CNN) — “Los doctores estaban impactados. Dijeron que nunca habían visto algo así”, dice Valentina Vigilante al recordar el terrorífico día en que su hijo de seis años, Nicolò, fue rápidamente ingresado en cuidados intensivos en Bérgamo, en el norte de Italia, mientras luchaba por respirar.

“Temí que fuera a morir. Entonces intubaron a mi hijo”, cuenta.

Este fue el momento en que los médicos finalmente diagnosticaron a Nicolò con una rara condición conocida como síndrome inflamatorio multisistémico en niños o MIS-C.

El Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) están emitiendo alertas a los pediatras para que estén atentos a los casos. Aunque no todos los niños afectados por el síndrome dan positivo al coronavirus, los CDC y médicos en Gran Bretaña creen que surge como resultado de la respuesta de los niños a la infección de covid-19.

Así vivió una niña el síndrome inflamatorio multisistémico 3:54

Los padres también deben entender los riesgos, dice Vigilante, una enfermera de 35 años. “Debemos intercambiar información de lo que está sucediendo en nuestros países, porque mi pediatra no sabía ni lo que estaba sucediendo al principio”, opina.

LEE: La OMS dice que es “esencial” aprender más sobre el síndrome inflamatorio relacionado con el coronavirus en niños

“Hoy un niño no puede ser examinado fácilmente por el covid-19. No lo podía traer porque el consultorio del doctor estaba cerrado. Un doctor no podía venir a mi casa a tratarlo”, explica.

Vigilante, quien trabajaba en un hospital de Milán, en el norte de Italia, el epicentro de la pandemia en Europa, contrajo el coronavirus en marzo. Su esposo también. “Había estado trabajando hasta entonces, y comencé a tener dificultades para respirar”, recuerda.

Luego de que la pareja se recuperó, uno de sus dos hijos mellizos se enfermó y fue admitido en el hospital. Allí descubrieron que Nicolò había estado infectado con el coronavirus, pero no había mostrado ningún síntoma. Los médicos inicialmente creyeron que tenía la enfermedad de Kawasaki, una condición inflamatoria que suele afectar a las arterias principales y al corazón.

Mientras Nicolò luchaba por respirar, Vigilante rogó a los médicos que le hicieran una tomografía computarizada, que finalmente reveló que tenía MIS-C. “Lo estaba perdiendo. Seguían diciendo que tenía Kawasaki”, recuerda.

LEE: Casos de raro síndrome inflamatorio en niños aumentan en Italia con la pandemia de coronavirus

No pudo quedarse a pasar la noche con su hijo pequeño. “El hospital no permite que los padres se queden por el covid-19, así que tuve que calmarlo, ayudarlo a dormirse antes de irme”, explica.

“Le tuve que decir que iba a estar seguro. Mi hijo me rogaba que no me fuera, no quería que lo dejaran solo”, recuerda.

Peligro para los niños

El primer día de su tratamiento, Nicolò recibió inmunoglobulina, pero su condición se deterioró tanto que los médicos se vieron obligados a ponerlo en un respirador durante 24 horas. Después de esto fue tratado con la terapia estándar de Kawasaki – inmunoglobulina y aspirina – y debido a su diagnóstico de MIS-C, con cortisona.

El Dr. Lucio Verdoni, pediatra en el Hospital Juan XXIII de Bérgamo donde Nicolò fue tratado, dijo que en su experiencia tratar a los pacientes con esta terapia a menudo logra resultados rápidos: “Después de 24 horas, los pacientes bajo tratamiento ya estaban mejorando. No teníamos que hacer un segundo tratamiento luego de este”. Doctores en Reino Unido y en Estados Unidos han tenido un éxito similar con este cóctel de tratamiento.

Los CDC y médicos en Gran bretaña creen que el MIS-C es resultado de la reacción del cuerpo a la infección por covid-19. “No hay duda de que esta forma de Kawasaki está conectada con el covid-19”, explica Verdoni a CNN.

LEE: ¿Qué es la enfermedad de Kawasaki? Un raro síndrome en niños podría tener relación con covid-19

El peligro para los niños pequeños, según el Dr. Alberto Villani, presidente de la Asociación Nacional de Pediatras de Italia, es la dificultad en el diagnóstico del MIS-C, porque los síntomas pueden ser similares a los de los otras dos condiciones.

“Lo que está sucediendo ahora es que esta enfermedad crea una inflamación aguda. Tiene muchas similitudes con el síndrome de Kawasaki. Estos niños a menudo han tenido contacto con el covid-19 y se parece mucho al Kawasaki. Si un niño está muy enfermo, debe ser tratado de inmediato”, asegura.

Por suerte, Vigilante supo que su niño necesitaba ser tratado de manera urgente: “Afortunadamente soy enfermera y madre, y tengo ojo para reconocer que algo anda mal”, explica.

“El síndrome de Kawasaki no es tan serio, pero el covid-19 provoca este tipo de Kawasaki, y yo sé que es peor porque lo viví”, afirma.

Nicolò volvió a casa la semana pasada luego de estar 18 días internado en el hospital. Finalmente el niño pequeño pudo jugar de nuevo con su hermano mellizo, Massimo.