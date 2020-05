Juez en caso de violación es retirado del cargo después de preguntarle a la presunta víctima si ‘cerró las piernas’

El juez John F.Russo compareció previamente para una audiencia disciplinaria ante la Corte Suprema de Nueva Jersey el 9 de julio de 2019 en Trenton, N.J.

(CNN) — Un juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey fue destituido de su cargo después de varios reclamos de mala conducta, incluso porque le preguntó a una presunta víctima de violación cómo intentó detener un ataque.

El juez John F. Russo Jr. recibió la orden de destitución de su cargo por parte de la Corte Suprema de Nueva Jersey, según indicó el presidente del Tribunal Supremo, Stuart Rabner, en un dictamen judicial presentado el 26 de mayo. La remoción es efectiva de inmediato y veta de manera permanente a Russo (quien sirvió en el condado de Ocean) de tener una oficina judicial en Nueva Jersey, según la orden.

La destitución se produce después de que el Comité Asesor sobre Conducta Judicial de la Corte Suprema de Nueva Jersey presentó una queja en agosto de 2018, según el dictamen. La queja alega cuatro cargos de mala conducta tanto en la sala del tribunal como pidiendo favores personales a personal del tribunal.

En uno de los reclamos de mala conducta, la queja dice que Russo le preguntó a una mujer sobre cómo intentó detener una presunta agresión sexual, incluso si “trató de” bloquear [sus] partes del cuerpo “o” cerrar las piernas”, después de que ella describió completamente sus acusaciones de agresión ante el tribunal.

“Su conducta violó la confianza del público”, afirmó Rabner en la misiva. “Su patrón de mala conducta y comportamiento poco ético no solo socava la integridad de los diferentes procedimientos judiciales sino que también perjudica su integridad y la del poder judicial. Su conducta general refleja una falta de probidad y aptitud para servir como juez”.

CNN se ha comunicado con el abogado de Russo para que haga comentarios y no ha recibido respuesta.

Según la orden, Russo “afirmó que estaba tratando de ayudar a un ‘desmoralizado’ testigo en contrainterrogatorio para hacer que vuelva a participar en la audiencia”.

En el concepto del tribunal, Rabner respondió a esta afirmación diciendo que no solo el testigo declaró claramente, sino que las “preguntas groseras” de Russo no eran relevantes. En general, dijo Rabner, los comentarios de Russo después de la audiencia no fueron “apropiados ni de buen gusto”.

En respuesta a otro recuento en el dictamen, Rabner reveló que Russo tuvo un intercambio telefónico de nueve minutos frente a un tribunal lleno de gente con una mujer acusada de un caso de paternidad. Llamó a la mujer, que perdió su cita en la corte.

Cuando la mujer volvió a llamar, la llamada fue dirigida a la sala del tribunal de Russo. La mujer le comentó a Russo que no asistió porque estaba “muy asustada”, decía el informe. El juez luego solicitó su dirección para enviarle una orden de paternidad, pero la mujer no quiso dar su dirección porque temía por la seguridad de sus hijos. En cambio, pidió que se lo enviaran a su abogado, según la denuncia.

En respuesta, Russo supuestamente dijo: “la va a encontrar, señora. La vamos a encontrar”.

En el dictamen Rabner describió los comentarios de Russo como “perturbadores” y “reflexionaron mal sobre su temperamento”.

Los otros cargos se refieren a que Russo solicitó un tratamiento preferencial para programar el caso de custodia de su hijo. También se negó a retirarse del caso de manutención conyugal de un compañero de clase de secundaria, según el concepto emitido.

El tribunal asegura que consideraron los factores atenuantes al tratar la remoción de Russo, incluido “un expediente disciplinario limpio” y el demandado expresando remordimiento.

Russo se convirtió en abogado en 1997, donde se desempeñó como asistente legal en el Tribunal Superior antes de ingresar a la práctica privada, según la el dictamen. Tenía seis años de experiencia como juez de derecho administrativo antes de ser nombrado para el Tribunal Superior en diciembre de 2015, dijo. Después de ser nombrado, recibió capacitación formal para trabajar en la división familiar. Más tarde recibió capacitación relacionada con la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, según el concepto.

Rabner afirmó que los múltiples actos de mala conducta de Russo tienen “consecuencias duraderas”.