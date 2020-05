Human Rights Watch: Venezuela necesita ayuda humanitaria contra el virus

Zonas rurales en Venezuela sufren lo peor de dos crisis 2:25

(CNN Español) — Para Human Rights Watch (HRW) y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, Venezuela necesita con urgencia ayuda humanitaria para afrontar la pandemia de coronavirus.



Según un informe publicado este martes, la falta de preparación del sistema de salud venezolano, “podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad”.

El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro había confirmado hasta el lunes 1.177 casos de covid-19 y 10 muertos, aunque según el reporte la cifra “seguramente” es mucho mayor y se extenderá con rapidez debido a diversos factores como poca cantidad de pruebas, falta de transparencia, hacinamiento en cárceles, problemas para acceder al agua y el flujo migratorio, tanto para los que entran como los que salen del país.

El informe hace un llamado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres y a Mark Lowcock, coordinador de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas a asumir el liderazgo sobre este tema.

También solicita que los miembros del Grupo de Lima, el gobierno de EE.UU. y la Unión Europea ejerzan presión sobre las autoridades venezolanas, “para que permitan de inmediato la llegada de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, orientada a prevenir una propagación catastrófica de covid-19 en ese país”.

“Para contribuir a una respuesta efectiva al covid-19 en Venezuela, los gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU que aseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica”, cita el informe de José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Para tratar de contener el avance del virus, Maduro decretó desde el 13 de marzo el “estado de alarma” que incluye entre otras medidas, una cuarentena social.

El gobierno de Venezuela todavía no ha reaccionado a este informe en particular. En ocasiones anteriores ha defendido la cantidad de pruebas que realiza, así como también las medidas aplicadas. CNN se comunicó con el Ministerio de Comunicación e Información para conocer su reacción a este informe pero, hasta el momento, no se ha obtenido respuesta.

