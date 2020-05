Dani Martín: Quien es capaz de escuchar todo tipo de música “se enriquece más que el que solo escucha un género”

Dani Martín pide quedarse en casa 1:34

Nota del editor: Escucha Zona Pop CNN en Apple Podcasts o en Spotify, suscríbete y comparte con tus amigos.

(CNN Español) – El cantautor español Dani Martín lanzó el abril “Los Huesos”, un tema en colaboración con Juanes, y con el cual quiere mandarle un mensaje a los amargados.

“Ven pa’ darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te calienten los huesos”, dice el coro del tema que nació hace 2 años en la casa de Juanes en Miami, uno o dos días después de una cena en el hogar de Afo Verde, el presidente de Sony Music, la disquera de Martín.

“Se trata de eso, de alegrar el alma a la gente y de que la gente sienta esas herramientas maravillosas que tenemos para lanzarse a los amargados”, dijo Dani Martín en entrevista desde la cuarentena en España.

El tema, compuesto por Martín junto a Ricky y Mau Montaner, Rafael Arcaute (el productor del nuevo disco del español), Juanes, Tainy y Camilo Echeverry, se creó de una manera poco convencional, al menos para el cantante.

“Empezábamos a tirar frases, empezamos a tirar melodías. Yo nunca, jamás, había compuesto así. Siempre había compuesto con una persona o yo solo con mi guitarra. Y la verdad que fue un ejercicio de creatividad precioso, súper espontáneo. Y la pasamos muy bien. Ahí nació Los Huesos. Nació entre siete personas, cada uno lanzando lo que mejor le salía”, recuerda Martín.

Y aunque la canción se cantó por primera vez ahí, en la casa de Juanes, pasaron dos años para que Martín ‘la vistiera’, o como él dice, “hacerle un traje a mi medida”.

“Los Huesos” es el tercer sencillo de “Lo que me dé la gana”, su cuarto álbum de estudio, uno que como su título indica, ha hecho con el lo que ha querido.

“La ironía es una de las de las cosas que más me ha acompañado a la hora de escribir este disco. También muchos dobles sentidos. Hay baladas súper del corazón. Hay hip hop, hay rumbas, hay pop muy mi estilo medios tiempos. Hay un cabaret. Hay de todo. Para mí es como el disco donde me he dado el permiso que convivan todos esos géneros y ritmos y maneras que me encantan y de los que he sido fanático toda mi vida. Siempre me ha gustado Mano Negra, Manu Chao, Luis Miguel… Me gusta todo tipo de música. Creo que el que es capaz de escuchar todo tipo de música se enriquece más que el que solo escucha un género”, dice el cantante.

Como gran parte del mundo, Martín ha “paralizado” varios de sus planes de 2020 a consecuencia del coronavirus, entre esos la publicación del álbum.

El disco, que está listo desde septiembre de 2019, aún no tiene fecha de lanzamiento oficial porque el cantante lo quiere hacer con ‘bombos y platillos’.

Sin embargo, sí se conoce los formatos físicos con el que contará, entre ellos un vinilo con un arte diseñado por Boa Mistura, el colectivo detrás del diseño de “Nuclear” del cantautor español Leiva, un disco que fue nominado en 2019, entre otras categorías, al Latin Grammy por mejor diseño de empaque.

“Tendremos un vinilo que va a estar terminado con el último de los detalles para que tengas una cosa única, con una cover supermortal. Un colectivo de artistas que se llama Boa Mistura y Bego Martín ha ilustrado cada una de las letras con un dibujo mostrando lo que le hacía sentir cada canción. Hay un libro de más de 90 páginas escrito a mano por mí, contando lo que he ido sintiendo desde que empecé a componer hasta el final de la grabación de este disco”, dice Martín.

“Hay un montón de sorpresas en forma de rarezas. Hay sorpresas que podrán encontrar unos y otros otras. Hay de todo. Es como un pequeño tesoro donde van a poder encontrar todo el amor que le tengo a mi profesión y todo lo que hemos hecho para que una vez más, cuando alguien acuda a la tienda y se lleve eso, que no es un disco, es mucho más… una cosa especial para recordar toda la vida”, agrega el cantante.

Martín se encuentra actualmente en España, uno de los países europeos más afectados por la crisis del coronavirus. El cantante fue parte de una iniciativa para ofrecer un concierto virtual al personal de salud del Hospital Universitario La Paz de Madrid y también se unió a Diego Torres para la versión 2020 del éxito “Color Esperanza”, cuyos ingresos serán destinados a la lucha contra el covid-19.

“Estamos viviendo en mi país y en todo, en todo el planeta estamos viviendo algo diferente, algo raro, algo doloroso y algo que nos que nos ha descolocado a todos”, dice el cantante.

“Ojalá que seamos capaces de hacernos cargo de todo esto y valorar lo que es estar cenando con unos amigos, darnos un abrazo y olvidemos los celulares un poco. Yo vengo diciendo que para mí toda esta situación nos agarró como manejando el carro a 200 kilómetros por hora y mandando WhatsApps”, agrega Martín.

Escucha la entrevista completa con Dani Martín en nuestro feed del podcast o suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, o en tu plataforma predilecta.