¿Es el distanciamiento social bueno para tu vida amorosa?

(CNN) — Nada es seguro en el mundo de las citas. Pero para Poornima Ravishankar, una abogada que vive en el norte de Nueva Jersey, la pandemia de coronavirus ha traído un giro inesperado a su vida.

Consiguó novio. A quién solo ha visto en persona una vez. Y a quien nunca ha tocado.

Ambos se conocieron en Bumble, y su noviazgo comenzó lentamente. Primero vinieron las bebidas vía FaceTime: whisky, para él; champán con bourbon, para ella. Luego se pusieron de acuerdo para ver la serie “High Fielity”, en Hulu, cada uno en su casa. Durante este tiempo se han enviado mensajes de texto y chateado durante horas y horas.

Finalmente, más de dos meses después de haberse conocido, Ravishankar y su nuevo “(más o menos) novio” finalmente acordaron reunirse, en persona, para dar una caminata en el Garret Mountain Reservation, en Woodland Park, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York. Los dos caminaron un buen rato. Hablaron. Durante las tres horas que estuvieron juntos, los tortolitos se mantuvieron a dos metros de distancia. Y se divirtieron mucho.

“De todos los chicos que he conocido en línea, es el único al que me tomó meses conocer en la vida real y fue con quien más me conecté”, dijo Ravishankar, de 43 años. “Las conversaciones nos unieron”.

Ravishankar no es la única persona que encuentra satisfactorio este ritmo más lento. Muchas personas solteras en todo el mundo también están experimentando beneficios inesperados del distanciamiento social. Seguir los lineamientos y pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) y de otros países de mantenerse a dos metros de distancia de los demás ha obligado a los pretendientes a enfocarse en conocerse en lugar de emborracharse o desnudarse.

Inés Vaniman, terapeuta matrimonial y familiar certificada en Lafayette, California, comparó el fenómeno con un romance victoriano inesperadamente casto para la era moderna.

“Es como ser victoriano, solo que con un giro milénico”, dijo Vaniman, quien aconseja a sus pacientes sobre las citas. “No puedes tocar, pero puedes usar tus otros sentidos a medida que conoces a alguien y evaluar cuán bien esa persona podría encajar en tu vida. La situación requiere que seas valiente. Y apuesto a las relaciones que surgen de esta manera serán realmente fuertes”.

¿Por qué importa la distancia?

En cierto sentido, la tendencia tiene mucho sentido. La pandemia trae toda clase de incertidumbres, que pueden dar miedo de manera existencial. Frente a este futuro potencialmente mortal, las personas solteras buscan consuelo en la camaradería, en la unión, en la conexión.

De hecho, en un momento en que el sentido común podría sugerir que las personas estarían menos inclinadas a salir, el tráfico en varios sitios web de citas en línea ha aumentado.

Match, que es propiedad de IAC (InterActive Corp) y se ha convertido en uno de los protagonistas más importantes en el espacio de citas por internet, lanzó un micrositio especial para la ocasión: “Citas mientras te distancias“. El sitio reúne preguntas y respuestas de un experto con información de fácil acceso sobre cómo mantenerse a salvo del covid-19. También comparte sugerencias para citas alejadas, como compartir una copa de vino virtual y ver un programa de televisión vía FaceTime.

Rachel DeAlto, la principal experta en citas de Match, dijo que los miembros acuden en masa a la aplicación para conocer a otros solteros elegibles y señalaron que las conversaciones duran el doble que antes de la pandemia.

DeAlto dijo que este comportamiento sugiere que los solteros que se encuentran a través de la aplicación están teniendo chats más significativos.

“Nuestro deseo de conectarnos con los demás nunca cambiará, y las aplicaciones como Match permiten a las personas [hacerlo] incluso cuando no es posible estar cara a cara”, escribió DeAlto en un correo electrónico reciente a CNN. “Nada ocupará por completo el lugar de las citas en persona, pero las citas, los mensajes de texto y citas por videollamada son excelentes formas de conocer gente nueva y conocerlos a un nivel más profundo cuando el contacto físico no está en la mesa”.

El uso de video ha aumentado drásticamente en particular. Antes de la pandemia, aproximadamente el 6% de los miembros de Match indicaron su disposición a tener citas con alguien exclusivamente por video. Ahora, gracias en parte a una encuesta reciente de la compañía de Dallas, casi el 70% de los miembros encuestados dijeron que estarían dispuestos a hacerlo.

Beneficios de alto nivel

Hay muchos beneficios en conocer a alguien por video en un momento en que el distanciamiento físico es la norma.

Para empezar, puedes verlo, lo que significa que puedes observar sus reacciones y señales no verbales. Segundo, en ausencia de compartir espacio con alguien físicamente, el video te permite sentirte cerca. Finalmente, y para no ser minimizado, están los factores de química y atracción. Todos estamos impulsados por estas cosas en algún nivel, y cuando puedes ver claramente a un posible novio o novia, puedes saber si crees que él o ella te atrae y proceder en consecuencia.

Bela Gandhi, fundadora y presidenta de Smart Dating Academy, un servicio de entrenamiento de citas en Chicago, dijo que por todas estas razones el video es un sustituto perfectamente viable para encontrarse en la vida real.

“Las citas en línea son bidimensionales con seis fotos y 200 caracteres [de perfil]; el video lleva a una persona ‘bidimensional’ a las tres dimensiones”, dijo Gandhi. “Puedes ver las expresiones faciales, el tono de voz, el estilo y mucho más de esta persona en video”.

Gandhi agregó que las citas por video también pueden separar del mercado a las personas menos serias.

“No necesariamente van a invertir en hacer videos y conocerte si solo quieren molestar”, dijo. En este caso, “la pantalla proporciona una barrera metafórica (y literal) a la entrada”.

Ravishankar, la abogada, dijo que otro beneficio es no tener que vestirse de forma especial para salir de noche.

En el pasado, admitió que podría pasar 30 minutos preparándose para una primera cita con alguien que conoció en línea. Ahora que está saliendo con alguien virtualmente durante una crisis de salud pública mundial, usa sin arrepentimiento cualquier cosa que quiera.

“Esta persona, en este momento, me ha visto en mi peor momento: después del entrenamiento, sin maquillaje, más comúnmente en pantalones deportivos”, dijo. “Por lo general, esto no sucedería tan pronto en una relación, pero todo pasa en el tiempo del covid. Mi filosofía ha sido: ‘Obtienes lo que obtienes, no dudes en aprovecharlo en cualquier momento’. Y hay una sensación de libertad en eso”.

Conexiones más profundas

Una vez que comienza un diálogo, por supuesto, la necesidad de distancia puede allanar el camino para conexiones más significativas. Logan Levkoff, un educador de relaciones y sexualidad, dijo que los pretendientes pueden apoyarse en la situación actual para crear intimidad emocional y realmente trabajar para llegar a conocerse en temas importantes.

Hacer esto no necesariamente tiene que parecer un interrogatorio; en cambio, puede hacer una lista mental de temas para cubrir y tratar de discutirlos naturalmente en el transcurso de un cortejo virtual.

Algunos de estos temas pueden ser la relación anterior, la familia, la autosuficiencia, objetivos laborales y filosofía de vida, por nombrar algunos.

“Esto solo funciona si las personas están dispuestas a conocerse, ser honestos y auténticos acerca de sus expectativas y deseos, y no correr al más mínimo obstáculo en el camino, por así decirlo”, dijo Levkoff. “La construcción de relaciones lleva tiempo, y en este momento, eso es todo lo que tenemos”.

Britney Blair, una psicóloga que dirige una clínica ambulatoria de salud mental, en el norte de California, estuvo de acuerdo y agregó que la crisis actual nos ha hecho a todos mucho más dispuestos a ser reales con alguien rápidamente.

“En el entorno actual, es mucho más probable que hablemos sobre las formas en que nos estamos lastimando”, dijo Blair, quien también es cofundador del sitio web de bienestar sexual Lover. “Cuando eso es auténtico, es el tipo de cosas a las que quieres aferrarte. También es realmente sexy cuando una pareja potencial está dispuesta a ser tan vulnerable y real”.

Amy Conkling, de 45 años, en el norte de California, ha estado teniendo citas con un hombre que vive a unos 200 kilómetros de distancia desde antes de que comenzara la pandemia, y dijo que la relación se ha beneficiado de las conexiones más profundas que han podido hacer en videochats y el teléfono.

Conkling conoció a esa persona en un sitio llamado Zoosk y lo vio una vez antes de que comenzaran las órdenes de confinamiento por el coronavirus.

“Sí, es muy guapo, pero descubrí que tienes que preguntarte: ‘¿puede hablar contigo o hacerte reír?'”, dijo. “Ese es el tipo de cosas más profundas que la mayoría de la gente suele saltear. Cuando no tienes opciones constantes como tener sexo o ver películas, tienes que profundizar un poco más. ¿Qué tenemos en común sobre lo que podamos hablar o discutir? ¿Qué podemos aprender unos de otros?”.

Desafíos potenciales

Además de que FaceTime y el chat de video funcionan como alternativas para el cortejo en la vida real durante estos tiempos locos, existen desafíos para que el nuevo enfoque funcione para ti.

Primero, seamos honestos: nada puede reemplazar la experiencia en el momento de conocer a alguien cara a cara, esa electricidad única generada al conocer la historia de otra persona y compartir la tuya, con todo y sus defectos.

Las conexiones físicas también son importantes; a veces no hay nada como reclinarse y darse un beso.

Vaniman agregó que las interacciones en persona a veces pueden proporcionar un entorno en el que es más fácil detectar señales de advertencia que podrían indicar que tu nueva pareja está trayendo ansiedad u otros problemas de salud mental a la ecuación. En estos casos, los chats de video cortos y estériles pueden no contar toda la historia.

“Es un momento estresante y muchas personas se sienten muy solas”, dijo. “Una vibra que podrías tener en una cita [en la vida real] podría perderse o pasarse por alto en una cita por video o FaceTime”.

Gandhi, la coach de citas en Chicago, dijo que cuando dejemos atrás la pandemia, le gustaría ver que el video se convierta en parte de un proceso que haga que las personas solteras se relacionen con un pretendiente potencial a una cita en persona.

La forma en que Gandhi lo explicó, los nuevos protocolos serían un proceso de cuatro pasos.

“Lo llamo ‘mi plan para llegar a una cita”, bromeó Gandhi, quien apareció en el programa de entrevistas de Steve Harvey y se ganó el apodo de la Hada Madrina de las Citas. “Primero es la mensajería, el segundo es un chat telefónico rápido de 10 minutos. Suponiendo que el chat telefónico funcione bien, el tercer paso es una cita de video. Finalmente, el cuarto paso sería en persona”.

Cerrar la brecha

Teniendo en cuenta las reglas de confinamiento, el último momento para subir de nivel para una relación, en estos días, es cuando una pareja viola conscientemente el distanciamiento social en un esfuerzo por romper la cuarentena juntos.

Algunos se refieren a este proceso como “no distanciamiento” y dicen que puede ser una poderosa declaración de compromiso.

Para Rachelle Tratt y su nuevo novio, la decisión resultó ser el momento clave que definió su relación a este punto.

Como Tratt lo explicó, conoció a su novio a través de una aplicación de citas en línea, a mediados de febrero, y fue amor a primera vista. En ese momento, él vivía en San Francisco y ella vivía en Santa Mónica, a unos 600 km de distancia, pero esto no los disuadió. Hablaron por teléfono. Interactuaron ampliamente en FaceTime. Finalmente, planearon una reunión en Los Ángeles, para mediados de marzo.

24 horas antes de reunirse en persona, la pareja recibió órdenes de confinamiento como millones de otros californianos. Sin embargo, en lugar de superar la pandemia por separado, decidieron hacerlo juntos.

“Teníamos planeada una cita de tres días, pero los tres días no han terminado”, dijo Tratt, mirando hacia atrás. “Después de la conexión que habíamos hecho, no estábamos dispuestos a dejar que el distanciamiento social se interpusiera”.

¿El consejo de Tratt? Busquen la autenticidad de las experiencias de citas y apóyense en ellas siempre que puedan.

“Todo es tan intenso en este momento, nunca se sabe con quién se va a encontrar y a dónde podría conducir todo”, dijo. “Si alguna vez hubo un momento para presentarte y hablar sobre cosas que realmente importan, ese es el momento”.

