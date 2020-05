Arrestar a periodistas en una protesta es una afrenta a la Primera Enmienda

Liberan al equipo de CNN arrestado por la policía

Nueva York (CNN Business) — Cuando un periodista es arrestado en una protesta, también se arresta la recolección libre y justa de las noticias.

Esa es una de las razones por las cuales estas infracciones a la libertad de prensa son relativamente raras en Estados Unidos, y por qué el breve arresto del viernes de un equipo de CNN en Minneapolis fue tan atroz.

“La policía no puede evitar que los periodistas cubran las protestas si los periodistas están en un lugar donde el público está permitido, y no interrumpen ni interfieren con la aplicación de la ley. Simplemente estar cerca de una protesta u otro evento de interés periodístico no es un delito”, afirma el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa en su guía para cubrir las protestas.

El video en vivo del corresponsal Omar Jiménez y el equipo de CNN mostró que no estaban interfiriendo con la policía.

Cuando una falange de agentes se acercó a su ubicación de tiro en vivo, a Jiménez se le escucha claramente decir: “Podemos regresar a donde quieras … Nos estamos apartando de tu camino … A donde nos quieras, iremos”.

A pesar de esto, Jiménez fue detenido junto con el productor Bill Kirkos y el fotoperiodista Leonel Méndez.

La guía del Comité de Reporteros afirma que “la policía no puede arrestar a periodistas en represalia por cobertura negativa o para evitar informar sobre una manifestación pública”.

Pero para muchos espectadores que vieron el arresto en vivo, eso es exactamente lo que parecía.

Los abogados y ejecutivos de CNN trabajaron de inmediato para asegurar su liberación. El presidente de CNN Worldwide contactó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien se disculpó por la infracción y asumió la responsabilidad. El equipo fue liberado aproximadamente una hora después de su detención.

El episodio del viernes por la mañana tuvo algunos ecos del caso de Ferguson, Missouri, donde numerosos periodistas fueron detenidos mientras cubrían protestas en 2014.

En ese momento, la Sociedad Estadounidense de Editores de Noticias lo calificó como un “esfuerzo de arriba hacia abajo para restringir” los derechos de la Primera Enmienda. “Por cada periodista que arrestan, cada imagen que bloquean, cada ciudadano que censuran, otro más escribirá, fotografiará y hablará”, dijo el grupo.

En una de sus declaraciones públicas sobre los disturbios, el presidente Barack Obama reafirmó su apoyo a los periodistas en el terreno. “Nuestros derechos constitucionales para hablar libremente, reunirse e informar en la prensa deben ser vigilados, especialmente en momentos como estos”, dijo Obama.

En algunos casos, los arrestos de Ferguson se atribuyeron a malentendidos. La serie de arrestos terminó siendo embarazosa para la policía, y cuatro de los periodistas demandaron al condado de St. Louis. En un acuerdo en 2016, el condado acordó “adoptar cambios de política que aborden los problemas planteados por esta demanda”.

Desde entonces, los investigadores del Rastreador de la Libertad de Prensa de EE. UU. han contado un puñado de otros casos de periodistas detenidos mientras cubrían protestas.

El caso más reciente, en marzo de 2019, ocurrió en Sacramento, California. Darrell Steinberg, el alcalde de Sacramento, dijo que “no importa la razón por la que se dio una orden de dispersión, ningún miembro de la prensa debería ser detenido por hacer su trabajo”.

Walz también expresó su pesar por el episodio. Después de que los periodistas fueron liberados, Walz le dijo a Zucker: “Abordaré públicamente lo que sucedió esta mañana y me disculparé con el equipo. Ustedes son esenciales para nuestra democracia y su capacidad de informar no debe verse obstaculizada”.