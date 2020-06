Siete casos de muertes violentas de ciudadanos negros que han generado grandes protestas en EE.UU.

Violentas protestas exigen justicia para George Floyd 2:10

(CNN) — La muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, Minesota, ha generado una oleada de protestas generalizadas en todo Estados Unidos, en las cuales los manifestantes aseguran que este es un episodio más de racismo y brutalidad policial.

El de Floyd hace a muchos recordar varios casos de muertes violentas de hombres negros en las últimas décadas que han generado protestas generalizadas en Estados Unidos. Uno de los más emblemáticos ocurrió en la década de 1990, con la golpiza a Rodney King, cuya agresión provocó disturbios en Los Ángeles que siguieron a la absolución de los cuatro policías blancos que le propinaron una paliza.

Más recientemente, la muerte -en hechos separados- de los adolescentes negros Trayvon Martin y Michael Brown encendieron el movimiento Black Lives Matter, en 2014.

Aquí hay solo algunos casos de agresiones policiales que han generado protestas masivas en el país en las últimas tres décadas. Esta lista incluye casos en los que los agentes fueron acusados o se convocó a un jurado investigador.

2020 — George Floyd, Minneapolis, Minnesota

Desgarradores detalles de la muerte de George Floyd 4:30

George Floyd, un hombre negro, de 46 años, murió el 25 de mayo después de que el agente Derek Chauvin, de la Policía de Minneapolis, le pusiera una rodilla en el cuello durante más de ocho minutos. Chauvin fue despedido y luego acusado de dos cargos de homicidio involuntario. Chauvin está detenido y se espera su comparecencia en corte la próxima semana.

Este miércoles, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, aumentó los cargos contra el exagente de la Policía de Minneapolis Derek Chauvin a homicidio sin premeditación. También acusó a los otros tres agentes involucrados en el incidente de ayudar e incitar el homicidio sin premeditación.

Antes de su muerte, Floyd suplicó por su vida diciéndole a los policías que no podía respirar. El hombre había sido arrestado luego de que la Policía recibiera una llamada de emergencia en la que se denunciaba que el hombre había pagado con un billete falso en una tienda de comestibles y se había marchado.

Un día después de la muerte de George Floyd, cientos de personas se reunieron en la misma intersección donde Floyd fue inmovilizado y luego marcharon a una comisaría policial para protestar por su muerte. Los manifestantes corearon “Sin justicia no hay paz” y “No puedo respirar”.

Durante la primera semana se han registrado protestas masivas en varias ciudades de Estados Unidos, con enfrentamientos entre policías y manifestantes, toques de queda y despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades. También se registraron incendios y saqueos en varias ciudades.

2015 — Freddie Gray, Baltimore

Baltimore: Fue homicidio

El 12 de abril de 2015, la Policía de Baltimore arrestó a Freddie Gray por un cargo relacionado con armas. La Policía dice que cuando Gray vio a la patrulla, ese día, empezó a correr. En cuestión de minutos, lo alcanzaron y lo arrestaron luego de encontrarle un cuchillo en su bolsillo.

Pero el abogado de la familia de Gray dijo, en ese entonces, que la Policía no tenía ninguna causa probable para perseguirlo, pero lo persiguió cuando “comenzó a correr por ser negro”.

En el video de un testigo se escuchaba a Gray gritando mientras los agentes lo llevan a la camioneta de transporte de prisioneros, que además hizo varias escalas. Después de llegar a la estación policial, lo transfirieron a una clínica de traumatismos con la que resultó ser una lesión medular mortal. Gray cayó en coma y murió una semana después.

El 24 de abril, la Policía de Baltimore reconoce que Gray no recibió atención médica oportuna después de su arresto y que no le abrocharon el cinturón de seguridad mientras lo transportaban en una camioneta de la Policía.

El 27 de abril, estallan las protestas en las calles de Baltimore durante el funeral de Gray. Al menos 20 agentes resultan heridos cuando la policía y los manifestantes chocan en las calles. Un video muestra a la policía con equipo antidisturbios refugiarse detrás de un vehículo blindado, mientras los manifestantes les arrojan piedras. La oficina del gobernador de Maryland, Larry Hogan, declara el estado de emergencia y activa la Guardia Nacional para contener los disturbios.

El 21 de mayo de 2015, un jurado investigador de Baltimore acusa a seis agentes por la muerte de Freddie Gray. Los agentes enfrentaron varios cargos que van desde homicidio involuntario hasta imprudencia temeraria. Goodman, el conductor de la camioneta de transporte de prisioneros, enfrentaría la acusación más severa: homicidio intencional con malicia implícita.

Seis agentes estuvieron involucrados en aquel arresto: el teniente Brian Rice, de 41 años; el agente Caesar Goodson, de 45 años; la sargento Alicia White, 30; el agente William Porter, 25; el agente Garrett Miller, 26 años, y el agente Edward Nero, 29. Todos fueron suspendidos el 21 de abril de 2015.

Los juicios se realizaron entre noviembre de 2015 y julio de 2016. Los policías involucrados en el caso de Gray fuero absueltos de todos los cargos.

El 10 de agosto de 2016, una investigación del Departamento de Justicia encuentra que el Departamento de Policía de Baltimore se involucra en prácticas inconstitucionales que conducen a tasas desproporcionadas de detenciones, registros y arrestos de personas de raza negra. El informe también encuentra uso excesivo de la fuerza contra menores y personas con discapacidades mentales.

2015 – Laquan McDonald, Chicago

El 20 de octubre de 2014, el agente de la Policía de Chicago Jason Van Dyke dispara y mata a Laquan McDonald, de 17 años. McDonald estaba armado con un cuchillo de más de 7 centímetros y tenía la droga PCP, conocida como polvo de ángel en su organismo, según informes de toxicología. Sin embargo, no estaba amenazando a nadie de cerca, y estaba al menos a tres metros de la persona más cercana. Según un portavoz del sindicato de la Policía, un agente le dijo a McDonald que dejara caer el cuchillo, pero no lo hizo. Más tarde, una autopsia mostró que a McDonald le dispararon 16 veces.

En abril de 2015, la ciudad llega a un acuerdo con la familia de McDonald para pagar una indemnización de US$ 5 millones.

Más de un año después de la muerte de McDonald, en noviembre de 2015, un juez de Chicago ordena a la ciudad que publique el video de la cámara del policía que muestra el tiroteo. Durante meses, la ciudad luchó contra los intentos de publicar el video, diciendo que podría poner en peligro cualquier investigación en curso. La decisión es el resultado de una solicitud del periodista independiente Brandon Smith, con base en la Ley de Libertad de Información.

Pero al conocerse el video, cientos de manifestantes protestaron en las calles de Chicago, con algunos enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía.

Entre tanto, el agente Van Dyke es acusado de asesinato y tras un largo juicio, en octubre de 2018 fue declarado culpable de homicidio intencional y de otros 16 cargos de agresión agravada con arma de fuego. Sin embargo, fue absuelto del cargo de conducta inapropiada de un agente. En enero de 2019, es sentenciado a seis años y nueve meses de prisión por el asesinato de McDonald.

Ese mismo año, la Junta de Policía de Chicago anuncia que cuatro agentes —el sargento Stephen Franko, la agente Janet Mondragon, el agente Daphne Sebastian y el agente Ricardo Viramontes— fueron despedidos por encubrir el tiroteo mortal de McDonald. No enfrentaron cargos. En su fallo, la junta concluyó que los agentes violaron su “deber al describir la supuesta amenaza planteada por el señor McDonald de una manera exagerada, al tiempo que omitieron hechos relevantes que respaldan la conclusión opuesta. La impresión general basada en esta información selectiva es engañosa y falsa”.

Y en octubre de 2019, el inspector general de Chicago, Joseph Ferguson, publica un informe que detalla un encubrimiento que involucra a 16 agentes y supervisores.

2014 – Eric Garner, Nueva York

Despiden a policía acusado de causar la muerte de Garner 4:20

El 17 de julio de 2014 muere Eric Garner, un hombre negro, de 43 años, después de que el agente Daniel Pantaleo lo derriba al piso, durante un arresto, agarrándolo del cuello, en una maniobra prohibida por el Departamento de Policía, por sospechas de vender cigarrillos ilegalmente.

Garner fue inmovilizado en el suelo por varios agentes. Minutos antes de su muerte, Garner, quien era asmático, les decía a los policías “No puedo respirar”. El incidente quedó grabado un un teléfono celular. Garner murió más tarde ese mismo día.

El primero de agosto de 2014, un médico forense de Nueva York dictaminó que la muerte de Garner fue un homicidio.

Las protestas por la muerte de Garner empezaron cuando el 3 de diciembre de ese año, un jurado investigador decide no acusar a Pantaleo. Las protestas estallaron en Nueva York, Washington, Filadelfia y Oakland. Los manifestantes coreaban las últimas palabras de Garner: “¡No puedo respirar!”

En julio de 2015, las autoridades de Nueva York acuerda indemnizar a la familia de Garner por US$ 5,9 millones.

Cuatro años más tarde, el 16 de julio de 2019, el Departamento de Justicia anuncia que no presentará cargos federales contra Pantaleo, y en agosto de ese año, la Policía de Nueva York anuncia que el agente de policía fue despedido y no recibirá su pensión, algo por lo que Pantaleón demandó a la ciudad de Nueva York ante la Corte Suprema de Manhattan.

2014 — Michael Brown, Ferguson, Missouri

Protestas en Ferguson contra exhibición de video de Michael Brown 0:38

El 9 de agosto de 2014, durante una confrontación, un agente de la Policía de Ferguson le dispara a un hombre negro desarmado de 18 años: Michael Brown.

Ese día y hasta el día siguiente, aproximadamente 1.000 manifestantes protestan por la muerte de Brown en el área de Ferguson, una manifestación que se vuelve violenta, por lo que la policía lanza gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud.

El 15 de agosto, la Policía identifica al agente responsable de la muerte de Brown como Darren Wilson, de 28 años, pero en noviembre, un jurado investigador decide no acusar a Wilson del tiroteo en el que murió Brown, a pesar de que los documentos mostraban que agente disparó 12 veces contra el joven.

Las protestas estallan después de la audiencia en Ferguson y en el resto del país.

En el aniversario de la muerte de Brown, en 2015, se congregan manifestaciones en su mayoría pacifica durante el día. Pero después del anochecer, empiezan las confrontaciones entre la policía y los manifestantes, los negocios fueron saqueados y al día siguiente se declara estado de emergencia en St. Louis, con un saldo de 56 detenidos.

En junio de 2017, la familia llegó a un acuerdo con la ciudad de Ferguson para obtener una indemnización por la muerte de Brown. El juez del caso, Richard Webber, dijo que el acuerdo fue “una compensación razonable y justa“.

Es en este momento cuando el movimiento Black Lives Matter aumenta su visibilidad con las protestas de Ferguson.

2012 — Trayvon Martin, Sanford, Florida

La importancia del caso Trayvon Martin 2:03

El grupo Black Lives Matter surgió tras el tiroteo de Trayvon Martin, un joven negro de 17 años, quien murió en 2012 a manos de George Zimmerman, cuando regresaba caminando a la casa de la prometida de su padre en Sanford, Florida, tras parar en una tienda a comprar unos bocadillos.

Zimmerman, un capitán de vigilancia del vecindario en Sanford, Florida, llamó al 911, la noche del 26 de febrero de 2012, para denunciar a “una persona sospechosa” en el vecindario. Se le indicó que no saliera de su camioneta ni se acercara a esa la persona, pero él ignora las instrucciones. Momentos después, los vecinos informan haber escuchado disparos. Zimmerman reconoció que le disparó a Martin, alegando que fue en defensa propia. En un informe policial, el agente Timothy Smith escribe que Zimmerman estaba sangrando por la nariz y la parte posterior de la cabeza.

Zimmerman fue absuelto del tiroteo fatal contra Martin y en 2019 demandó a la familia de Martin, así como a los fiscales del caso y a las autoridades estatales, por considerar que una conspiración para incriminarlo y quiere una reparación por daños de más de US$ 100 millones. El caso de Martin no es brutalidad policial, pero también generó fuertes protestas en EE.UU. por la decisión a favor de Zimmerman.

1991 — Rodney King, Los Ángeles

25 años de los disturbios en Los Ángeles por Rodney King 0:22

El 3 de marzo de 1991, varios agentes policiales de Los Ángeles golpearon al conductor Rodney King después de una persecución policial a alta velocidad por el condado de Los Ángeles. George Holliday grabó en video los golpes desde el balcón de su departamento. El video muestra a la policía golpeando a King más de 50 veces con sus bastones. Más de 20 agentes están presentes en la escena, principalmente de la Policía de Los Ángeles. King sufre 11 fracturas y otras lesiones.

En mayo, un jurado investigador se niega a acusar a los 17 policías que se mantuvieron al margen de la golpiza de King.

Entonces estallan los disturbios en el centro y sur de Los Ángeles. El entonces gobernador, Pete Wilson, declara el estado de emergencia y llama a la Guardia Nacional. Los disturbios en los siguientes días dejan más de 50 muertos y casi US$ 1.00 millones en daños a la propiedad.

El primero de mayo de 1992, King hace un emotivo pedido de calma: “Solo quiero decir, ¿podemos llevarnos bien? ¿Podemos llevarnos bien? ¿Podemos dejar de hacer que sea horrible para las personas mayores y los niños?”.

Pero en agosto de 1992, un jurado federal devuelve las acusaciones contra los agentes Stacey Koon, Lawrence Michael Powell, Timothy Wind y Theodore Briseno por violar los derechos civiles de King.

En abril de 1993, Koon y Powell son condenados por violar los derechos civiles de King y más adelante sentenciados a 30 meses de prisión. Wind y Briseno son declarados inocentes. No se registran disturbios tras el veredicto.

En 1994, una corte federal le otorga a King US$ 3,8 millones en daños compensatorios en una demanda civil contra la Ciudad de Los Ángeles. King había exigido US$ 56 millones… US$ 1 millón por cada golpe de los agentes.

El 17 de junio de 2012, Rodney King fue encontrado muerto en su piscina, a los 47 años. Tras una llamada al 911 por parte de su prometida, agentes lo encontraron en el fondo de la piscina, lo sacaron y le hicieron reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos. Fue declarado muerto en un hospital local después, según la Policía.

No hubo signos preliminares de un acto criminal, según la Policía, ni tampoco lesiones obvias en el cuerpo de King.