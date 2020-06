Coronavirus 5 de junio, minuto a minuto: OMS cambia lineamientos e insta a usar tapabocas

OMS cambia lineamientos sobre tapabocas e insta a los gobiernos a alentar su uso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ahora está pidiéndoles a los países que alienten al público en general a usar máscaras de tela en áreas donde sigue habiendo una intensa propagación del nuevo coronavirus. También alentó a todos los trabajadores de salud y cuidadores a usar máscarillas durante sus turnos.

“La OMS aconseja a los gobiernos a alentar al público en general a usar máscaras donde hay una transmisión generalizada y es difícil el distanciamiento físico, como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en Ginebra este viernes.

Esto es lo que dicen las nuevas recomendaciones de la OMS:

“En áreas con transmisión comunitaria, aconsejamos que las personas de 60 años o más, o aquellas con afecciones subyacentes, usen mascarillas médicas en situaciones donde el distanciamiento físico no es posible”, dijo Tedros.

“En áreas con transmisión generalizada, la OMS aconseja máscaras médicas para todas las personas que trabajan en áreas clínicas de un establecimiento de salud, no solo para los trabajadores que tratan pacientes con covid-19”, agregó el director general de la OMS.

La OMS recomienda que donde haya una transmisión generalizada, no se pueda lograr una capacidad limitada para contener los brotes de covid-19 y la distancia física de al menos un metro, entonces los gobiernos deberían alentar a su público a usar una máscara de tela, le dijo a CNN Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para la respuesta al coronavirus y jefe de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis.

¿Cómo deben ser las mascarillas recomendadas por la OMS?

Los nuevos lineamientos recomiendan que estas máscaras de tela, que pueden ser caseras, tengan al menos tres capas: una capa interna de un material absorbente como el algodón; una capa intermedia que actúa como un filtro o barrera, tal como polipropileno de material no tejido; y una capa externa de un material no absorbente, tal como poliéster o mezcla de poliéster.

Van Kerkhove también dijo que se deben evitar materiales que puedan ser de seda, elásticos o porosos.

Recuerda: estas recomendaciones actualizadas anunciadas el 5 de junio de 2020 son un cambio de lo que la OMS aconsejó anteriormente sobre las máscarillas, cuando recomendaba no usarlas si no estábas enfermo o si no cuidabas a alguien que estuviera enfermo, en un esfuerzo por mantener las máscaras disponibles para los trabajadores de la salud.

Tedros agregó que la nueva guía se actualizó con base en la evolución de la evidencia.