El asesor de seguridad nacional de EE.UU. dice que no hay racismo sistémico en la Policía. Los estudios sugieren lo contrario

Cargos más graves contra expolicía Derek Chauvin por muerte de George Floyd 7:25

(CNN) — Cuando un funcionario del Gobierno de Trump dijo que no cree que exista racismo sistémico en la Policía, muchos quedaron atónitos, especialmente después de que los estudios hayan mostrado que las diferentes razas a menudo son tratadas de manera distinta.

“No, no creo que haya racismo sistémico”, dijo a CNN el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien. “Creo que el 99,9% de nuestros agentes de la ley son grandes estadounidenses. Muchos de ellos son negros, hispanos y asiáticos”, agregó.

MIRA: La desigualdad entre blancos y negros en Estados Unidos en 6 gráficos contundentes

“No hay duda de que hay algunos policías racistas”, dijo O’Brien. “Creo que son la minoría. Creo que son las pocas manzanas podridas, y necesitamos erradicarlas”, opinó.

Los comentarios enervaron a quienes están de luto tras el asesinato de George Floyd, incluidos policías.

LEE: Los 4 exagentes involucrados en muerte de George Floyd ahora enfrentan cargos y Chauvin es acusado de un cargo más grave

“Por supuesto que hay” racismo sistémico, dijo el jefe de la Policía de St. Paul, Todd Axtell. “No es solo en los departamentos de Policía de este país. Dios mío, hay racismo sistémico en casi todo en este país”, opinó.

Y los estudios sugieren diferencias en la forma en que la Policía trata a las personas de distintas razas:

Los negros tienen un mayor riesgo de ser asesinados por la Policía, a pesar de que es menos probable que representen una amenaza objetiva para las fuerzas del orden , según una investigación realizada por el profesor de la Universidad Northeastern Matt Miller. La investigación encontró que los hispanos también son más propensos a ser víctimas de tiroteos policiales.

, según una investigación realizada por el profesor de la Universidad Northeastern Matt Miller. La investigación encontró que los hispanos también son más propensos a ser víctimas de tiroteos policiales. Investigadores de Northeastern y la Universidad de Harvard analizaron tiroteos fatales por parte de la Policía en 27 estados entre 2014 y 2015. Entre los que estaban “desarmados y parecían no mostrar una amenaza objetiva para la Policía, casi dos tercios de las víctimas eran hispanos o negros “, encontraron los investigadores.

“, encontraron los investigadores. Cuando se trata de delitos menores, “ existe una profunda disparidad racial en la tasa de arrestos por delitos menores para la mayoría de los tipos de delitos, pero no todos”, según un informe de 2018 de investigadores de la Universidad George Mason y la Universidad de Georgia.

para la mayoría de los tipos de delitos, pero no todos”, según un informe de 2018 de investigadores de la Universidad George Mason y la Universidad de Georgia. El Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) analizó las quejas contra la Policía en North Charleston, en Carolina del Sur (donde el exagente Michael Slager le disparó a un hombre negro desarmado, Walter Scott, cinco veces en la espalda mientras huía de un control de tránsito). El estudio de 2017 encontró que los residentes negros tenían más probabilidades de presentar quejas que los residentes blancos, pero “el Departamento de Policía de North Charleston (NCPD, por sus siglas en inglés) sostuvo las quejas presentadas por residentes negros solo el 31% de las veces en comparación con el sostenimiento de las quejas presentadas por residentes blancos el 50% de las veces “, dice el estudio. “El NCPD define como ‘sostenida’ a la “alegación (que) está respaldada por pruebas suficientes para justificar una conclusión razonable de que la alegación es objetiva”, explica el estudio.

“, dice el estudio. “El NCPD define como ‘sostenida’ a la “alegación (que) está respaldada por pruebas suficientes para justificar una conclusión razonable de que la alegación es objetiva”, explica el estudio. Los jóvenes latinos tienen un 65% más de probabilidades de ser detenidos o entregados que sus pares blancos, según un informe de 2017 de The Sentencing Project.

o entregados que sus pares blancos, según un informe de 2017 de The Sentencing Project. En la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de 2015, alrededor de 17 millones de encuestados blancos y cuatro millones de encuestados negros informaron haber consumido una droga ilícita en el último mes. Los negros y los blancos consumen drogas en porcentajes similares, pero la tasa de encarcelamiento de los negros por cargos vinculados a drogas es casi seis veces mayor que la de los blancos, dijo la NAACP.

¿Hay otros casos de racismo en Policía de Minneapolis? 3:01

Investigadores analizaron los controles de seguridad vial en Kansas City y no encontraron grandes disparidades raciales en las multas por exceso de velocidad. Sin embargo, descubrieron que “los negros tenían 2,7 veces más probabilidades de ser detenidos en un control de investigación”, informó la estación KCUR de la Radio Nacional Pública. “Los negros también fueron sujetos a búsquedas cinco veces más a menudo que los conductores blancos”, agregó.

LEE: La policía usa balas de goma contra los manifestantes que pueden cegar, mutilar o matar

Ese mismo estudio, realizado por tres profesores de la Universidad de Kansas, encontró grandes diferencias en la forma en que los conductores blancos y negros fueron tratados al ser detenidos. Muchos conductores blancos que fueron encuestados describieron interacciones breves con la Policía. Pero los conductores negros que cometieron una infracción como transitar con una luz apagada fueron “interrogados más a menudo sobre lo que estaban haciendo en un vecindario en particular, hacia dónde se dirigían y si portaban drogas”, dice el informe. “Muchos estaban sujetos a registros de vehículos”, agrega.

Tim Wise, autor del libro White Like Me, discrepó con la creencia de O’Brien de que el racismo sistémico no existe en las fuerzas policiales.

“Cuando tienes al asesor de seguridad nacional diciendo que no ve racismo sistémico, ¿sabes qué? Los blancos tampoco vieron el racismo sistémico incluso en la década de 1960”, dijo Wise.

LEE: OPINIÓN | El mensaje amenazante de Trump sigue el guión de la década de 1960

Wise agregó que las encuestas previas a la Ley de Derechos Civiles de 1964 mostraron que dos tercios de los encuestados blancos dijeron que creían que las personas negras ya estaban siendo tratadas de manera justa en Estados Unidos.

“La gente blanca miró a su alrededor y básicamente dijo ‘Eh, ¿cuál es el problema?'”, dijo Wise.

“Si los Estados Unidos blancos no lo entendieron incluso cuando era obvio para todos en retrospectiva, ¿qué haría que el asesor de seguridad nacional creyera que él o cualquier otra persona saben de lo que están hablando ahora? Creo que probablemente es lógico que las personas negras y de tez oscura conocen su realidad mejor que nosotros”, agregó.

Los agentes también quieren ver un cambio. Algunos marcharon junto a los manifestantes para denunciar la fuerza policial excesiva.

Policía y manifestantes en EE.UU. se abrazan 1:38

El grupo de trabajo de aplicación de la ley más grande del país, la Orden Fraternal de la Policía (FOP, por sus siglas en inglés), expresó sus condolencias a la familia de Floyd y dijo que está comprometido a ayudar a mejorar la profesión en su conjunto.

“Sabemos lo que sucede en las comunidades cuando los agentes de policía pierden el respeto y la confianza de los ciudadanos que protegen”, dijo el presidente de FOP, Patrick Yoes.

“Especialmente después de una tragedia como la que vimos en Minneapolis, necesitamos hacer dos cosas: analizar detenidamente nuestras propias acciones y conductas, corregirlas cuando sea necesario, y recuperar esa confianza manteniéndonos en el nivel más alto posible de una manera transparente”, agregó.