Los asesinatos de mujeres en México alcanzan tasas récord, pero según AMLO la mayoría de las llamadas de emergencia son “falsas”

Denuncian aumento de violencia de género en México 3:00

(CNN) — Las mujeres están siendo asesinadas en México a un ritmo alarmante, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha restado importancia al aumento de las llamadas a las líneas directas de emergencia, declarando que la mayoría de ellas son falsas.

Desde que se establecieron órdenes de confinamiento el 23 de marzo para retrasar la propagación del coronavirus, se ha registrado un aumento en los homicidios en los que las mujeres son las víctimas, según datos del Gobierno publicados la semana pasada. Abril fue el mes más letal en los últimos cinco años con un récord de 267 asesinatos de mujeres.

Sin embargo, el presidente López Obrador ha desestimado la magnitud del problema, culpando al modelo de gobierno “neoliberal” de sus predecesores. “Voy a darles otro hecho, lo que no significa que la violencia contra las mujeres no exista, porque no quiero que todos me malinterpreten”, dijo el líder izquierdista a mediados de mayo durante su conferencia de prensa matutina.

Las aterradoras cifras del feminicidio en México 3:02

“El 90% de esas llamadas que toman como base son falsas, está comprobado”, le dijo a un periodista cuando se le preguntó sobre los datos de su propio gobierno acerca de las llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres.

En marzo se registró un récord de 26.171 llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres, según datos gubernamentales. El mes siguiente, cuando la regulación de “quédate en casa” estaba en plena vigencia, hubo 21.722 llamadas, según el mismo informe del Gobierno.

La explicación de López Obrador para las llamadas ha sido cuestionada por una destacada defensora de las mujeres. “No es que las llamadas sean falsas, es más bien que las llamadas no se siguen hasta el final, por lo que se consideran incompletas”, dijo a CNN María Salguero, investigadora mexicana de feminicidios y creadora de un mapa nacional de feminicidios.

En una conversación telefónica, Salguero agregó que las llamadas provienen con frecuencia de vecinos y no siempre resultan en que las autoridades vayan a la casa de los vecinos para una declaración de seguimiento, lo que puede llevar a que las llamadas de emergencia se consideren incompletas.

Las propias víctimas pueden tener miedo de pedir ayuda si viven con el agresor, o incluso de presentar reclamos. “Si llegan autoridades, la mujer tal vez ya no quiera presentar cargos”, dijo. “Al menos la llamada frena la agresión”, agregó.

Miles de mujeres exigen justicia ante los feminicidios 4:45

En total, 987 mujeres y niñas fueron asesinadas en los primeros cuatro meses de 2020, según datos del Gobierno.

De esos incidentes, 308 están categorizados como feminicidios, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México. La información gubernamental muestra un número menor de feminicidios, ya que la interpretación se basa en la evidencia específica de que una mujer fue asesinada por su género.

Para López Obrador, es la desaparición de la cohesión familiar y el aislamiento lo que está alimentando la violencia doméstica. El presidente ha invocado a menudo los “modelos neoliberales”, refiriéndose a las décadas de liderazgo político anteriores a su toma de posesión como la causa de muchos de los males del país.

“Cuando ocurre el aislamiento, esta cultura tal vez causa agravios, confrontaciones y violencia”, señaló el presidente, quien se enorgullece de defender los derechos humanos y proteger a los vulnerables. “No digo que en México no exista esta confrontación. Por supuesto que hay diferencias en todas las familias”, agregó.

Varios asesinatos espantosos ya han conmocionado al país este año, incluida la muerte de Ingrid Escamilla, de 25 años, quien fue hallada brutalmente asesinada, con su cuerpo desollado y sin algunos de sus órganos; y el asesinato de Fátima, de 7 años, cuyo cuerpo golpeado fue encontrado dentro de una bolsa de plástico, con signos de abuso sexual.

A principios de marzo, decenas de miles de mujeres salieron a las calles exigiendo justicia para las muchas víctimas durante una protesta masiva que conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Más recientemente, el Gobierno lanzó una serie de videos de servicio público –muy ridiculizados– sobre cómo prevenir la violencia doméstica durante el confinamiento. Uno de los videos presentaba una selección de momentos estresantes en un hogar típico. A medida que aumentaba la tensión, aconsejaba a todos contar hasta diez para calmarse y “sacar la bandera blanca de la paz”, luego mostraba a los miembros de la familia sonriendo y ondeando pequeñas banderas.

La campaña se volvió viral y activistas condenaron el enfoque del Gobierno. En las redes sociales, algunos asociaron el contar hasta diez con el número de asesinatos de mujeres que pueden ocurrir en un solo día, mientras que otros publicaron diez nombres de mujeres que han sido brutalmente asesinadas este año.

Ayudan a mujeres víctimas de violencia durante cuarentena 3:02

Los anuncios fueron “atroces” y “desconectados de la realidad”, dijo a CNN Perla Acosta Galindo, directora de Más Sueños AC, un centro comunitario de mujeres. Contar hasta diez “no ayudará especialmente cuando eres atacada”, dijo, y agregó que la campaña es simplemente una “venda adhesiva para algo mucho más serio”.

“Necesitamos mecanismos, presupuestos, ayuda adecuada para las mujeres maltratadas en lugar de un anuncio que sugiera que la víctima cuente hasta diez y agite una bandera blanca”, opinó.