OPINIÓN | Coronavirus: El inesperado efecto secundario del covid-19

Nota del editor: H. Gilbert Welch es internista general en el Centro de Cirugía y Salud Pública del Brigham and Women’s Hospital y autor de “Less Medicine, More Health”. Vinay Prasad es oncólogo, profesor asociado de medicina en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon y autor de “Malignant: How Bad Policy and Bad Medicine Harm People With Cancer”. Las opiniones expresadas en este comentario son propias de los autores; Ver más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN) — La preocupación era que el covid-19 abrumaría el sistema de atención médica con pacientes. Si bien eso ha sucedido en algunas zonas críticas, la imagen más amplia muestra todo lo contrario: el covid-19 ha privado al sistema de pacientes.

Seguro que algunos de estos posibles pacientes se han perjudicado: al haber evitado o al habérseles dicho que no se sometieran a intervenciones que les hubieran ayudado a vivir más tiempo y/o a vivir mejor. Para otros, la demora puede no afectar; estarán igualmente bien con la intervención en una fecha posterior. Pero es importante considerar otro posible resultado: algunos mejoran con menos atención médica.

Nadie tiene datos nacionales todavía, pero el giro de los eventos es notable.

A mediados de marzo, los hospitales comenzaron a cancelar las cirugías electivas tanto para proteger a los pacientes como para tener la capacidad en caso de aumento, siguiendo las instrucciones del Colegio Estadounidense de Cirujanos. Esto no solo detuvo las cirugías de hernia y los reemplazos de articulaciones, sino también las cirugías para cánceres de bajo riesgo, específicamente, cáncer de mama y próstata en etapa temprana.

Luego, la atención de emergencia se desplomó inesperadamente. Salas de emergencia en Boston, Detroit y Minneapolis/St. Paul vieron una caída sustancial en el volumen, y los médicos de emergencias están experimentando recortes tanto en sus horas como en sus salarios. La disminución en el volumen no parece limitarse a menos lesiones leves y enfermedades autolimitadas, también incluye menos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Pero el impacto del covid-19 va mucho más allá del hospital e incluye todos los encuentros entre médico y paciente. A pesar de la llegada de la telesalud, las prácticas de atención primaria están viendo menos pacientes y despidiendo personal. La Academia Estadounidense de Médicos de Familia estima que alrededor del 40% de las clínicas de medicina familiar están en riesgo de cerrar a fines de junio, más del doble de la cantidad de condados de EE.UU. con un déficit significativo en los proveedores de atención médica a fines de marzo.

Al haber menos visitas ambulatorias, se espera un efecto posterior: menos pruebas de laboratorio y radiografías. Esto limita los esfuerzos para encontrar la enfermedad temprano en individuos asintomáticos. En particular, la detección del cáncer se ha cerrado de manera efectiva.

¿Qué podemos aprender de esta interrupción cataclísmica en la intervención médica?

Investigaciones anteriores sobre los efectos globales de las huelgas médicas sugieren que la mortalidad general se mantiene estable o, de hecho, disminuye. Claramente, será importante estudiar cuidadosamente las tendencias de mortalidad en 2020 y separar las muertes relacionadas con covid de otras causas de muerte. Será igualmente importante distinguir a los ricos de los pobres: podemos encontrar que la interrupción de la atención médica disminuye la mortalidad entre los ricos, pero aumenta la mortalidad entre los pobres.

Si bien el análisis de la mortalidad general es importante, también se analizan temas más detallados. La interrupción en las cirugías electivas debería llevarnos a reevaluar la necesidad de esas cirugías y sus riesgos asociados. Hay oportunidades para observar detalles aún más finos: en nuestros hospitales (Brigham y OHSU), por ejemplo, a las mujeres con cáncer de seno en etapa temprana se les retrasa la cirugía y, en cambio, se les está iniciando la terapia hormonal. Tal vez aprendamos que algunas mujeres no necesitan cirugía.

Suspender la detección del cáncer es otra área importante para estudiar. Hay pocas dudas, por ejemplo, de que la disminución en la mamografía conducirá a un menor número de cánceres de seno diagnosticados. ¿Pero es eso algo malo o bueno?

Una oportunidad es estudiar lo que sucede con las estadísticas de cáncer de EE.UU. cuando se reanuda la detección. Una de dos observaciones son posibles. Las tasas de cáncer de mama podrían ponerse al día: lo que significa que el déficit de cánceres durante la pandemia se igualaría con un exceso de cánceres en los años siguientes. En otras palabras, todos los cánceres que no se detectaron en los pacientes durante la pandemia eventualmente se detectarían. La alternativa sería que los diagnósticos de cáncer de seno nunca se pongan al día.

Hace algunos años, los investigadores observaron este fenómeno en Noruega. Las mujeres, de 50 a 64 años, que se sometieron a tres mamografías durante seis años tuvieron más cánceres de seno invasivos encontrados en comparación con mujeres similares que tuvieron una sola mamografía al final de los seis años. La mamografía retrasada condujo a menos diagnósticos de cáncer de seno y el déficit nunca se recuperó, a pesar de una mamografía al final de seis años. Estos hallazgos sugieren que algunos cánceres pequeños regresan solos. ¿Podría estar sucediendo esto ahora durante la pandemia de covid-19?

La disminución del ataque cardíaco y los accidentes cerebrovasculares plantea preguntas igualmente importantes en las enfermedades cardiovasculares. Algunos pacientes pueden haber sido reacios a ir al hospital y sufrieron, tal vez incluso murieron, en casa. Sin embargo, lo que “cuenta” como un ataque al corazón o un derrame cerebral se ha expandido con los años. Una explicación alternativa puede ser que los médicos ya no diagnostican a pacientes con anomalías cardíacas o neurológicas muy leves. Quizás lo que se está perdiendo son eventos menores e indoloros para los que no se necesita tratamiento, o incluso nocivos.

También es posible que haya realmente menos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en este momento. El esmog está desapareciendo en Los Ángeles y en la India, la gente puede ver el Himalaya desde kilómetros de distancia por primera vez en 30 años. La contaminación del aire se ha relacionado constantemente con los ataques al corazón. Y “refugiarse” ha significado reducir la velocidad para muchos. ¿Un mejor aire y estilo de vida ha ayudado a nuestros corazones?

Después del covid-19, si nos atrevemos a imaginar el día, será importante preguntar quién fue perjudicado por la atención médica retrasada y perdida. Pero las severas tensiones financieras en las personas y los presupuestos públicos hacen que sea igualmente esencial preguntar quién se benefició al evitar intervenciones sin efecto curativo.

Pero no encontraremos los beneficios a menos que los busquemos. Necesitamos investigadores médicos dispuestos a hacer preguntas difíciles sobre los servicios que prestan, preguntas que pueden amenazar sus propios intereses profesionales o financieros.

Covid-19 ofrece una oportunidad única en la vida para estudiar lo que sucede cuando la máquina de atención médica bien engrasada cambia de volumen alto a bajo para enfocarse en pacientes con enfermedades severas. Será cómodo para los investigadores médicos estudiar lo que se perdió. Será valiente para ellos estudiar lo que se ganó.