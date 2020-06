Las 5 cosas que debes saber este 5 de junio: La historia del búnker presidencial secreto

Siete casos de muertes violentas de ciudadanos negros que han generado grandes protestas en EE.UU. Aunque no mute, el coronavirus sigue siendo peligroso. La historia del búnker presidencial secreto. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Minneapolis rinde homenaje a George Floyd

Un funeral privado en el campus de la Universidad North Central en Minneapolis contó con la presencia de los reverendos Jessee Jackson y Al Sharpton, así como varios miembros notables de la comunidad y celebridades. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se arrodilló junto al ataúd y luego se echó a llorar.

2

7 casos de muertes violentas de negros que generaron protestas en EE.UU.

La muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis ha generado una oleada de protestas generalizadas en todo Estados Unidos, en las cuales los manifestantes aseguran que este es un episodio más de racismo y brutalidad policial. Aquí les mostramos algunos casos de agresiones policiales que han generado protestas masivas en el país en las últimas tres décadas. Esta lista incluye casos en los que los agentes fueron acusados o se convocó a un jurado investigador.

3

La historia del búnker presidencial secreto

El presidente Donald Trump fue llevado brevemente a un búnker de la Casa Blanca la semana pasada, cuando los manifestantes protestaron al otro lado de la calle, y aunque el anexo de búnkeres y túneles debajo de la Casa Blanca no es nada nuevo, rara vez son utilizados por los presidentes estadounidenses.

4

Aunque no mute, el coronavirus es peligroso

El covid-19 no está mutando, dicen los expertos en salud, pero eso no significa que no sea peligroso. Hasta ahora, la evidencia no muestra que el coronavirus esté cambiando para volverse más severo o más transmisible, pero la complacencia de las personas y los gobiernos locales podría aumentar su propagación, dijo la Organización Mundial de la Salud.

5

Ordenan arresto domiciliario de Abdalá Bucaram

Un juez de garantías penales emitió una orden de arresto domiciliario en contra del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, por un presunto delito de tráfico ilícito de armas, según informó la Fiscalía. CNN habló con Fernando Rosero, abogado de Bucaram, quien dijo que su defendido portaba el arma como un regalo de las Fuerzas Armadas, que le fue entregada durante una ceremonia cuando ocupó la presidencia.

A la hora del café

George Floyd dio positivo por coronavirus, pero no tuvo nada que ver con su muerte

En una semana en que la atención de los estadounidenses cambió abruptamente de una pandemia de coronavirus a la indignación por la muerte de George Floyd, nos enteramos de que aunque el hombre sobrevivió a una amenaza, no pudo sobrevivir a la otra.

Es hora de abastecer tu botiquín para la pandemia

Tu botiquín es el primer lugar al que debes acudir en tiempos de enfermedad, pero a veces se queda un poco vacío. Sin embargo, estamos en medio de una crisis de salud global. Ya sea que tengas covid-19 o no, es importante estar preparado.

Cómo ser antirracista: habla en tus propios círculos

Ser antirracista significa más que deshacerse de actitudes, creencias y comportamientos racistas. Significa que también estás luchando activamente contra esa reprensible trinidad que se manifiesta en tu vida a diario.

La gente está ahorrando más que nunca. Aquí es donde guarda su efectivo

Como hay muchos enfrentando un futuro financiero incierto, como resultado de la pandemia de coronavirus, más personas están ahorrando dinero en efectivo.

Facebook comenzará a etiquetar páginas y publicaciones de medios controlados por el Estado

Las etiquetas comenzarán a aparecer de inmediato en páginas pertenecientes a medios como Russia Today y la agencia Xinhua de China. A partir de la próxima semana, los usuarios en Estados Unidos comenzarán a ver la etiqueta aparecer en las publicaciones individuales.

Facebook etiquetará a los medios bajo control estatal 1:01

La cifra del día

10.000

Más de 10.000 personas en EE.UU. han aceptado acuerdos de liquidación para abandonar sus empresas, a pesar de que el desempleo se encuentra en niveles históricos.

La cita del día

“Creo que necesitamos discutir los pros y los contras de llevar a los niños a la escuela en septiembre”

La idea de mantener las escuelas cerradas en el otoño debido a preocupaciones de seguridad para los niños podría ser “un poco difícil de lograr”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Y para terminar…

Nueva tecnología láser ayuda a descubrir templo maya más antiguo

Mapeo con láser descubre el templo maya más grande y antiguo 1:11

Una nueva tecnología láser, que permite aumentar la velocidad y escala de descubrimientos arqueológicos, descubrió el templo maya más grande y antiguo. El templo ocupa una superficie mayor que las pirámides de Giza en Egipto.