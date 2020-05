La familia de George Floyd dice que cuatro policías involucrados en su muerte deberían ser acusados de asesinato

(CNN) — La familia de George Floyd, un hombre negro que murió después de declarar que no podía respirar mientras un agente de Policía lo sostenía con una rodilla en el cuello, dice que quieren que los cuatro policías de Minneapolis involucrados sean acusados de asesinato.

“Se suponía que debían estar allí para servir y proteger y no vi a ninguno de ellos levantar un dedo para hacer algo para ayudar mientras él rogaba por su vida. Ninguno de ellos intentó hacer nada para ayudarlo”, dijo Tera Brown, prima de Floyd, a Don Lemon de CNN.

En una emotiva entrevista este martes por la noche, Brown y los dos hermanos de Floyd levantaron su foto y hablaron de un hombre que “no lastimó a nadie” y que describieron como un “gigante amable”.

“Conocer a mi hermano es amar a mi hermano”, dijo Philonise Floyd. “Podrían haberle disparado con un teaser; podrían haberle disparado gas pimienta. En cambio, le pusieron la rodilla en el cuello y simplemente se sentaron sobre él y no pararon”.

“Lo trataron peor que a los animales”, dijo.

Cuatro agentes involucrados fueron despedidos este martes, dijo el Departamento de Policía, y las autoridades estatales y federales están investigando el caso.

La policía de Minneapolis dijo que los agentes respondían a una supuesta falsificación el lunes por la noche y que una persona que más tarde describió como el sospechoso estaba sentado en un automóvil. Encontraron a Floyd, quien en ese momento estaba dentro de un automóvil y la Policía dijo que “se resistió físicamente” después de que salió del auto. Los agentes esposaron a Floyd, quien, según la Policía, “parecía estar sufriendo problemas médicos”. Fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto, dijo la Policía.

El video captado por transeúntes en la escena del arresto muestra a un agente con la rodilla presionada contra el cuello del hombre de 46 años, esposado en el pavimento, quejándose de que su cuerpo le dolía y no podía respirar. Dos agentes manejaron al hombre tirado en el suelo mientras que otro que estaba cerca miraba a los transeúntes mientras el tráfico pasaba.

El video de vigilancia obtenido de un restaurante cercano mostró el primer punto de contacto que la Policía tuvo con el hombre. Un agente escolta a Floyd, que está esposado, fuera de un automóvil y Floyd se sienta en la acera. Momentos después, el agente y otro acompañante de Floyd se alejan, aún con las manos detrás de la espalda.

El hermano de George, Rodney Floyd, le dijo a CBS que no creía que George se resistiera al arresto.

Despiden a policías por la muerte de un hombre negro 1:24

“Tienes ojos. Yo tengo ojos. Puedes ver lo que viste”, dijo Rodney Floyd en una entrevista a “This Morning” de CBS que se transmitió el miércoles. “Y vi, y la nación vio … y cada persona negra vio lo mismo, porque no le sucede a nadie más”.

La Federación de Agentes de Policía de Minneapolis dijo en un comunicado que los agentes estaban cooperando en la investigación e instó a que “ahora no es el momento de apresurarse (a hacer un juicio)”, mientras se examinan las acciones de los agentes.

“Deben ser acusados de asesinato porque lo que hicieron fue asesinato”, le dijo Brown a CNN. “Y casi todo el mundo ha sido testigo de eso porque alguien tuvo la gentileza de grabarlo”.

La hermana de George Floyd, Bridgett Floyd, le dijo a ABC el miércoles que también quiere que arresten a los policías.

Los despidos de los agentes “definitivamente no son justicia suficiente para mí y mi familia”, le dijo a “Good Morning America”.

“Siento que esos tipos necesitan ser encarcelados. Asesinaron a mi hermano”.

Un día después de la muerte de George Floyd, cientos se reunieron en la misma intersección donde Floyd fue inmovilizado y luego marcharon a un recinto policial para protestar por su muerte.

Los manifestantes corearon “Sin justicia, sin paz” y “no puedo respirar”.

Algunos manifestantes llevaron un carrito de compras lleno de rocas a las afueras del recinto y lo arrojaron al suelo para que la gente las arrojara”, informó un equipo de CNN. La policía roció gases lacrimógenos para dispersar a la multitud después de que algunas personas se rebelaran, dijo un portavoz del Departamento de Policía.

“No puedo respirar”

El video del encuentro de Floyd con la Policía que ha circulado en las redes sociales muestra a un agente de Policía con la rodilla sobre Floyd para mantenerlo en el suelo. “Por favor, no puedo respirar”, dice el hombre, protestando durante varios minutos antes de quedarse en silencio. Los espectadores instan al policía a liberar al hombre.

La técnica está en contra de las regulaciones del Departamento, dijo este martes el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. aseguró que el agente no tenía motivos para emplear esta técnica.

“La técnica que se utilizó no está permitida; no es una técnica en la que nuestros agentes reciban capacitación”, dijo. “Y nuestro jefe ha sido muy claro en esto. No hay razón para aplicar ese tipo de presión con una rodilla en el cuello de alguien”.

En el video, la pierna del policía permanece encima de Floyd durante varios minutos, incluso cuando el hombre está pidiendo ayuda.

“Me duele el estómago”, se puede escuchar a Floyd diciéndole al agente. “Me duele el cuello. Todo me duele”.

En un momento el hombre dijo: “Dame un poco de agua o algo. Por favor. Por favor”.

Al final del video, Floyd se ve inmóvil, con los ojos cerrados, tumbado en la acera.

El incidente recuerda la muerte en 2014 de Eric Garner, quien también pronunció las palabras “No puedo respirar” mientras un agente de la Policía de Nueva York lo estaba agarrando por el cuello. Desde la muerte de Garner, la frase se ha convertido en un grito de guerra en todo el movimiento Black Lives Matter.

Despiden a policía acusado de causar la muerte de Garner 4:20

Ese agente involucrado en la muerte de Garner nunca enfrentó cargos. Fue despedido en 2019 después de ser declarado culpable en un juicio disciplinario por usar un estrangulador en Garner y luego demandó a la ciudad por su despido.

La causa y la forma de muerte de Floyd sigue pendiente y está siendo investigada por la Policía local, estatal y federal, dijo la Oficina del médico forense del condado de Hennepin en un comunicado.

El alcalde Frey ofreció sus condolencias a la familia de Floyd este martes, y agregó que lo que el video muestra estaba “completamente mal”.

“Durante cinco minutos, vimos como un agente blanco presionó su rodilla contra el cuello de un hombre negro”, dijo Frey en una conferencia de prensa.

“Cuando escuchas a alguien pidiendo ayuda, se supone que debes ayudar. Este agente fracasó en el sentido humano más básico. Lo que sucedió en Chicago y en la 38 esta última noche es simplemente horrible. Fue traumático y sirve como un claro recordatorio de cuán lejos tenemos que ir”.

“Ser negro en Estados Unidos“, no debería ser “una sentencia de muerte”, agregó.

El FBI está investigando

La Oficina Federal de Investigaciones ha abierto una investigación sobre la muerte de Floyd, que se centrará en si los agentes del Departamento de Policía de Minneapolis involucrados “privaron deliberadamente (a Floyd) de un derecho o privilegio protegido por la Constitución o las leyes de Estados Unidos”, dice un comunicado de la División del FBI de Minneapolis.

El FBI dijo que presentará sus hallazgos a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota para considerar posibles cargos federales.

La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota está llevando a cabo su propia investigación sobre posibles violaciones de los estatutos de Minnesota, dijo el FBI.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar, de Minnesota, le dijo a Chris Cuomo de CNN después del incidente, que “para mí, esta evidencia solo está pidiendo algún tipo de cargo”.

“Sé que los agentes, incluso en mi estado, miran ese (incidente) y piensan que eso está mal. Eso no puede suceder. Y ese tipo de mensaje debe ser enviado a la comunidad negra, desde la comunidad de justicia”.

— Omar Jiménez de CNN, Brad Parks, Gregory Lemos, Josh Campbell, Kevin Bohn, Ray Sánchez, Joe Sutton, Chris Boyette y Artemis Moshtaghian contribuyeron a este informe.