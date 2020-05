Liberan a equipo de CNN que fue arrestado mientras cubría las protestas de Minneapolis

Liberan al equipo de CNN arrestado por la policía

(CNN) — El corresponsal de CNN Omar Jiménez y su equipo han sido liberados después de haber sido arrestados por la policía este viernes por la mañana mientras daba un informe televisivo en vivo en Minneapolis, donde el equipo cubría las protestas en curso por la muerte de George Floyd.

El equipo fue liberado de las instalaciones de Seguridad Pública del Condado de Hennepin en el centro de Minneapolis.

El equipo fue esposado y detenido cuando Jiménez daba un informe en vivo en una calle de Minneapolis poco después de las 5 a.m. CT (6 a.m. ET).

La policía le dijo al equipo que estaban detenidos porque se les dijo que se cambiaran de lugar, y no lo hicieron, según afirmó un miembro del equipo de CNN a la cadena.

“Un periodista de CNN y su equipo de producción fueron arrestados esta mañana en Minneapolis por hacer su trabajo, a pesar de identificarse, una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda. Las autoridades de Minnesota, incluido el Gobernador, deben liberar a los tres empleados de CNN de inmediato”, dijo CNN en un comunicado.

Los policías se acercaron al equipo mientras iban a arrestar a un manifestante detrás de ellos.

Se podía ver a Jiménez sosteniendo su insignia de CNN mientras informaba, identificándose como reportero y diciéndoles a los agentes que el equipo se movería a dónde los policías los necesitaran. Un agente lo agarró del brazo mientras Jiménez hablaba, luego lo esposó.

“Podemos regresar a donde quieras. Estamos al aire aquí ahora … Ponnos de nuevo donde nos quieras. Nos estamos apartando de tu camino, donde quieras que salgamos, nos quitaremos de tu camino”, dijo Jiménez antes de que se lo llevaran.

“Estábamos saliendo de tu camino cuando avanzaste por la intersección”, dijo Jiménez.

Josh Campell, de CNN, que también estaba en el área pero que no estaba de pie junto al equipo al aire, dijo que la policía se acercó a él también, pero le permitió permanecer allí.

“Me identifiqué… dijeron: ‘Está bien, se te permite estar en el área'”, contó Campbell, que es blanco. “Me trataron de manera muy diferente a (Jiménez)”.

Jiménez y el equipo habían estado informando desde el sitio, cerca de un recinto del Departamento de Policía de la ciudad, que los manifestantes habían quemado y los agentes habían abandonado durante la noche. Alrededor de una cuadra de distancia, un incendio ardía en un edificio diferente de cuatro pisos que había contenido restaurantes.

Más de 100 policías estatales con armadura y equipo antidisturbios llegaron y se alinearon cerca del área donde estaba el equipo de CNN, cerca del edificio del recinto en East Lake Street.

Después de que el camarógrafo fue arrestado, su cámara fue puesta en el suelo y continuó transmitiendo imágenes en vivo.

El presidente de CNN, Jeff Zucker, habló con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el viernes por la mañana, luego del arresto del equipo de CNN en Minneapolis,

Walz dijo que “se disculpa profundamente” por lo sucedido y dijo que estaba trabajando para que el equipo de CNN fuera liberado de inmediato.

Walz describió los arrestos como “inaceptables”, dijo que el equipo de CNN claramente tiene derecho a estar allí, y dijo que quiere que los medios estén en Minnesota para cubrir las protestas.

El reportero de CNN Omár Jiménez, quien fue liberado de la custodia después de ser arrestado mientras trabajaba cubriendo las protestas en Minneapolis, dijo que le reconfortaba el hecho de que al menos la gente podía ver lo que estaba sucediendo.

“Eso me dio un poco de consuelo, el saber que ustedes vieron lo que estaba sucediendo, yo estaba viviendo lo que estaba sucediendo y el país estaba viendo lo que sucedía en tiempo real ante sus ojos”.

“Mientras nos alejábamos, y estabas observando todo el vecindario que había sido diezmado por la pasión de los manifestantes y desafortunadamente algunos de los disturbios y saqueos que habíamos visto, se me pasó por la mente que, ¿qué está pasando realmente aquí?”, dijo Jiménez.

Un reportero negro de origen latino de CNN fue arrestado; su compañero blanco, no

El periodista de CNN Josh Campbell también está en el terreno en Minneapolis, cerca de donde el periodista de CNN Omar Jiménez y su equipo fueron arrestados por agentes esta mañana. Desde entonces han sido liberados.

Hablando con Campbell antes, el presentador de CNN John Berman señaló que Jiménez es negro y latino, y Campbell es blanco, aunque dijo que no sabía si la raza fue un factor en el arresto de Jiménez.

Campbell dijo que fue “tratado de manera muy diferente”. Esto es lo que le dijo a Berman:

“Me trataron de manera muy diferente a [Omar Jiménez, corresponsal de CNN]. Estoy sentado aquí hablando con la Guardia Nacional, hablando con la policía. Me están pidiendo cortésmente que me cambie de lugar aquí y allá. Un par de veces me he acercado más de lo que quisieran. Pidieron cortésmente que retrocediera. No sacaron las esposas. Es muy diferente a lo que experimentó Omar”.

La Patrulla Estatal de Minnesota emitió esta declaración en Twitter: “En la tarea de despejar las calles y restablecer el orden en Lake Street y Snelling Avenue, cuatro personas fueron arrestadas por agentes de la Patrulla Estatal, incluidos tres miembros de un equipo de CNN. Los tres fueron liberados una vez se confirmó que eran miembros de los medios de comunicación”.

La transmisión de CNN muestra que Jiménez enseña claramente su insignia de CNN antes de que fuera detenido.